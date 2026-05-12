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सिंह राशिफल 12 मई 2026: सिंह राशि वालों का विश्वास परखा जाएगा , पढ़ें आपके लिए आज का दिन कैसा रहेगा

Ishita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Leo Horoscope 12 May 2026 Singh Rashi : सिंह राशि चक्र की छठी राशि है। पढ़ें एस्ट्रोलॉज इशिता से अपनी राशि का हाल। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है।

सिंह राशिफल 12 मई 2026: सिंह राशि वालों का विश्वास परखा जाएगा , पढ़ें आपके लिए आज का दिन कैसा रहेगा

Leo Horoscope Today, May 12, 2026: आज आपका विश्वास परखा जाएगा, आपको प्यार के फैसले लेने से पहले खास ध्यान देना है। आज एक निजि भय वास्तविक परिस्थिति से आपको अधिक परेशान करेगा। इसमें विश्वास होना चाहिए। आपका प्राइड आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, इससे पहले की आपका दिल समझ जाए कि किसकी जरूरत है। ये एक छोटा सा संदेह है जो बड़ा हो सकता है, आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या आपको एश्योरेंस मिलनी चाहिए। आपको नहीं छिपाना है, जिसने आपको परेशान किया है, लेकिन इसके लिए आपके एक ऐसा जवाब और स्टेटमेंट देन है, जिसे सामने वाला समझ जाए। लोग आपको अच्छे से समझेंगे, जब आप सच बोलेंगे। एक शांति से पूछी गई बात आपको सही जवाब दे सकती है।

Leo Love Horoscope today, सिंह लव राशिफल

आज प्यार विश्वास और अटेंशन के बीच सेंसेटिव हो जाएगा। कपल्स को अपने पार्टनर्स को टेस्ट करना छोड़ना होगा। आपको जो चीज परेशान कर रही है, उसे सिंपल शब्दों में बोलों। आपके बॉन्ड को आपके विश्वास की जरूरत है। सिंगल लोगों को किसी का कॉन्फिडेंस और इमोशनल स्ट्रांग होना भा सकता है. इन दोनों में अट्रेक्शन भी पॉवरफुल है। अपने व्यवहार से विश्वास को बढ़ने दें, इसे साबित करने की जरूरत नहीं होती है। आप अटेंश को एंजॉय करें, बिना इसका सबूत दिखाए। नोटिस करें कि वह व्यक्ति कैसे बिहेव करता है जब आम बातचीत होती है।

Leo Career Horoscope today, सिंह करियर राशिफल

कर्मारियों को आज कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स, रिसर्च ज्वाइंट वर्क और करेक्शन से डील करना होगा। हर देरी को पर्सनली ना लें, जो काम मिला है, फिलहाल उसे करें।एक जोरदार शिकायत से अच्छा है कि आप शांति से चीजों को हैंडल करें। बिजनेस ऑनर्स को पार्टनर को रिव्यू करना है। छिपी कमजोरियों को भी समझना है। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उन्हें डीप स्टडी करनी होगी।. कोई काम के नतीजे जल्दी नहीं आते हैं। शांति से कंट्रोल करेंगे तो चीजें सही होंगी। आपको इश्यूज को अच्छे से हैंडल करना है।एक कठिन काम आपके लिए लाइट फील हो सकता है, जब आप अपने मूड से फाइट करना बंद कर देते हैं।

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Money Horoscope today, सिंह मनी राशिफल

आपको घमंड में ऐसा नहीं करना है कि जितना प्राइज है उससे ज्यादा दें। बिना सोचे मदद को मना करें। पूछें कि क्या सही है और क्या गलत।आपको डिसक्शन को प्रैक्टिकल रखना है, एक शांत नंबर घमंड वाले आंसर से अच्छा है। सेविंग को अपनी ताकत दिखाने के लिए खराब ना करें। निवेश में धैर्य रखें और रिस्क से बचें। ट्रेडिंग आपके लिए आइडल नहीं है, अगर आप कॉन्फिडेंस से रिकवर नहीं हो रहे हैं। अगर पैसा किसी दूसरे इंसान सेजुड़ा हो तो अमाउंट टाइम को क्लियर रखें। आपकी शांति वापस आ जाएगी,जबपैसा आपके सम्मान की परीक्षा नहीं लेगा। आपको फिगर को पहले लेना है और फीलिंग्स इसके बाद सैटल हो जाएंगी।

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Leo Health Horoscope today, सिंह हेल्थ राशिफल

आज सिंह राशि वालों का हार्ट एरिया, बैक और नींद से जुड़ी दिक्कत रह सकती है। आप इमोशनली हैवीनेस फील कर सकते हैं। आपको अच्छे से मजबूत रहना है, जब तक फीलिंग्स आपकी सैटल नहीं हो जाती हैं। आपका दिमाग अभी भी तनाव को अपने लिए हुए हैं। आपको देखना हैं कि आप कहां टेंशन को लिए हुए हैं। सिंपल फूड आपको किसी भी गंभीर स्थिति से पहले सोचने की ताकत देगा। आपको पूरे दिन अपनी ताकत को जाहिर नहीं करना है, अपनी फिलिंग्स को पहचाने और हैंडल करें। आपके शरीर को रिलेक्स चाहिए। एक शांत शाम आपको रखनी है, जिसमें कोई हैवी कंवर्सेशन ना हो।

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Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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