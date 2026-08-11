आज का सिंह राशिफल 11 अगस्त:ऑनलाइन खरीदारी से पैसे निकल सकते हैं, बड़े रिस्क से बचें
Aaj ka Singh Rashifal: अनावश्यक तुलना, पुरानी बातों में उलझना और भावुक खर्च आपकी थकान बढ़ा सकते हैं। धैर्य से चलेंगे तो दिन संभल जाएगा।
Leo Horoscope today: दिन थोड़ा धीमा और भीतर की तरफ ले जाने वाला रह सकता है। आत्मविश्वास सामान्य से कम महसूस हो तो खुद पर सख्ती न करें। हर समय मजबूत दिखना जरूरी नहीं है। कुछ काम उम्मीद के अनुसार न चलें, तो भी उसे अपनी कमी मानकर दिल पर न लें। चंद्रमा खर्च, आराम, एकांत और मानसिक थकान वाले हिस्से को सक्रिय कर रहा है। साथ ही सूर्य, बुध और गुरु का यही प्रभाव यह बताता है कि बाहरी उपलब्धि से ज्यादा अंदरूनी संतुलन पर ध्यान देना जरूरी है। कुछ लोगों को लगेगा कि खर्च बढ़ रहे हैं या ऊर्जा का रिसाव हो रहा है। यात्रा, भागदौड़ या किसी योजना पर मेहनत अधिक लग सकती है और तत्काल संतोष कम मिले। इसलिए आज का सही उपयोग यही है कि जरूरी काम निपटाएं, बाकी में दबाव न लें। मन को सहारा देने वाले लोगों के करीब रहें।
सिंह लव राशिफल
रिश्तों में संवेदनशीलता ज्यादा रहेगी। साथी की कोई बात आपको जरूरत से ज्यादा लग सकती है, या आपकी चुप्पी उन्हें दूरी जैसी महसूस हो सकती है। इसलिए मन पढ़ने की उम्मीद करने के बजाय साफ बोलें। जीवनसाथी या प्रेमी से नाराजगी की हल्की स्थिति बन सकती है, खासकर अगर आप अपनी थकान साझा नहीं करेंगे। आरोप लगाने के बजाय यह बताना बेहतर होगा कि आपको अभी थोड़ा सहारा चाहिए। रिश्ते में अनावश्यक तर्क से बचें। थोड़ी नरमी और समय देने से बात संभल जाएगी।
सिंह करियर राशिफल
काम की गति बनी रहेगी, पर परिणाम को लेकर अधीरता बढ़ सकती है। व्यापार करने वालों को यात्रा, नेटवर्किंग या बाहरी संपर्क से जुड़े काम करने पड़ सकते हैं, लेकिन हर कोशिश तुरंत फल दे, ऐसा जरूरी नहीं। इसलिए खर्च और समय दोनों का हिसाब रखें। नौकरी में बैकएंड काम, रिपोर्ट, रिव्यू, अधूरी फाइलें और लंबित काम पूरा करना ज्यादा उपयोगी रहेगा। छात्रों को पढ़ाई से ध्यान हटाने वाली चीजें आकर्षित कर सकती हैं। समय सारिणी बनाकर चलना जरूरी है। फोकस की कमी को आलस न समझें, बस माहौल बदलकर पढ़ें। टीमवर्क में गलतफहमी से बचने के लिए लिखित पुष्टि रखना अच्छा रहेगा।
सिंह धन राशिफल
खर्च आमदनी से थोड़ा ज्यादा महसूस हो सकता है। खासकर सुविधा, यात्रा, ऑनलाइन खरीदारी या भावनात्मक कारणों से पैसे निकल सकते हैं। अभी बड़े जोखिम वाले निवेश से बचना समझदारी होगी। अगर किसी भुगतान की अंतिम तिथि नजदीक है, तो उसे पहले निपटाएं। बजट को कागज पर देखना बहुत मदद करेगा। किसी भी नुकसान की भावना से घबराने के बजाय छोटे सुधार करें। बचत की शुरुआत भी संतुलन लौटाएगी।
सिंह हेल्थ राशिफल
खानपान पर ध्यान देना जरूरी है। अनियमित भोजन, बाहर का ज्यादा खाना या देर रात तक जागना शरीर को भारी कर सकता है। मानसिक थकान का असर शरीर पर भी दिखेगा। नींद को प्राथमिकता दें। थोड़ी देर एकांत, ध्यान, प्रार्थना या शांत संगीत लाभ देगा। अगर ऊर्जा कम लगे तो खुद को दोष न दें। आराम भी आज की जरूरत है, आलस नहीं।
आज की सलाह: खर्च, भावनाएं और शब्द तीनों में संयम रखें, तभी दिन सहज बहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र