सिंह राशिफल 14 मार्च 2026: सिंह राशि वालों को काम में मिल सकते हैं नए मौके, रिश्तों में बढ़ेंगी नजदीकियां
Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आइए जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 14 मार्च का दिन…
Leo Horoscope Today 14 March 2026, सिंह राशिफल : आज सिंह राशि के लोग खुद को पहले से ज्यादा सक्रिय महसूस कर सकते हैं। काम के बीच नई बातें सामने आ सकती हैं। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। जो काम सामने आए, उसे धीरे-धीरे निपटाते रहें। आज बातचीत में साफ शब्दों का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। अपनी बात खुलकर कहें, लेकिन लहजा नरम रखें। इससे लोगों को आपकी बात समझने में आसानी होगी। दोस्तों और सहकर्मियों के साथ तालमेल भी बना रह सकता है। दिन के दौरान कुछ छोटे मौके भी सामने आ सकते हैं। अगर कोई नया काम शुरू करने का मौका मिले तो एक छोटा कदम आगे बढ़ाना ठीक रहेगा। बहुत बड़ी योजना बनाने की जरूरत नहीं है। आज छोटे-छोटे काम पूरे होने से भी संतोष मिल सकता है। शाम तक कुछ जरूरी काम निपट सकते हैं। इससे मन हल्का महसूस हो सकता है।
Leo Love Horoscope Today, सिंह लव राशिफल आज
रिश्तों के मामले में आज का दिन सामान्य रह सकता है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो साथी के साथ शांत तरीके से बात करना बेहतर रहेगा। उनकी बात ध्यान से सुनें। छोटी-सी तारीफ भी उन्हें अच्छा महसूस करा सकती है। साथ में थोड़ा समय बिताना भी अच्छा रहेगा। कोई साधारण योजना भी बनाई जा सकती है। हल्की बातचीत और हंसी-मजाक से माहौल बेहतर रह सकता है। जो लोग सिंगल हैं, उनकी किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। आपका सहज व्यवहार सामने वाले को अच्छा लग सकता है। हालांकि दूसरों से तुलना करने या ज्यादा गर्व दिखाने से बचना ठीक रहेगा।
Leo Career Horoscope Today सिंह करियर राशिफल आज
कामकाज के मामले में आज ध्यान और रचनात्मक सोच काम आ सकती है। किसी काम को शुरू करने से पहले उसके कदम तय कर लेना बेहतर रहेगा। मीटिंग में अपनी बात शांत तरीके से रखें। जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें। अगर किसी जगह काम अटकता है तो थोड़ी देर रुककर प्राथमिकता तय करना मददगार हो सकता है। टीम के साथ मिलकर काम करने से भी रास्ता आसान हो सकता है। किसी सहकर्मी की मदद करना भी फायदेमंद रहेगा। लगातार मेहनत से आगे चलकर पहचान बन सकती है।
Leo Money Horoscope Today, सिंह आर्थिक राशिफल आज
पैसों के मामले में आज संतुलन रखना जरूरी रहेगा। रोजमर्रा के खर्चों पर नजर रखें। छोटी बचत भी आगे चलकर काम आ सकती है। बिना सोचे-समझे खरीदारी करने से बचना बेहतर रहेगा। अगर कोई चीज खरीदनी है तो पहले उसके बारे में जानकारी ले लें। अगर पैसे से जुड़ा कोई साझा मामला है तो साफ बात करना ठीक रहेगा। सोच-समझकर खर्च करने से आगे चलकर चिंता कम हो सकती है।
Leo Health Horoscope Today, सिंह स्वास्थ्य राशिफल आज
सेहत के मामले में आज साधारण दिनचर्या बनाए रखना बेहतर रहेगा। समय पर उठना और हल्का भोजन करना ठीक रहेगा। थोड़ी वॉक या हल्की एक्सरसाइज शरीर को सक्रिय रख सकती है। स्ट्रेचिंग या कुछ मिनट गहरी सांस लेने से भी आराम मिल सकता है। अगर तनाव महसूस हो तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना मददगार हो सकता है। रात में समय पर आराम करें और देर तक स्क्रीन देखने से बचें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट