Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Leo Horoscope Today 13 January 2026 Aaj Ka Singh Rashifal Future Predictions and Bhavishyafal
सिंह राशिफल 13 जनवरी 2026: सिंह राशि वाले बजट पर रखें नजर, महंगी और दिखावटी चीजों से रहें दूर

सिंह राशिफल 13 जनवरी 2026: सिंह राशि वाले बजट पर रखें नजर, महंगी और दिखावटी चीजों से रहें दूर

संक्षेप:

Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। सिंह राशि वालों का मूड आज थोड़ा एनर्जेटिक रहेगा और अंदर से हिम्मत महसूस होगी।

Jan 13, 2026 06:42 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Leo Horoscope Today, सिंह राशिफल 13 जनवरी 2026: सिंह राशि वालों का मूड आज थोड़ा एनर्जेटिक रहेगा और अंदर से हिम्मत महसूस होगी। लोगों से खुलकर बात करने और सच्ची मुस्कान दिखाने से नए मौके सामने आ सकते हैं। आपकी गर्मजोशी लोगों का भरोसा जीतेगी, बस धैर्य और अपनापन बनाए रखें। आज आपका कॉन्फिडेंट वाला रूप सामने आएगा, लेकिन व्यवहार में नरमी जरूरी है। सही समय पर लिया गया छोटा-सा रिस्क लोगों का ध्यान खींच सकता है। अपने काम या सफलता पर घमंड न दिखाएं, दूसरों की तारीफ भी करें। छोटे और सधे हुए कदम उठाएं, इससे मदद अपने आप मिलेगी। आज की छोटी जीतों को सेलिब्रेट करें, धैर्य रखें और जरूरत पड़ने पर दोस्तों की मदद जरूर करें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सिंह लव राशिफल: आज आपका आकर्षण काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। प्यार भरी तारीफ और दिल से कही बात सामने वाले को खुश कर सकती है। छोटे-छोटे सरप्राइज किसी के चेहरे पर मुस्कान ला देंगे। अगर आप सिंगल हैं, तो मिलने-जुलने के मौके स्वीकार करें और नए लोगों से मिलने के लिए खुले रहें। आपको ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, सच्ची गर्मजोशी ही दिल जीतती है। हर बातचीत में ध्यान और अपनापन रखें। रिश्ते को गहराई देने के लिए छोटी लेकिन सच्ची चीजें करें। जैसे- प्यारा सा मैसेज, साथ कोई हॉबी शेयर करना। कम बोलें, ज्यादा सुनें और धैर्य से प्यार को आगे बढ़ने दें।

ये भी पढ़ें:वृश्चिक राशि वाले आज जल्दबाजी से बचें, अपनी फीलिंग्स पर रखें पूरा भरोसा

सिंह करियर राशिफल: काम के मामले में आज आप एक उदाहरण बनकर आगे बढ़ सकते हैं। साफ प्लानिंग रखें और साथियों को सपोर्ट करते हुए काम करें। ऐसा कदम उठाएं जिससे आपकी काबिलियत दिखे, लेकिन टीमवर्क बना रहे। दूसरों की तारीफ करें और उनकी बात ध्यान से सुनें। हिम्मत के साथ लेकिन सोच-समझकर किया गया काम आपको सम्मान और नए मौके दिला सकता है। किसी भी प्रोजेक्ट में सुरक्षित कदम उठाएं। पहले नोट्स तैयार करें और सवाल भी शालीन तरीके से पूछें। किसी साथी की मदद करना और समय पर काम पूरा करना आपकी लीडरशिप को मजबूत करेगा।

ये भी पढ़ें:तुला राशि वाले आज समझदारी से लें काम, सही प्लान बनाकर चलने से होगा फायदा

सिंह आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में आपका कॉन्फिडेंस काम आएगा, लेकिन जल्दबाजी या दिखावे वाली खरीदारी से बचें। कोई भी फैसला लेने से पहले ऑप्शन ठीक से देखें और सही डील का इंतजार करें। अगर एक्स्ट्रा पैसा मिले तो उसका थोड़ा-सा हिस्सा बचा लें और खर्च का हिसाब जरूर चेक करें। बड़े फैसले से पहले किसी समझदार व्यक्ति से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। बजट पर नजर रखें, महंगी और दिखावटी चीजों से दूरी रखें। दामों की तुलना करके ही खरीदारी करें। धीरे-धीरे और प्लान के साथ चलेंगे तो भविष्य सुरक्षित रहेगा और मन भी शांत रहेगा।

ये भी पढ़ें:14 जनवरी को दोपहर 3 बजकर 7 मिनट पर सूर्य करेंगे मकर राशि में प्रवेश

सिंह स्वास्थ्य राशिफल: आज एनर्जी अच्छी रहेगी, बस इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। हल्की एक्सरसाइज, खुली हवा में थोड़ा चलना और शाम को शांत रूटीन तनाव को दूर रखेगा। बहुत ज्यादा मेहनत या ओवरएक्सर्शन से बचें और थकान लगे तो आराम करें। पानी पास रखें, हल्का खाना खाएं और सेहत पर ध्यान दें ताकि काम पर फोकस बना रहे। छोटी वॉक, हल्की स्ट्रेचिंग या मस्ती भरी मूवमेंट मूड को बेहतर करेगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
leo Leo Zodiac Singh Rashi अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने