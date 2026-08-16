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सिंह राशिफल 16 अगस्त 2026: सिंह राशि वालों को सितारे देंगे नए मौके, लेकिन एक गलत फैसला पड़ सकता है भारी

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Leo Horoscope Today 16 August 2026: सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन नए अवसर और संपर्क लेकर आ सकता है। नेटवर्क, टीम और दोस्तों से करियर या कामकाज में सहयोग मिलने के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन बड़ी खरीदारी और गैरजरूरी खर्च में सावधानी जरूरी होगी।

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आज का सिंह राशिफल 23 जुलाई 2026

Leo Horoscope Today 16 August 2026: व्यवहार, पैसों और आत्मसम्मान से जुड़ी बातें प्रमुख रहेंगी। चंद्रमा का असर आपको व्यावहारिक बनाएगा, लेकिन बातों में तीखापन भी ला सकता है। दिन में हिम्मत और अलग तरीके से कुछ करने की इच्छा रहेगी। छोटे काम, छोटी यात्राएं, संपर्क बढ़ाना या किसी योजना को जमीन पर उतारना संभव है। मंगल लाभ क्षेत्र में होने से दोस्त, टीम, नेटवर्क या समूह से मदद मिल सकती है। फिर भी हर सुझाव मान लेना ठीक नहीं। सूर्य, बुध और गुरु की स्थिति संकेत देती है कि भीतर चल रही सोच ज्यादा सक्रिय है। कुछ बातें आप दूसरों से कहेंगे नहीं, लेकिन उन्हीं के आधार पर निर्णय लेना चाहेंगे। ऐसे में जल्दबाजी कम रखें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, इसलिए दिखावे वाले खर्च से बचें। वाहन या बड़ी खरीद की सोच हो, तो थोड़ा रुककर दोबारा जांचना समझदारी होगी. अलग हटकर कदम उठाने की चाह अच्छी है, बस उसकी कीमत और उपयोगिता साफ समझ लें।

सिंह राशि का लव राशिफल

रिश्तों में बोलचाल का ढंग बहुत महत्व रखेगा। साथी के साथ छोटी बात भी तकरार का रूप ले सकती है, अगर आप अपनी बात अंतिम मानकर चलें। राहु का असर साझेदारी वाले क्षेत्र में होने से सामने वाले की प्रतिक्रिया कभी-कभी आपकी उम्मीद से अलग हो सकती है। इसलिए सुनना भी उतना ही जरूरी है जितना बोलना। प्रेम संबंध में शक या अनुमान के आधार पर बात न बढ़ाएं। अगर मन में उलझन है, तो सवाल सीधे और शांत ढंग से रखें। विवाहित लोगों को घरेलू खर्च, समय या प्राथमिकताओं पर राय अलग मिल सकती है। थोड़ी नरमी तनाव घटा देगी। परिवार में आपकी जिम्मेदारी भी महसूस की जाएगी।

सिंह राशि का करियर राशिफल

कामकाज में नए तरीके आजमा सकते हैं, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। नौकरीपेशा लोगों को टीम, संपर्क या मित्रवत नेटवर्क से सहयोग मिल सकता है। जिनका काम लक्ष्य, बिक्री, जनसंपर्क, आयोजन, सोशल मीडिया, वितरण या फील्ड से जुड़ा है, उनके लिए दिन उपयोगी हो सकता है। छोटे सफर या जरूरी मीटिंग भी बन सकती हैं। छात्रों के लिए ध्यान का बंटना संभव है, इसलिए पढ़ाई को छोटे हिस्सों में बांटकर करें। यदि कोई प्रैक्टिकल काम, इंटरव्यू, आवेदन या प्रस्तुति है, तो पहले अभ्यास कर लें। वाहन, उपकरण या किसी महंगी चीज से जुड़े पेशेवर निर्णय टालना बेहतर रहेगा, खासकर अगर जानकारी अधूरी हो। सराहना मिल सकती है, पर उसे अगले कदम का आधार बनाएं, आखिरी मंजिल न मानें।

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सिंह राशि का आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में स्थिति ठीक-ठाक रहेगी। कमाई के रास्ते खुले रहेंगे, लेकिन खर्च भी साथ चलेगा। खासकर घर, सुविधा, यात्रा या सामाजिक कारणों से धन निकल सकता है। कोई बड़ा सामान लेने से पहले कीमत, जरूरत और बाद का खर्च जरूर देखें। लाभ की संभावना संपर्कों से बन सकती है, फिर भी जोखिम वाले फैसले टालना बेहतर है। अगर किसी के साथ आर्थिक साझेदारी की बात हो, तो शर्तें साफ रखें। बजट में थोड़ा अतिरिक्त स्थान रखें, ताकि अचानक खर्च तनाव न दे।

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सिंह राशि का स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य पर ध्यान रखना जरूरी है। ऊर्जा बीच-बीच में ऊंची रहेगी, लेकिन शरीर उतना साथ न दे तो चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। नींद, पानी और भोजन को हल्के में न लें। बहुत मसालेदार या अनियमित खानपान से बेचैनी महसूस हो सकती है। छोटी यात्रा में जल्दबाजी से बचें। मन शांत रखने के लिए कुछ समय अकेले बिताना फायदेमंद रहेगा। इससे प्रतिक्रियाएं संतुलित होंगी।

आज की सलाह

बोलने से पहले ठहरें और बड़ी खरीदारी में एक बार फिर पूरा हिसाब जांच लें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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