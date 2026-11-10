आज का सिंह राशिफल ( 10 नवंबर): किसी अप्रकट स्रोत से धन मिलने के भी योग, कुछ समय घर पर बिताएं

Aaj ka singh rashifal: आज सिंह राशि वालों को घर में खुशी और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। संपत्ति की योजना अनुकूल है, विद्यार्थियों का ध्यान भटकने की संभावना है। पढ़ें सिंह राशि का विस्तृत राशिफल।

सिंह राशिफल टुडे: घर में आज मेलजोल रहेगा और परिवार के साथ समय मन को खुशी देगा। जीवनसाथी का सहयोग दिन की बड़ी ताकत होगा। घर या जमीन खरीदने की योजना चल रही है तो लाभदायक सौदे की संभावना है। किसी अप्रकट स्रोत से धन मिलने के भी योग हैं। इन उम्मीदों के बीच आपका आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा और अपनी बात रखने में संकोच कम होगा। सिंह राशि के पहले भाव में गुरु प्रतिष्ठा और भरोसा बढ़ाएगा, जिससे जिम्मेदारी लेते समय उम्मीद बनी रहेगी। अपनी क्षमता पर विश्वास रहेगा, मगर विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई से हटने की संभावना है। दिन का सुख घर की साधारण बातों में मिलेगा। परिवार के साथ बैठना किसी बड़ी योजना जितना महत्वपूर्ण लगेगा। काम पूरा होने के बाद बाहर रुकने की इच्छा कम होगी और मन लौटकर अपनों के बीच पहुंचना चाहेगा।

आज का सिंह करियर राशिफल दफ्तर में अपनी बात रखने का आत्मविश्वास रहेगा। किसी जिम्मेदारी पर चर्चा होगी तो आप अपना पक्ष स्पष्ट रख पाएंगे। प्रतिष्ठा के प्रति सजगता बढ़ेगी और काम को गंभीरता से लेने का भाव रहेगा। फिर भी आज केवल अपने भरोसे के आधार पर किसी बड़े करियर परिणाम को तय मानना ठीक नहीं होगा। घर की योजना बीच बीच में ध्यान खींचेगी। विद्यार्थियों को एक विषय पर लगातार टिके रहने में कठिनाई होने की संभावना है। पढ़ने बैठने पर मन किसी सुखद घरेलू बात में चला जाएगा। तैयारी की मात्रा से संतोष कम रहेगा, भले समय पर्याप्त दिया हो। आज पढ़ाई का काम छोटे हिस्सों में बांटें। नियमित अभ्यास के लिए दिन में अलग से प्रयास करना पड़ेगा।

आज का सिंह आर्थिक राशिफल घर या जमीन खरीदने की बातचीत के लिए दिन अनुकूल है। पहले से ऐसी योजना है तो लाभदायक अवसर मिलने की संभावना है। किसी ऐसे स्रोत से पैसे आने के योग हैं जिसकी चर्चा अभी खुले तौर पर नहीं हुई है। फिर भी रकम का स्वरूप स्पष्ट होने तक उसे अपनी उपलब्ध पूंजी मानना जल्दबाजी होगी। घर के लिए कुछ करने की इच्छा मजबूत रहेगी और परिवार की सहमति बातचीत को सुखद बनाएगी। कर्क राशि के बारहवें भाव में मंगल खर्च तथा विश्राम से जुड़े मामलों में अधीरता और छोटी चिड़चिड़ाहट जोड़ेगा। जल्द राहत पाने की चाह में खरीद का फैसला तेज हो सकता है। संपत्ति के निर्णय में अपनी वहन क्षमता सामने रखें।

आज का सिंह लव राशिफल जीवनसाथी का साथ मिलेगा और घर की बातचीत में सहयोग का भाव रहेगा। अपनी किसी योजना को अकेले संभालने का दबाव कम महसूस होगा। माता और परिवार के साथ समय बिताने की इच्छा बढ़ेगी। पूरे दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि के चौथे भाव में रहेगा, इसलिए घर का आराम और परिवार की शाम आपको अपनी ओर खींचेगी। दिन भर की बात साझा करना सुख देगा। किसी घरेलू विषय पर मत रखने के बाद उसे शांति से आगे बढ़ाना आसान होगा। बीच में छोटी झुंझलाहट उठेगी, पर परिवार के प्रति अपनापन बना रहेगा। आज साथ बैठने के समय को दूसरी व्यस्तता से न भरें।

आज का सिंह स्वास्थ्य राशिफल मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन आराम की जरूरत को लेकर अधीरता रह सकती है। एक ओर घर पहुंचकर विश्राम करने की इच्छा होगी, दूसरी ओर भीतर की सक्रियता जल्दी शांत नहीं होगी। दिन की थकान का असर शाम में अधिक महसूस होने की संभावना है। छोटी बात पर झुंझलाहट बढ़े तो बातचीत भारी लगने लगेगी। यही आज की साफ चेतावनी है कि थकान में प्रतिक्रिया तेज हो सकती है। परिवार का सहज माहौल मानसिक आराम देगा। अपनी सामान्य नींद के समय को बनाए रखना लाभकारी रहने की संभावना है। विश्राम से पहले उत्तेजना बढ़ाने वाली बातचीत कुछ देर रोक दें।

शुभ अंक ९

शुभ रंग लाल

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें परिवार के साथ शाम का कुछ समय घर पर बिताएं।

क्या न करें पढ़ाई के बीच बार बार अपनी जगह छोड़कर दूसरे काम में न लगें।