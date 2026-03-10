सिंह राशिफल 10 मार्च 2026:सिंह वालों आर्थिक तौर पर दिक्कत नहीं, सिंगल लोग किसी खास से मिलेंगे, पढ़ें पूरा राशिफल
Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है।सिंह वालों आर्थिक तौर पर दिक्कत नहीं, सिंगल लोग किसी खास से मिलेंगे, पढ़ें पूरा राशिफल
Leo Horoscope Today 10 March 2026 : आज तुला राशि वालों को खास तौर पर रोमांटिक रिलेशनशिप के साथ ही प्रोफेशनल लाइफ को भी प्रॉडक्टिव रखना होगा। आपको नए काम आझ लेने होंगे, जिससे आप अच्छे रिजल्ट आज पा सकें। आर्थिक तौर पर आप भाग्यशाली रहेंगे। आपको लवलाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड पाने के लिए खुश रहना होगा। आपको अपनी प्रोफेशनल मौका पाने के लिए आपको अपनी एफिशिएंसी पर काम करना होगा। आज धन को सावधनी से संभालें और अपनी हेल्थ को लेकर भी एंजॉय करें।
सिंह लव राशिफल
आज सिंह राशि वालों को वेकेशन पर जाना होगा, इससे आप एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक समय बिता पाएंगे। आपको अपने सभी पास्ट के वादों को सैटल करने के लिए एफर्ट करना होगा। कोशिश करें कि पहले की बातों को भुला दें, लेकिन इसके लिए कोशिशें तो करनी होंगी। आपको बहस में ईगो को नहीं लाना है, इससे बात बिगड़ सकी हैं। आपको अपने गुस्से पर भी काबू रखना है, कोशिश करें कि दोपहर में शांत रहें, क्योंकि इस समय आपके गुस्से के कारण परेशानी हो सकती है। आज सिंगल लोगों के लिए खास दिन है, आप देर शाम डेट पर जा सकते हैं, आपको अगर अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना है, तो आपके लिए यह अच्छा समय है। शादीशुदा महिलाओं को एक्स लवर से भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए इससे आपका रिलेशनशिप खराब हो सकता है।
सिंह करियर राशिफल
आज सिंह राशि वालों को करियर में सभी मौकों को देखना है, जहां से वो अपना प्रोफेशनल कैलिबर साबित कर सकें। आप उन भाग्यशाली लोगों में शामिल रहेंगे, जिन्हें नौकरी के अच्छे ऑफर आज मिल सकते है आपको अपनी पसंद से उनमें से चुनाव करना है। जो लोग हेल्थकेयर, आईटी, बैकिंग, बिजनेस डेवल्पमेंट में है, उन लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। बिजनेसमैन आज कॉन्फिडेंटली नई पार्टनरशिप डील को साइन कर लेंगे। आज लंबे समय के पेंडिंग ड्यूज क्लियर होंगे। आपको अपनी टीम को लेकर भी खास सावधान रहना चाहिए। क्योंकि अप्रेजल के समय आपका व्यवहार खास तौर पर देखा जाएगा।
सिंह मनी राशिफल
आज बड़े आर्थिक इश्यूज आपके सामने नहीं आएंगे, आपको आर्थिक विवादों से इस समय राहत मिलेगी। आप घर को रिपेयर भी करवा सकते हैं और लंबे समय से जो काम अधूरे थे, उन्हें पूरा भी कर सकते हैं। आज कोई प्रोपर्टी भी खरीद सकते हैं, इससे आप एक तरह का निवेशकर रहे हैं। कुछ लोगों को पुराने निवेशसे फंड मिलेगा। आज आप विदेश में वेकेशन मनाने को लेकर फ्लाइट की टिकट बुक करा सकते हैं। आज बिजनेसमैन किसी ना किसी तरह फंड एकत्र करने में सफल रहेंगे। इससे वो अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकेंगे।
सिंह हेल्थ राशिफल
आज सिंह राशि वालों को सुबह और शाम के समय थोड़ा टहलना चाहिए। इससे आपका फैट बर्न होगा। आज महिलाओं को जो प्रैग्नेंट हैं, उन्हें एडवैंचर्स स्पोर्ट्स को अवाइड करना है, इसके अलावा बाइक राइडिंग को भी अवाइड करें। आपको छटी दिक्कतें आज आ सकती है। खासकर आंखों में और पेट में आपको दर्द हो सकता है। अपनी डाइट को लेकर सावधान रहें। प्रोटीन और विटामिन वाली रिच डाइट लें। आपको एल्होकल दिन में बिल्कुल नहीं लेना है।
डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट