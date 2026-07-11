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Singh Rashifal 12 July 2026: सिंह राशि की आज उलझने बढ़ाएगा केतु, शुक्र से होगा फायदा

By Anita Baranwal
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Leo Horoscope Today: सिंह राशि वालों के लिए 12 जुलाई का दिन अच्छा जाने वाला है। शुक्र ग्रह के चलते फायदा होगा तो वहीं केतु आज के दिन उलझने बढ़ा सकता है। जानिए लव, करियर, फाइनेंस और हेल्थ के लिहाज से आज का दिन कैसा होगा?

Singh Rashifal 12 July 2026: सिंह राशि की आज उलझने बढ़ाएगा केतु, शुक्र से होगा फायदा

Leo Horoscope Today 12 July 2026, सिंह राशिफल: कई मामलों में यह दिन मजबूत दिखता है, खासकर आपकी छवि, सक्रियता और लोगों के बीच असर के लिहाज से। पहले हिस्से में काम, जिम्मेदारी, पद, लक्ष्य और सार्वजनिक छवि पर ध्यान रहेगा। लोग आपसे नतीजे की उम्मीद करेंगे और आप भी सामने आकर काम संभालना चाहेंगे। सराहना, तारीफ या सम्मान जैसी स्थिति बन सकती है, लेकिन साथ ही मन में हल्का भ्रम भी रहेगा कि किस दिशा को पहले पकड़ा जाए। इसलिए हर काम तुरंत लेने के बजाय प्राथमिकता तय करें। दिन के बाद के हिस्से में माहौल हल्का होगा। दोस्तों, टीम, नेटवर्क और लाभ से जुड़ी बातें गति पकड़ेंगी। कोई ऑर्डर, क्लाइंट, संपर्क या अवसर कई तरफ से आता दिख सकता है। शुक्र आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बना रहा है, इसलिए लोगों पर प्रभाव अच्छा रहेगा। फिर भी केतु के कारण अपने मन की उलझन को नजरअंदाज न करें। दिखने वाली चमक के बीच सोच समझकर फैसले लेना ही समझदारी होगी।

सिंह राशि का लव राशिफल

रिश्तों में आकर्षण बना रहेगा, लेकिन आप खुद भी थोड़ा उलझे हुए लग सकते हैं। साथी आपकी व्यस्तता समझेगा, फिर भी समय न देने पर शिकायत हो सकती है। यदि किसी बात पर निर्णय लेना है, तो भावुक होकर नहीं, शांत होकर बात करें। प्रेम संबंध में जुड़े लोगों को शाम के बाद अच्छा समय मिल सकता है। दोस्तों के बीच या किसी साझा माहौल में नजदीकी बढ़ सकती है। शादीशुदा लोगों को अपने शब्दों के साथ साथ अपना व्यवहार भी संतुलित रखना होगा। थोड़ा समय और ध्यान रिश्ते को मजबूत करेगा।

सिंह राशि का करियर राशिफल

कामकाज के लिए यह दिन उपयोगी है। पहले हिस्से में जिम्मेदारी ज्यादा रहेगी और प्रदर्शन पर नजर भी रहेगी। व्यापार से जुड़े लोगों को नए संपर्क, पूछताछ या ऑर्डर जैसे मौके मिल सकते हैं। फिर भी हर अवसर पर तुरंत भरोसा करने के बजाय शर्तें समझ लें। बुध वक्री होने से ग्रुप चर्चा, ईमेल, डेटा या फॉलो अप में दोबारा जांच जरूरी रहेगी। छात्रों के लिए यह दिन लक्ष्य तय करने और सही संसाधन चुनने का है। शाम के बाद सहयोग बढ़ेगा। टीमवर्क, नेटवर्क और रेफरेंस के जरिए काम आगे बढ़ सकता है। बड़े जोखिम वाले फैसले पर सिर्फ उत्साह के आधार पर कदम न उठाएं।

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सिंह राशि का आर्थिक राशिफल

आय या लाभ के संकेत अच्छे हैं, खासकर यदि आप सक्रिय होकर लोगों से जुड़ते हैं। व्यापार में कई स्रोतों से काम आने की संभावना है। फिर भी जोखिम भरे निवेश या सिर्फ सुनकर पैसा लगाने से बचें। पहले जानकारी, फिर निर्णय का नियम रखें। कुछ पुराने बकाया या भुगतान की याद दिलानी पड़ सकती है। शाम के बाद लाभ की सोच ज्यादा मजबूत होगी। अपने खर्च और कमाई दोनों का साफ रिकॉर्ड रखे

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सिंह राशि का स्वास्थ्य राशिफल

ऊर्जा अच्छी है, लेकिन लगातार काम करने से थकान अंदर जमा हो सकती है। शरीर साथ देगा, पर मन को छोटे ब्रेक चाहिए होंगे। पानी पिएं और भोजन समय पर लें। बहुत ज्यादा कैफीन या अनियमित दिनचर्या बेचैनी बढ़ा सकती है। देर शाम हल्की वॉक या शांत समय फायदेमंद रहेगा। अपनी गति बनाए रखें, पर खुद को मशीन न बनाएं।

आज की सलाह: सराहना मिले तो विनम्र रहें, और हर बड़े फैसले से पहले दोबारा सोचें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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