आज का सिंह राशिफल 14 जुलाई: राहु के कारण रिश्तों में भ्रम की थोड़ी गुंजाइश रहेगी
singh rashifal in hindi:सोच समझकर किया गया फैसला आगे सहारा दे सकता है, लेकिन केवल उत्साह में कदम न बढ़ाएं। दिन कुल मिलाकर अच्छा है, बस अंत तक ऊर्जा बचाकर रखें।
Leo Horoscope, Singh Rashifal 14 julyदिन का पहला हिस्सा आपके लिए लोगों से जुड़ने, लाभ के मौके पहचानने और सामाजिक हलचल में सक्रिय रहने का है। मित्रों, सहकर्मियों, नेटवर्क या किसी समूह से उपयोगी बात निकल सकती है। अगर लंबे समय से किसी व्यक्ति से बात टल रही थी तो वह अब शुरू हो सकती है। घर पर अचानक मेहमान आने या किसी जान पहचान वाले के मिलने का योग भी बनता है। आपका व्यवहार आकर्षक रहेगा और वाणी में मिठास दिखाई देगी, इसलिए लोग सहज रूप से आपकी ओर खिंचेंगे। सूर्य और बुध का असर आपको समूह में प्रभावी बनाता है, जबकि आपकी राशि में शुक्र आत्मविश्वास और प्रस्तुति को निखारता है। दिन बढ़ने पर थोड़ी थकान, अकेले रहने की इच्छा या खर्च की चिंता बढ़ सकती है। इसलिए शाम के बाद अपने ऊपर अतिरिक्त काम न लें। किसी निवेश, बचत या लंबे उपयोग वाली चीज पर विचार हो सकता है।
सिंह राशिफल लव
रिश्तों में आपका आकर्षण साफ दिखेगा। पहले हिस्से में साथी के साथ हल्की फुल्की बातचीत, तारीफ, साझा योजना या दोस्तों के बीच साथ रहना अच्छा लगेगा। अविवाहित लोगों को किसी की रुचि अपने प्रति महसूस हो सकती है, खासकर बातचीत के जरिए। फिर भी राहु के कारण रिश्तों में भ्रम की थोड़ी गुंजाइश रहेगी, इसलिए संकेतों को बढ़ा चढ़ाकर न पढ़ें। दिन के बाद वाले हिस्से में भावनाएं भीतर जा सकती हैं और आप थोड़े शांत हो सकते हैं। ऐसे में बिना बताए दूरी बनाने के बजाय साफ कहें कि आपको आराम चाहिए। घर पर आए मेहमानों या परिवार की व्यस्तता के बीच साथी को नजरअंदाज न करें।
सिंह राशिफल करियर
करियर में नेटवर्किंग और संपर्क आज मदद कर सकते हैं। कोई पुराना क्लाइंट, सहकर्मी या परिचित काम की सूचना दे सकता है। टीम के साथ चलने में फायदा रहेगा, लेकिन अंतिम विवरण ध्यान से पढ़ें क्योंकि बुध वक्री है। प्रस्तुति, इंटरव्यू, प्रस्ताव या ऑर्डर से जुड़े लोगों के लिए दिन उपयोगी है। कारोबारियों को अलग अलग स्रोतों से पूछताछ या काम मिल सकता है, पर हर शर्त समझकर ही हां कहें। छात्रों के लिए समूह अध्ययन या चर्चा लाभदायक रहेगी। शाम के बाद एकांत में बैठकर बाकी काम पूरा करना बेहतर होगा। बहुत ज्यादा मेहनत दिखाने के चक्कर में शरीर को थकाना सही नहीं रहेगा। जितना संभव हो, काम को प्राथमिकता के क्रम में निपटाएं।
सिंह राशिफल धन
निवेश या बचत की योजना पर सोचने के लिए समय अच्छा है, खासकर ऐसी चीजों पर जो भविष्य में काम आएं। फिर भी जोखिम भरे फैसले से पहले सभी जानकारी जांच लें। लाभ का मौका दिख सकता है, लेकिन तुरंत कूदना जरूरी नहीं। मेहमाननवाजी या सामाजिक कारणों से खर्च बढ़ सकता है। शाम के बाद अनावश्यक खरीद रोकना बेहतर रहेगा। छोटी बचत को भी महत्व दें। यही आगे सुरक्षा देगी।
सिंह राशिफल हेल्थ
ऊर्जा अच्छी रहेगी, पर अति परिश्रम से बचना जरूरी है। दिन के पहले हिस्से में उत्साह अधिक रहेगा और आप जरूरत से ज्यादा काम अपने ऊपर ले सकते हैं। बाद में थकान साफ महसूस होगी। भोजन समय पर लें और पानी की मात्रा बनाए रखें। देर शाम शांत माहौल, हल्का खाना और कम स्क्रीन टाइम आपको जल्दी संतुलन देगा। विश्राम को आज कमजोरी नहीं, जरूरत मानें।
आज की सलाह: लोगों से जुड़ें, पर शाम तक अपनी ऊर्जा बचाकर रखें और खर्च सोच समझकर करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र