आज का सिंह राशिफल (11 नवंबर): पैसे की चिंता का दबाव हल्का होगा, माता पिता से धन मिलने के योग
Aaj ka singh rashifal: सिंह राशि वालों को आज अपनों के साथ समय तनाव घटाएगा, माता का सहयोग मिलेगा और बचत बढ़ने के योग हैं, जबकि साझा धन का विषय धीमा रहेगा। पढ़ें सिंह राशि का विस्तृत राशिफल।
रिश्तेदारों या मित्रों के साथ बैठने का अवसर आज तनाव से राहत देगा। पिछले दिनों की चिंता से मन हटेगा और सुखद बातचीत में समय बीतेगा। किसी सामाजिक या पारिवारिक अवसर में शामिल होने की संभावना है। माता का सहयोग मिलेगा और घर का अपनापन आपको थामे रखेगा। वाहन खरीदने की संभावना बन सकती है या माता पिता से धन मिलने के योग हैं। बचत बढ़ने की भी संभावना है। इन अच्छे संकेतों के बीच साझा धन से जुड़ी कोई बात धीमी चलेगी। मीन राशि के आठवें भाव की वक्री स्थिति में अष्टम शनि निजी चिंता और देर से खुलती बातों का भार रखेगा। इसलिए राहत का अर्थ हर लंबित विषय का आज ही सुलझना नहीं होगा। दिन का सुख लोगों के साथ मिलने में रहेगा। किसी रुके हुए जवाब को लेकर बार बार अनुमान लगाने से सावधान रहें। जो बात अभी खुली नहीं है, वह धीरे स्पष्ट होगी।
आज का सिंह करियर राशिफल
काम में संवाद उपयोगी रहेगा। किसी विषय को फोन या संदेश से समझाना सहज लगेगा और पढ़ाई की बात पर चर्चा होगी। तुला राशि के तीसरे भाव में वक्री बुध संपर्क और प्रयास को महत्व देगा। इससे बातचीत के जरिये काम आगे बढ़ाने की गुंजाइश रहेगी। फिर भी किसी लंबित विषय का उत्तर अपेक्षा से देर से मिल सकता है। कारोबारी चर्चा में हर पहलू एक साथ स्पष्ट होने की संभावना कम है। विद्यार्थियों को किसी पाठ को बोलकर समझने या चर्चा करने में रुचि होगी। काम का कार्यक्रम सरल रहने पर दिन अधिक सहज लगेगा। आज एक जरूरी संपर्क के लिए समय तय रखें। दफ्तर की बात घर पहुंचकर भी याद आएगी, लेकिन परिवार के बीच बैठने पर उसका दबाव कम होगा।
आज का सिंह आर्थिक राशिफल
बचत बढ़ने के योग हैं और माता पिता से आर्थिक सहयोग मिलने की संभावना है। वाहन लेने का विचार आगे बढ़ सकता है, हालांकि खरीद का नतीजा अभी तय नहीं है। साझा धन की कोई बात धीमी गति से साफ होगी। ऐसी रकम पर अपनी योजना टिका देने से इंतजार लंबा लगेगा। आज आर्थिक तस्वीर में एक ओर मदद की संभावना है, दूसरी ओर किसी उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। दोनों बातों को अलग समझना उपयोगी होगा। खरीद के लिए अपनी उपलब्ध रकम को आधार बनाएं। परिवार का सहयोग मन को भरोसा देगा और पैसे की चिंता का दबाव कुछ हल्का होगा।
आज का सिंह लव राशिफल
परिवार की शाम आज आपको अपनी ओर खींचेगी। पूरे दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि के चौथे भाव में रहेगा, जिससे घर का आराम और माता का साथ मन को सुकून देगा। रिश्तेदारों या मित्रों के बीच बिताया समय सुखद होगा। किसी आयोजन में जाने की संभावना रिश्तों में मिलने बैठने का अवसर देगी। जीवनसाथी से दिन की बातें साझा करने का मन रहेगा। निजी चिंता पूरी तरह खुलकर बताने में थोड़ी झिझक होगी, फिर भी घर का अपनापन राहत देगा। अपने लिए कुछ शांत समय मांगना सहज रहेगा। परिवार के साथ बैठते समय फोन अलग रखें। दिन के अंत में घर लौटने का एहसास सुखद होगा।
आज का सिंह स्वास्थ्य राशिफल
तनाव से राहत मिलने पर मानसिक थकान कुछ कम महसूस हो सकती है। परिचित लोगों का साथ दिन को सहज बनाएगा। निजी चिंता लौटकर ध्यान खींचेगी, लेकिन आज उसी में पूरे समय उलझे रहने का मन कम होगा। सेहत में किसी बड़े बदलाव का संकेत नहीं है। घर का आराम और धीमी गति आपको अधिक अच्छी लगेगी। सामाजिक कार्यक्रम की संभावना के बीच विश्राम का समय छोटा हो सकता है। लौटने के बाद पर्याप्त आराम रखें। मन को राहत मिलने से रोज के काम कम भारी लगेंगे और परिवार की मौजूदगी में सहजता बनी रहेगी।
शुभ अंक
२
शुभ रंग
सफेद
शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त: ०४:५४ से ०५:४७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
माता या परिवार के किसी अपने के साथ बैठने का समय निकालें।
क्या न करें
एक लंबित जवाब के लिए बार बार संदेश भेजकर अपनी बेचैनी न बढ़ाएं।
कल का राशिफल
कल माता का सहयोग मिलेगा। संपत्ति की योजना आगे बढ़ने और घरेलू सामान खरीदने के लिए दिन अनुकूल है। जीवनसाथी साथ देगा। सैर या समारोह के योग हैं, खर्च बढ़ सकता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र