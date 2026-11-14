सिंह राशिफल (14 नवंबर): प्रेम जीवन में मिलेगा भाग्य का साथ, बच्चों के साथ बीतेगा अच्छा समय
सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन उत्साह और खुशियों से भरा रह सकता है। प्रेम जीवन में भाग्य का साथ मिलेगा और पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। बच्चों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। कारोबार से जुड़े लोग सोच-समझकर साहसी फैसले ले सकते हैं।
Leo Horoscope Today 14 November 2026, Aaj Ka Singh Rashifal: मन आज हल्का रहेगा और कुछ नया करने का उत्साह होगा। बच्चों के लिए समय निकलेगा और उनके साथ बिताया पल खुशी देगा। प्रेम संबंधों में भाग्य का साथ रहेगा। किसी सुखद सैर के लिए भी समय मिलेगा। अपनी रचनात्मक रुचि की ओर लौटने का मन होगा। नौकरी करने वालों का दिन नियमित क्रम में बीतेगा। कारोबारियों के लिए साहसी निर्णय लेने का दिन है। सेहत अच्छी रहने के संकेत हैं और आप सक्रिय महसूस करेंगे। सिंह राशि के पहले भाव में केतु अपने बारे में कुछ अपेक्षाएं छोड़ने और थोड़ी दूरी से सोचने का भाव देगा। हर बातचीत में खुद को साबित करने की इच्छा कम होगी। प्रिय लोगों की मौजूदगी में मन सहज रहेगा। दिन की खुशी छोटे पलों में साफ दिखाई देगी। विद्यार्थियों का प्रयास आज की एक और महत्वपूर्ण बात रहेगा।
सिंह राशि का करियर राशिफल
विद्यार्थी पढ़ाई में मेहनत करेंगे। विषय को समझने और उस पर समय देने का मन रहेगा। अपने ढंग से सोचने की इच्छा पढ़ाई को दिलचस्प बनाएगी। नौकरीपेशा लोगों का दिन परिचित जिम्मेदारियों में बीतेगा। कोई बड़ा करियर परिणाम तय मानने का संकेत नहीं है। कारोबारी साहसी निर्णय आगे बढ़ाने के लिए उत्साह महसूस करेंगे। काम में सोचकर लिया गया जोखिम अनुकूल नतीजे की संभावना रखता है। तुला राशि के तीसरे भाव में अपनी नीच राशि में मार्गी सूर्य प्रयास के साथ वरिष्ठों और आत्मसम्मान का विषय सामने लाएगा। अपनी बात रखते समय अधिकार का प्रश्न महसूस होगा। साफ चेतावनी है कि उत्साह में अधूरी तैयारी किसी अच्छे निर्णय को कमजोर करेगी। एक विचार को पूरा आकार दें। आज अपनी पहल की उपयोगिता आपको स्पष्ट महसूस होगी।
सिंह राशि का आर्थिक राशिफल
कारोबार से जुड़े आर्थिक फैसलों में आगे बढ़ने का साहस रहेगा। समझकर लिया गया कामकाजी जोखिम लाभ की संभावना रखता है। किसी नई संभावना पर विचार करते समय अपनी तैयारी का महत्व महसूस होगा। रकम लगाने की इच्छा के साथ निर्णय की जिम्मेदारी भी सामने रहेगी। नौकरी करने वालों का आर्थिक ध्यान सामान्य कामकाज के आसपास रहेगा। आज अतिरिक्त आय का अलग दावा संकेत नहीं करते। बच्चों के साथ समय बिताने या सैर की योजना से खर्च की बात सामने आएगी। उपलब्ध रकम के भीतर ही घूमने का खर्च तय करें। प्रसन्न मन के कारण अपनी पसंद का अनुभव अधिक आकर्षक लगेगा। आर्थिक बातचीत में आगे की संभावना पर आपका ध्यान रहेगा। कारोबार का निर्णय लेते समय अपनी समझ पर टिकने का भाव मजबूत होगा।
सिंह राशि का लव राशिफल
प्रेम जीवन में आज भाग्य का साथ रहेगा। प्रिय से बातचीत करके खुशी होगी और साथ बिताने के लिए समय अच्छा लगेगा। पूरे दिन चंद्रमा धनु राशि के पांचवें भाव में रहेगा। इससे मन हल्का और रचनात्मक रहेगा, बच्चों तथा सुखद सैर के लिए समय निकलेगा। परिवार में आपके सहज व्यवहार से बातचीत में मिठास होगी। बच्चों की बातों में दिलचस्पी रहेगी और उनके साथ अपनी रुचि साझा करने का मन होगा। साथ रहते हुए भी कुछ देर निजी जगह की इच्छा होगी। यह भाव आपकी भीतर की शांति की चाह से जुड़ा रहेगा। प्रिय व्यक्ति के साथ अपनी खुशी साझा करें। रिश्ते का आनंद किसी बड़े अवसर का इंतजार नहीं करेगा। रोज की बातचीत और साथ बैठने में ही अच्छा समय बीतेगा।
सिंह राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत अच्छी रहने के संकेत हैं। आप सक्रिय महसूस करेंगे और दिन के कामों में हिस्सा लेने का उत्साह रहेगा। पढ़ाई या रचनात्मक काम में ध्यान लगाने का मन होगा। बच्चों के साथ समय बिताने और सैर की संभावना आपकी गतिविधियों को सुखद रखेगी। अपनी ऊर्जा का एहसास आपको व्यस्त रहना अच्छा लगवाएगा। भोजन और आराम का सामान्य क्रम बनाए रखें। प्रसन्न मन के साथ दिनचर्या में सहजता के संकेत हैं। रोज के काम निभाने योग्य लगेंगे और अपनी रुचि के लिए समय मिलने पर संतोष होगा। कुछ देर अकेले बैठने की इच्छा भी सहज लगेगी। मन में हल्कापन बना रहेगा और पसंद का काम आपको उत्साहित रखेगा।
शुभ अंक- 2
शुभ रंग- सफेद
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:26 से 12:48 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- किसी अधूरे रचनात्मक काम को समय दें।
क्या न करें- वरिष्ठ से बातचीत में अपनी बात को चुनौती की तरह न रखें।
कल का राशिफल- कल बच्चों की अच्छी खबर खुशी देगी। पढ़ाई में व्यस्तता और अच्छे परिणाम के योग हैं। प्रेमभाव बढ़ेगा, मुलाकात की योजना बनेगी। कारोबार विस्तार अनुकूल रहेगा और जीवनसाथी से मधुरता रहेगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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