Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Leo Horoscope Today 12 January 2026 Aaj Ka Singh Rashifal Future Predictions and Bhavishyafal
सिंह राशिफल 12 जनवरी: सिंह राशि वाले के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण, छोटे-छोटे बदलावों से अच्छा फील करेंगे

सिंह राशिफल 12 जनवरी: सिंह राशि वाले के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण, छोटे-छोटे बदलावों से अच्छा फील करेंगे

संक्षेप:

Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। सिंह राशि वाले आज साफ सोच और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे।

Jan 12, 2026 06:50 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Leo Horoscope Today, सिंह राशिफल 12 जनवरी 2026: सिंह राशि वाले आज साफ सोच और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। लोग आपकी एनर्जी और काम करने के तरीके को नोटिस करेंगे। मीठे शब्द बोलें, अपना अच्छा आइडिया शेयर करें और अगर कोई छोटी मदद मिले तो उसे अपनाएं। धीरे-धीरे की गई मेहनत से ही सफलता मिलेगी। घर या काम की जगह पर छोटे बदलाव मन को हल्का करेंगे। शाम तक आपको लगेगा कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सिंह लव राशिफल: आज आपका आकर्षण लोगों को पसंद आएगा। रिश्ते में हैं तो साथ में कोई छोटा-सा काम या प्लान बनाएं और ध्यान से बात सुनें। सिंगल लोग किसी मिलन-जुलन वाली जगह पर किसी अच्छे इंसान से मिल सकते हैं। बस ऐसा वादा न करें जिसे निभा न पाएं। एक सच्ची तारीफ भी दिन खूबसूरत बना सकती है। बात साफ और सम्मान के साथ रखें। छोटे-छोटे प्यार भरे काम भरोसा बढ़ाएंगे।

ये भी पढ़ें:वृश्चिक राशि वाले पैसों के मामले में रहें सतर्क, आज कोई भी रिस्क न लें

सिंह करियर राशिफल: काम में आज अपने आइडिया रखें, लेकिन दूसरों को बोलने का मौका भी दें। जब आप सवाल पूछते हैं और सुनते हैं, तो आपकी लीडरशिप और अच्छी लगती है। बदलाव जल्दी थोपने से बचें, किसी भरोसेमंद साथी से राय लें। पहले छोटे काम निपटा लें, इससे बड़े काम पर फोकस बनेगा। अगर जिम्मेदारी मिले तो साफ शर्तों के साथ स्वीकार करें। सही फॉलो-अप से तारीफ और सम्मान मिलेगा।

ये भी पढ़ें:तुला राशि वाले प्लान बनाकर करें काम, जल्दी पैसे कमाने वाली स्कीम से रहें दूर

सिंह आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में आज संतुलन रखें। छोटे बिल और खर्च चेक करें, जो जरूरी नहीं हैं उन्हें बंद करें। कोई ऑफर बहुत अच्छा लगे तो भी तुरंत खर्च न करें। हफ्ते का एक छोटा बजट बना लें- जरूरत और चाहत अलग-अलग रखें। अगर परिवार वाले आपसे पैसे मांगे और आपका मन क्लियर न हो तो पैसे देने से मना कर दें। किसी और तरह से मदद कर सकते हैं। थोड़ा-सा पैसा बचाना आगे काम आएगा।

ये भी पढ़ें:कुंभ वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 11 से 17 जनवरी तक का राशिफल

सिंह स्वास्थ्य राशिफल: आज अपने शरीर और एनर्जी का ख्याल रखें। सुबह हल्की कसरत या वॉक से दिन की शुरुआत करें। सादा और घर जैसा खाना खाएं, पेट भारी लगे तो तीखा कम रखें। थकान हो तो आराम करें और सोने से पहले ज्यादा मोबाइल न देखें। गुनगुना पानी पिएं और हल्की स्ट्रेचिंग करें। अगर तनाव महसूस हो तो किसी करीबी या बड़े से बात करें, मन हल्का होगा। मुस्कुराते रहें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Singh Rashi leo Leo Zodiac अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने