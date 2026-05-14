Leo, सिंह राशिफल 14 मई 2026:सिंह राशि के लिए आज हलचल, क्या बदलाव, पढ़ें पूरा राशिफल
LEO horoscope today 14 May 2026: राशि चक्र की यह छठी राशि है, इसका स्वामी सूर्य है। आज सिंह राशि के लिए क्या रहेगी भविष्यवाणी, अपने भविष्यफल से जानें
Leo Horoscope today, सिंह राशिफल 14 मई 2026: आज कुछ देर के लिए बैठें और देखें कि आपका अंतर्मन क्या कह रहा है, वो क्या सोच रहा है। आज शांति से इंतजार करेंगे तो आपको स्पष्टता दिखेगी। आज का दिन आपसे कुछ सवालों के जवाब पूरी ईमानदारी से मांग रहा है। आपको सच्चाई को इस समय पीछे नहीं करना है, वरना आप और कंफ्यूज रहेंगे। आप अच्छे से समझते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है लेकिन संकोच के कारण आप वास उन्ही बातों में घूमे जा रहे हैं। हेल्थ के मामले में आज थोड़ा ध्यान दें।
Leo Love Horoscope today, सिंह लव राशिफल
आज सिंह राशि वालों का दिन एक जवाब तलाश रहा है। यह एक ऐसा पल हो सकता है, जब आप किसी के लिए कुछ फील कर रहे हों। आपको कोई पहचानने की कोशिश कर रहा हो। जो लोग रिलेशनशिप में है उन लोगों के लिए जरूरी है कि वो बोले और जो भी आप फील कर रहे है, इससे सामने वाले को आपकी बात अच्छे से समझ आएगी। अगर आप अभी आराम को चुनेंगे और सच्चाई पीछे रह जाएगी और आप दोनों में दूरियां बढ़ती जाएंगी। एक सही रिलेशनशिप में कोई नहीं कहता है कि आप अपने दिल की ना सुनें।
Leo Career Horoscope today,सिंह करियर राशिफल
आज आपको तनाव में आकर जल्दबाजी में कोई चॉइस नहीं करनी है। आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप करियर में आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग करें, मेहनत करें और अचीवमेंट के लिए सब्र भी जरूरी है। कुल मिलाकर प्रोफेशनल लाइफ में आज का दिन फैसलों को सही लेने की सलाह दे रहा है।आज करियर में अगर सिंह राशि के लोग कोई फैसला लेने जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सोचना होगा और खास ध्यान देना होगा। आप थोड़ा खिंचा महसूस कर सकते हैं। यह आपके लिए एक्साइटेड हो सकता है। आपको विश्वास रखना है कि आपके लिए क्या विश्वसनीय है। सोच समझकर अगर आप काम करेंगे, तो सही मायनों में सफलता मिलेगी।
Leo Money Horoscope Today, सिंह मनी राशिफल
आर्थिक तौरपर सिंह राशि के लिए समय अच्छा है। इस समय आप समझ लें कि आपको पैसों को बचाना है, इसलिए फिलहाल की बात से एक्साइटेडिड होकर या किसी डर से या चॉइस से चीजें ना खरीदें, अपने खरीदने की क्षमता पर अभी आपको लगाम लगानी है, आपको वही चीज खरीदनी है, जिसका आपके अभी काम है। इसलिए धैर्य रखें और सेविंग करें। अगर अभी अपनी चीजों को लेकर क्लियर और प्रैक्टिकल रहेंगे तो आगे के समय तक सिक्योरिटी पाएंगे। अभी का निवेश का दिया गया समय आपको आगे काफी कुछ खोने से बचाएगा।
Leo Health Horoscope Today,सिंह हेल्थ राशिफल
आज मानसिक तौर पर आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, टेंशन ना लें, किसी बात पर ओवरथिंक ना करें और देखें कि आपका दिल क्या कह रहा है। अपने दिमाग को आराम दें, शांति से कहीं रहें।आपके लिए यह समय हेल्थ पर ध्यान देने का है, लापरवाही करेंगे, तो आपको ही झेलना है, इसलिए इस समय खास ध्यान दें, हेल्दी डाइट से लेकर सभी विटामिन्स मिनरल्स शरीर पर पर्याप्त रखें। आपको ब्रिस्कवॉक और जनरल स्ट्रेचिंग भी करना जरूरी है।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
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ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां