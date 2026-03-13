सिंह राशिफल 13 मार्च 2026: सिंह राशि वालों के लिए दिन रहेगा अच्छा, बस सोच-समझकर लें फैसले, पढ़ें विस्तृत राशिफल
Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आइए जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 13 मार्च का दिन…
Leo Horoscope Today 28 February 2026, सिंह राशिफल :
आज का दिन हिम्मत और समझदारी के साथ काम करने का है। आपका आत्मविश्वास बना रहेगा और इसी वजह से कई काम आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। छोटे कदम भी फायदा दे सकते हैं।आज लोगों से मुलाकात या बातचीत काम की साबित हो सकती है। किसी जान-पहचान वाले के जरिए नया रास्ता भी खुल सकता है। जरूरी काम समय पर पूरे करना बेहतर रहेगा। दिन भर उत्साह बना रहेगा, लेकिन फैसला लेते समय थोड़ा ठहरकर सोचना ठीक रहेगा। घर, काम और अपनी योजनाओं के बीच संतुलन बनाए रखने से दिन ठीक तरह से निकल सकता है।
सिंह लव राशिफल आज- प्यार के मामले में दिन अच्छा रह सकता है। आज आप खुलकर बात करेंगे तो रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा। छोटी बातों पर ध्यान देना भी सामने वाले को अच्छा लग सकता है। सिंगल लोगों की किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो उनकी सोच को समझता हो। बातचीत धीरे-धीरे आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा। जो लोग रिश्ते में हैं, वे आज साथ में थोड़ा समय बिताएं। साथ बैठकर बातें करना या कहीं घूमने जाना अच्छा लग सकता है। गुस्से में तेज बात कहने से बचें। प्यार और नरमी रिश्ते को मजबूत बनाते हैं।
सिंह करियर राशिफल आज- काम के मामले में आज जरूरी कामों पर ध्यान देना अच्छा रहेगा। जो काम पहले पूरे होने चाहिए, उन्हें पहले निपटा लें। इससे बाकी काम आसान हो जाएंगे। अगर कोई नया आइडिया है तो उसे साफ और आसान तरीके से बताने की कोशिश करें। छोटी प्रस्तुति या सुझाव भी लोगों का ध्यान खींच सकता है। टीम के साथ काम करते समय दूसरों की बात सुनना भी जरूरी है। बड़े बदलाव से जुड़ा फैसला लेने से पहले पूरी जानकारी देख लेना बेहतर रहेगा। जिम्मेदारी से किया गया काम आपकी पहचान मजबूत करता है।
सिंह आर्थिक राशिफल आज- पैसों के मामले में आज सोच-समझकर चलना बेहतर रहेगा। खर्च और बिलों पर नजर डालना जरूरी है। जो चीजें जरूरी नहीं हैं, उन पर पैसा खर्च करने से बचें। अगर कोई अतिरिक्त काम का मौका मिले तो पहले देखें कि वह आपके समय के हिसाब से ठीक है या नहीं। निवेश से जुड़ी कोई बात सामने आ सकती है, लेकिन जल्दबाजी में फैसला न लें। पहले सही जानकारी ले लें। पैसों का साफ हिसाब रखना आगे काम आता है।
सिंह स्वास्थ्य राशिफल आज- ऊर्जा ठीक बनी रह सकती है, बस रोज की दिनचर्या का ध्यान रखें। हल्की एक्सरसाइज जैसे तेज चलना या हल्की स्ट्रेचिंग करना शरीर के लिए अच्छा रहता है। समय पर सोने की कोशिश करें और देर रात तक मोबाइल देखने से बचें। खाने में हल्का और घर का बना खाना लेना बेहतर रहेगा। ताजे फल और गर्म पेय भी शरीर को फायदा देते हैं। लंबे समय तक लगातार काम करने के बजाय बीच-बीच में छोटा ब्रेक लेते रहें। इससे आंखों और दिमाग दोनों को आराम मिलता है।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट