Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Leo Horoscope today 14 january 2026 aaj ka singh rashifal future predictions bhavishyafal
सिंह राशिफल 14 जनवरी 2026: सिंह राशि वाले आज किसी से ओवर प्रॉमिस ना करें, लवलाइफ में स्पेस दें

सिंह राशिफल 14 जनवरी 2026: सिंह राशि वाले आज किसी से ओवर प्रॉमिस ना करें, लवलाइफ में स्पेस दें

संक्षेप:

Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। 

Jan 14, 2026 07:40 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Leo Horoscope for Today 14 January 2026 : आज सिंह राशि वालों के लिए ब्राइट एनर्जी नए दरवाजे खोलेगे। आज आपका कॉन्फिडेंस आपको नए चीजों को करने में मदद करेगा। दोस्त भी आपको हेल्प करेंगे। आपको इस बात को समझना चाहिए कि छोटी जीत ही बड़े मौके आपकी लाइफ में लाती है। सिंपल प्लानिंग से आपके प्रोजेक्ट आगे बढ़ेंगे। किसी से ओवर प्रॉमिस ना करें, अगर वादे करें तो निभाएं भी। आपका चीयरफुल एटीट्यूड आपके लिए सपोर्ट लाएगा और आपके सोचे समझे एक्शन आपको सफल फील कराएंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सिंह लव राशिफल

आज लवलाइफ में आपका जादू छाएगा। अगर आपका पार्टनर है, तो आपको उसको प्यार जताना चाहिए और उसके हर छोटे से छोटे एफर्ट को सपोर्ट के साथ तारीफ भी करनी चाहिए। इससे आपका विश्वास तो मजबूत होता है, साथ ही गर्माहट बी आती है। सिंगल सिंह राशि के लोग आज किसी खास से मिलेंगे। आपको प्लान को कंट्रोल करने से बचना चाहिए। दूसरों को भी स्पेस देना चाहिए। आपको अपनी रुचि दिखानी चाहिए, इसके लिए आप सिंपल सवाल पूछ सकते हैं।

सिंह करियर राशिफल

ऑफिस में सिंह राशि वालों की एनर्जी आज आपको सौहार्दपूर्ण आत्मविश्वास के साथ लीड करने में मदद करेगी। सबसे पहले आपको उन कामों की एक छोटी लिस्ट बनानी है, जो आपको पहले करने होंगे। उसे अपने टीम के साथ शेयर करें। स्पष्ट फेज आपको बनाने होंगे और रिएक्शन के लिए भी तैयार रहें। जिससे हर कोई शामिल महसूस करें। अगर आप सिंपल शब्दों में अपना छोटा सा सजेशन देते हैं, तो उसे स्वीकार किया जा सकता है। बहुत सारे कार्यों को अकेले करने से बचें। जरूरत पड़ने पर मदद मांगें। किसी साथ काम करने वाले की सफलता की खुले तौर पर तारीफ करें।

ये भी पढ़ें:कन्या राशिफल 14 जनवरी 2026 : कन्या राशि वाले आज अभी बड़ी रकम उधार न दें
ये भी पढ़ें:तुला राशिफल 14 जनवरी 2026: जानें कैसा रहेगा आज तुला राशि वालों का दिन

सिंह धन राशिफल

आज पैसों के मामले में आप स्थिर रहेंगे, खासकर जब आप सिंपल रूल फॉलो करेंगे। आपको अपने छोटे खर्चों को अच्छे से चेक करना चाहिए। और आपको देखना चाहिए कि आप पैसा कहां बचा सकते हैं। आगर आप कुछ नया खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो कीमतों की तुलना करें और फैसले लेने से पहले एक दिन वेट करें। दोपहर के खाने या फिर आने जाने में खर्चे होने पर बचाई गई थोड़ी-थोड़ी सेविंग्स समय के साथ जुड़ती जाती है। अगर कोई आपको पैसे को लेकर मदद देता है, तो ध्यान से सुनें और प्रश्न पूछें।

सिंह हेल्थ राशिफल

आज अपने शरीर और मन को सिंपल केयर से तरोताज़ा रखें। मसल्स को एक्टिव करने और विचारों को फ्रेश करने के लिए थोड़ी देर टहलने या साधारण स्ट्रेचिंग से शुरुआत करें। एनर्जी को संतुलित रखने के लिए फलों और साबुत अनाज के साथ हल्का वेज खाना खाएं। जब आपकी आंखें थकी हुई महसूस हों तो थोड़ी देर आराम करें और लंबे समय तक स्क्रीन का इसतेमाल करने से बचें। अगर तनाव बढ़ता है, तो किसी करीबी दोस्त से बात करें या अपने विचारों को लिखकर हल्का महसूस करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Leo Rashifal Leo Zodiac Singh Rashi
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने