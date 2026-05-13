सिंह राशिफल 13 मई 2026: सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा आपका आज का दिन, पढ़ें राशिफल
LEO Horoscope aaj ka singh rashifal: राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। इस राशि के स्वामी ग्रहों के राजा सूर्यदेव हैं। इस राशि के लिए एस्ट्रोलॉजर इशिता से जानें आज का दिन कैसा रहेगा।
Leo Horoscope Today, May 13, 2026: एक विश्वास को आज आपके फैक्ट की जरूरत होगी, इससे पहले की आप इसे डिफेंड करें। आप अच्छे से जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन एक मिसिंग फैक्ट पूरी तस्वीर बदल सकता है। इसमें एक लीगल वर्क, एजुकेशन, ट्रेवल, और परिवार को एडवाइज शामिल है, इसमें ऐसा कि फैसला कई लोगों पर असर डालेगा। आको इसके डिफेंड नहीं करना है। एक फ्रेश डिटेल आपकी पॉजिशन को कमजोर नहीं करेगी। इससे आपका जवाब मजबूत होगा। एक मजबूत दिमाग सिर्फ फैक्ट चेक करने से कमजोर नहीं होता है। अगर कोई जानकारी लाता है तो आपको रिजेक्ट करने से पहले इसे जानना चाहिए। .
Leo Love Horoscope today, सिंह लव राशिफल
आज प्यार में आपके विचारों में अंतर साफ दिखेगा. जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो आज घूमने का, परिवार के विश्वास का, प्लान, बच्चों, पढ़ाई और भविष्य को लेकर डिस्कस कर सकते हैं। आपको एक अलग व्यू नहीं बनाना है।आपको देखना होगा कि सामने वाला इंसान क्या सोचता है। एक धैर्य वाला सवाल आपकी बातचीत को कम करता है। यह आपके पार्टनर में भी दिखेगा, जिसकी समझ की आप कद्र करते हैं। सिंगल लोग आज किसी ऐसे की तरफ जाएगें, जो आइडियाज से मजबूत हो और उसका बैकग्राउंड भी अलग हो। बातचीत से पचा चलेगा कि सामने वाला इंसान कैसा है। आपके लिए क्या मायने हैं, यह सोचकर इस अंतर का सम्मान करें।
Leo Career Horoscope today, सिंह करियर राशिफल
आज काम में लर्निंग, गाइडेंस, टीचिंगस ट्रैनिंग, लीगल डिटेल्स और ट्रैवल रहेगा। कर्मचारियों को फैक्ट चेक करने चाहिए, अगर आप अपनी तरफ से कोई बड़ा जवाब देने जा रहे हैं। आधी अधूरी जानकारी सही नहीं है, एक कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट के लिए आधार मजबूत होना चाहिए।बिजनेस ऑनर्स को रिव्यू पॉलिसी, एक्सपेंशन और एडवरटाइजिंग से लाभ होगा। इसका मतलब है कि आप सही प्वाइंट के करीब बैं। स्टूडेंट्स को किसी गलतफहमी को सही करने से लाभ होगा, आपको सही करने से घबराना नहीं है।आज आपका काम मजबूत होगा, जब आप घमंड को साइड कर नॉलेज पाएंगे।
Leo Money Horoscope today, सिंह मनी राशिफल
आज पैसा ट्रैवल, स्टडी और लीगल मैटर्स से जुड़ा रहेगा, लेकिन दूर से यह आपको अट्रेक्टिव दिखेगा।आपको पैमेंट करने से पहले पूरा कॉस्ट देखना होगा। सेविंग को प्लान के लिए इस्तेमाल ना करें। निवेश को अच्छे से रीडिंग की जरूरत है। ट्रैडिंग सिर्फ कॉन्फिडेंस से गाइ़ड नहीं होनी चाहिए। अगर आप ग्रोथ पर पैसा खर्च कर रहै है, तो आपको देखना होगा कि आपको क्या रिजल्ट मिल सकता है। एक फैक्ट से जुड़ा फैसला आपको बाद के गिल्ट से बचाएगा। ग्रोथ आपके लिए जरूरी है, लेकिन कॉस्ट और रिजल्ट को लेकर भी सेंस चाहिए
Leo Health Horoscope today, सिंह हेल्थ राशिफल
बैक में, हिप्स में, थाई और लिवर में आज बैचेनी हो सकती है, इनकी आपको केयर करनी होगी। एक मजबूत ओपनियन और आपके भविष्य को लेकर चिंता आपके शरीर को तनाव देगी। अपने व्यू को डिफेंड करने में आपकी कितनी एनर्जी गई आपको अंदाजा भी नहीं है। अपने शरीर को मूवमेंट कराएं, खाने में सिंपल खाना खाएं, हैवी फूड अवाइड करें। आपको पढ़ना है, प्रै, वॉक और सांति से बैठना है, तनाव ना लें, देर रात किसी से बहस ना करें। आपका शरीर लाइट फील करेगा। आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है, विचारों और हेल्थ दोनों के लिए।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
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विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां