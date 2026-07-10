Singh Rashifal 11 July 2026: सिंह राशि वालों की चमकेगी किस्मत, बॉस का मिलेगा साथ, बस इन बातों का रखें ध्यान
Leo Horoscope Today: सिंह राशि वालों के लिए 11 जुलाई का दिन करियर और कामकाज के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। नौकरी में सीनियर्स का सहयोग मिलेगा और नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। रिश्तों में तालमेल बनाए रखने की कोशिश करें और खर्च सोच-समझकर करें।
Leo Horoscope Today 11 July 2026, सिंह राशिफल: कामकाज और छवि के स्तर पर यह दिन ध्यान खींचने वाला रह सकता है। चंद्रमा करियर और जिम्मेदारी के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए आपका फोकस स्वाभाविक रूप से काम, लक्ष्य और सार्वजनिक व्यवहार पर रहेगा। पहले जो बेचैनी थी, उसमें कमी आ सकती है, क्योंकि अब चीजें अधिक स्पष्ट दिखेंगी। आप व्यस्त रहेंगे, लेकिन यह व्यस्तता बेकार नहीं जाएगी। महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बनना, पुराने परिचय का सक्रिय होना या किसी सीनियर का सहयोग मिलना संभव है। करियर दिशा को लेकर कुछ उपयोगी बातचीत आगे बढ़ सकती है। शुक्र आपकी राशि में है, इसलिए व्यक्तित्व में आकर्षण रहेगा और लोग आपकी बात नोटिस करेंगे। फिर भी केतु का हल्का असर यह बता रहा है कि बाहरी चमक के बीच भीतर एक दूरी या असंतोष भी रह सकता है। इसलिए तारीफ मिले तो अच्छा है, पर निर्णय जमीन पर खड़े होकर लें। घर और परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां भी साथ चलेंगी। पिता या किसी वरिष्ठ पुरुष से राहतभरी खबर मिल सकती है। वहीं मां या घर की सुविधा को लेकर थोड़ा ध्यान देना पड़ सकता है। कुल मिलाकर दिन मेहनत, संपर्क और संतुलन का है। जो लोग सक्रिय रहेंगे, उन्हें ठोस प्रगति महसूस होगी।
सिंह राशि का लव राशिफल
दिल के मामले में दिन सुखद हो सकता है। आपका मूड अपेक्षाकृत नरम और रोमांटिक रहेगा। साथी के साथ समय बिताने, बाहर निकलने, साथ बैठकर बात करने या बस एक दूसरे को सुनने से अच्छा लगेगा। विवाहित लोगों के लिए आपसी सहयोग बढ़ेगा। जीवनसाथी के काम, नाम या संपत्ति से जुड़े किसी विषय पर बातचीत हो सकती है। इसे दबाव न बनाएं, साझेदारी की तरह लें। प्रेम संबंधों में आकर्षण रहेगा, लेकिन आपका व्यस्त शेड्यूल दूरी न बना दे, इसका ध्यान रखें। घर की किसी चिंता को रिश्ते पर न उतारें। एक सच्ची और सरल बात बहुत असर करेगी।
सिंह राशि का करियर राशिफल
पेशेवर जीवन में सुधार के संकेत हैं। कार्यस्थल की स्थिति पहले से अधिक व्यवस्थित लग सकती है। बॉस, मेंटर, अनुभवी व्यक्ति या प्रभावशाली संपर्क से दिशा मिल सकती है। नौकरी बदलने या भूमिका बदलने की सोच रहे लोग फिलहाल बातचीत और जानकारी जुटाने पर ध्यान दें। बिजनेस में आपकी उपस्थिति और निर्णय क्षमता प्रभाव डालेगी। छात्र भी एकाग्रता के साथ पढ़ पाएंगे, खासकर यदि उन्होंने पढ़ाई का समय तय कर रखा हो। चंद्रमा और मंगल का कर्म क्षेत्र में प्रभाव आपको मेहनती बना रहा है, पर ओवररिएक्ट न करें। बहुत सख्त भाषा से टीम का मूड बिगड़ सकता है। काम ज्यादा रहेगा, पर परिणाम संतोष देने वाले रह सकते हैं।
सिंह राशि का आर्थिक राशिफल
धन की स्थिति स्थिर से बेहतर रह सकती है, खासकर यदि आप काम से जुड़े मौके पहचान लें। आय में सुधार का रास्ता संपर्कों से भी खुल सकता है। किसी साझा संपत्ति, घर या जीवनसाथी के साथ जुड़े आर्थिक विषय पर चर्चा हो सकती है। फिलहाल कागज अच्छी तरह पढ़ें। भावनात्मक होकर खर्च न करें। अपनी छवि, कपड़ों, सुविधा या बाहर के खर्च पर पैसा जा सकता है। जरूरत और इच्छा का फर्क समझेंगे तो संतुलन बना रहेगा।
सिंह राशि का स्वास्थ्य राशिफल
ऊर्जा ठीक रहेगी, पर काम का दबाव शरीर पर असर डाल सकता है। लंबे समय तक बैठे रहने, लगातार मीटिंग या यात्रा से थकान हो सकती है। मां या घर के किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता मन में बनी रह सकती है, इसलिए अपना मन भी शांत रखें। हल्की स्ट्रेचिंग, समय पर भोजन और पर्याप्त नींद जरूरी है। ज्यादा सोचने से बेचैनी लौट सकती है।
आज की सलाह:
काम में चमक दिखेगी, पर घर और रिश्तों के लिए भी समय जरूर निकालें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र