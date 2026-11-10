आज का सिंह राशिफल ( 10 नवंबर): किसी अप्रकट स्रोत से धन मिलने के भी योग, कुछ समय घर पर बिताएं
Aaj ka singh rashifal: आज सिंह राशि वालों को घर में खुशी और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। संपत्ति की योजना अनुकूल है, विद्यार्थियों का ध्यान भटकने की संभावना है। पढ़ें सिंह राशि का विस्तृत राशिफल।
सिंह राशिफल टुडे: घर में आज मेलजोल रहेगा और परिवार के साथ समय मन को खुशी देगा। जीवनसाथी का सहयोग दिन की बड़ी ताकत होगा। घर या जमीन खरीदने की योजना चल रही है तो लाभदायक सौदे की संभावना है। किसी अप्रकट स्रोत से धन मिलने के भी योग हैं। इन उम्मीदों के बीच आपका आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा और अपनी बात रखने में संकोच कम होगा। सिंह राशि के पहले भाव में गुरु प्रतिष्ठा और भरोसा बढ़ाएगा, जिससे जिम्मेदारी लेते समय उम्मीद बनी रहेगी। अपनी क्षमता पर विश्वास रहेगा, मगर विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई से हटने की संभावना है। दिन का सुख घर की साधारण बातों में मिलेगा। परिवार के साथ बैठना किसी बड़ी योजना जितना महत्वपूर्ण लगेगा। काम पूरा होने के बाद बाहर रुकने की इच्छा कम होगी और मन लौटकर अपनों के बीच पहुंचना चाहेगा।
आज का सिंह करियर राशिफल
दफ्तर में अपनी बात रखने का आत्मविश्वास रहेगा। किसी जिम्मेदारी पर चर्चा होगी तो आप अपना पक्ष स्पष्ट रख पाएंगे। प्रतिष्ठा के प्रति सजगता बढ़ेगी और काम को गंभीरता से लेने का भाव रहेगा। फिर भी आज केवल अपने भरोसे के आधार पर किसी बड़े करियर परिणाम को तय मानना ठीक नहीं होगा। घर की योजना बीच बीच में ध्यान खींचेगी। विद्यार्थियों को एक विषय पर लगातार टिके रहने में कठिनाई होने की संभावना है। पढ़ने बैठने पर मन किसी सुखद घरेलू बात में चला जाएगा। तैयारी की मात्रा से संतोष कम रहेगा, भले समय पर्याप्त दिया हो। आज पढ़ाई का काम छोटे हिस्सों में बांटें। नियमित अभ्यास के लिए दिन में अलग से प्रयास करना पड़ेगा।
आज का सिंह आर्थिक राशिफल
घर या जमीन खरीदने की बातचीत के लिए दिन अनुकूल है। पहले से ऐसी योजना है तो लाभदायक अवसर मिलने की संभावना है। किसी ऐसे स्रोत से पैसे आने के योग हैं जिसकी चर्चा अभी खुले तौर पर नहीं हुई है। फिर भी रकम का स्वरूप स्पष्ट होने तक उसे अपनी उपलब्ध पूंजी मानना जल्दबाजी होगी। घर के लिए कुछ करने की इच्छा मजबूत रहेगी और परिवार की सहमति बातचीत को सुखद बनाएगी। कर्क राशि के बारहवें भाव में मंगल खर्च तथा विश्राम से जुड़े मामलों में अधीरता और छोटी चिड़चिड़ाहट जोड़ेगा। जल्द राहत पाने की चाह में खरीद का फैसला तेज हो सकता है। संपत्ति के निर्णय में अपनी वहन क्षमता सामने रखें।
आज का सिंह लव राशिफल
जीवनसाथी का साथ मिलेगा और घर की बातचीत में सहयोग का भाव रहेगा। अपनी किसी योजना को अकेले संभालने का दबाव कम महसूस होगा। माता और परिवार के साथ समय बिताने की इच्छा बढ़ेगी। पूरे दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि के चौथे भाव में रहेगा, इसलिए घर का आराम और परिवार की शाम आपको अपनी ओर खींचेगी। दिन भर की बात साझा करना सुख देगा। किसी घरेलू विषय पर मत रखने के बाद उसे शांति से आगे बढ़ाना आसान होगा। बीच में छोटी झुंझलाहट उठेगी, पर परिवार के प्रति अपनापन बना रहेगा। आज साथ बैठने के समय को दूसरी व्यस्तता से न भरें।
आज का सिंह स्वास्थ्य राशिफल
मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन आराम की जरूरत को लेकर अधीरता रह सकती है। एक ओर घर पहुंचकर विश्राम करने की इच्छा होगी, दूसरी ओर भीतर की सक्रियता जल्दी शांत नहीं होगी। दिन की थकान का असर शाम में अधिक महसूस होने की संभावना है। छोटी बात पर झुंझलाहट बढ़े तो बातचीत भारी लगने लगेगी। यही आज की साफ चेतावनी है कि थकान में प्रतिक्रिया तेज हो सकती है। परिवार का सहज माहौल मानसिक आराम देगा। अपनी सामान्य नींद के समय को बनाए रखना लाभकारी रहने की संभावना है। विश्राम से पहले उत्तेजना बढ़ाने वाली बातचीत कुछ देर रोक दें।
शुभ अंक
९
शुभ रंग
लाल
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
परिवार के साथ शाम का कुछ समय घर पर बिताएं।
क्या न करें
पढ़ाई के बीच बार बार अपनी जगह छोड़कर दूसरे काम में न लगें।
कल का राशिफल
कल तनाव से राहत मिलेगी और रिश्तेदारों या मित्रों के साथ सुखद समय बीतेगा। माता का सहयोग मिलेगा। वाहन खरीदने, माता पिता से धन मिलने और बचत बढ़ने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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