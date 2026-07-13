आज का सिंह राशिफल 13 जुलाई : केतु से अलग महसूस हो रहा, सूर्य, चंद्रमा लाभ को मजबूत कर रहे
Aaj ka Singh Rashifal: घर, जमीन या बड़ी सुविधा से जुड़ा कोई फैसला फिलहाल रोककर रखना बेहतर रहेगा। व्यावहारिकता रखेंगे तो दिन औसत से अच्छा रहेगा।
Leo Horoscope, Singh Rashifal 13 july:लोगों से जुड़ाव, नेटवर्किंग और लाभ के मौके इस दिन की खास थीम रहेंगे। आप कई जगह सक्रिय रहेंगे और आपका आकर्षण भी बना रहेगा। दोस्तों, टीम, समूह या प्रोफेशनल संपर्कों से काम निकल सकता है। आय और खर्च के बीच संतुलन रखने की जरूरत रहेगी, और अच्छी बात यह है कि ऐसा करना संभव भी दिखता है। सूर्य और चंद्रमा लाभ वाले हिस्से को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए समर्थन, सूचना और अवसर मिल सकते हैं। शुक्र आपकी राशि में होने से व्यक्तित्व में चमक रहेगी, लेकिन केतु के कारण कभी-कभी मन अलग-सा भी महसूस कर सकता है। इसलिए हर तारीफ को सिर पर न चढ़ाएं और हर आलोचना को दिल पर न लें। लंबी यात्रा, बाहर का कार्यक्रम या कोई दूर का प्लान बदल सकता है या टल सकता है। इससे परेशान होने के बजाय दिन को उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से चलाएं।
सिंह लव राशिफल
प्रेम जीवन में सुधार की संभावना साफ दिखती है। अगर हाल में दूरी रही थी, तो अब बातचीत, समय और थोड़ी नरमी से बात बन सकती है। पार्टनर आपके बदले हुए रवैये को नोटिस करेगा। अविवाहित लोगों के लिए भी किसी पसंदीदा व्यक्ति से अच्छी बातचीत हो सकती है, पर जल्दी निष्कर्ष न निकालें। दोस्तों के जरिए भी किसी खास व्यक्ति से जुड़ाव बढ़ सकता है। रिश्ते में अपनी छवि बचाने से ज्यादा जरूरी है सच्चे मन से मौजूद रहना। जीवनसाथी के साथ साझा योजनाओं पर बात हो सकती है, लेकिन बड़े घरेलू फैसले कुछ दिन बाद लेना बेहतर रहेगा।
सिंह करियर राशिफल
करियर और कारोबार के लिए दिन संतुलित है। बहुत बड़ा उछाल नहीं, पर स्थिर प्रगति दिखती है। टीमवर्क, नेटवर्क, रेफरेंस और पुराने संपर्कों से मदद मिल सकती है। मंगल करियर वाले हिस्से को सक्रिय कर रहा है, इसलिए जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और आपको आगे आकर काम संभालना पड़ सकता है। पंडितजी से करें चैट छात्र वर्ग के लिए यह समय सहयोग से सीखने का है। कोई सहपाठी, मित्र या समूह चर्चा पढ़ाई में मदद कर सकती है। लंबी यात्रा, ट्रेनिंग या बाहर की क्लास से जुड़ा प्लान बदले तो बैकअप रखें। जो काम अभी हाथ में है, उसे अच्छे से पूरा करना ही सबसे सही रणनीति होगी।
सिंह धन राशिफल
आय और खर्च के बीच संतुलन बना रह सकता है। बिजनेस में साधारण लेकिन कामचलाऊ प्रवाह रहेगा। भुगतान, कमिशन या छोटी कमाई के रास्ते खुल सकते हैं, पर एक साथ कई जगह पैसा अटकाने से बचें। घर या संपत्ति से जुड़ी बड़ी खरीद फिलहाल टालें। सोशल सर्कल, उपहार, बाहर घूमने या स्टाइल पर खर्च बढ़ सकता है। बजट बनाकर चलेंगे तो दिन सहज रहेगा। जोखिम वाले निवेश में केवल उत्साह के आधार पर कदम न बढ़ाएं।
सिंह हेल्र्थ राशिफल
ऊपरी तौर पर ऊर्जा अच्छी दिखेगी, लेकिन भीतर से थकान जमा हो सकती है। ज्यादा लोगों के बीच रहने से मानसिक शोर बढ़ेगा। मीठा, तला या बाहर का खाना सीमित रखें। थोड़ी देर अकेले बैठना, हल्की वॉक और पर्याप्त पानी आपको रीसेट करेगा। नींद का समय बहुत न बिगाड़ें। शरीर से ज्यादा मन को आराम देने की जरूरत है।
आज की सलाह: हर अवसर को पकड़ने से पहले देखें कि उसमें समय, पैसा और ऊर्जा कितना लगेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र