सिंह राशिफल 10 जून 2026: सिंह राशि के लिए आज का दिन हेल्थ को लेकर खास ध्यान देने वाला, ना लें रिस्क, पढ़ें राशिफल
Aaj ka Singh Rashifal: सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन मिक्स रिएक्शन लेकर आ रहा है। हेल्थ को लेकर आपके लिए खास सलाह है, बाकी धन अच्छा है। लवलाइफ में छोटी मोटी दिक्कत आपको दिख सकती है।
Aaj Ka Singh Rashifal :आज सिंह राशि के लिए समय ठीक है, अगर निवेश करना चाहते हैं तो बहतरीन समय है, लेकिन लवलाइफ में कोई खास नहीं रहने वाला है। आपको करियर में भी सभी को साथ लेकर चलना होगा। सिंह राशि वालों को हेल्थ पर खास ध्यान देना होगा, आपके लिए चीजें थोड़ी दिक्कत वाली हो सकती है, आज का राशिफल आपको रिस्क ना लेने की सलाह दे रहा है। हेल्थ को लेकर जरा सी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है, इसलिए सिंह राशि वाले हेल्थ का खास ध्यान रखें। इसके आलावा धन की स्थिति को लेकर परेशान ना हो। चीजें सही हैं और सही से इन्हें चलाने के लिए एफर्ट करें।
सिंह लव राशिफल
प्रेम संतान की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। हालांकि मिलाजुला असर आपकी लाइफ में रहेगा। आप थोड़ा थकान महसूस कर रहे हैं तो आपका जीवनसाथी आपको सपोर्ट करेगा, उसकी मदद से आप चीजों को मैनेज कर पाएंगे। परिवार में किसी भी जरूरत के समय आपको हमेशा खड़ा रहना होगा। अगर परिवार के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो सभी खर्चों को शेयर करना होगा। आज आपका एक्स से भी मिलना हो सकता है।
सिंह करियर राशिफल
सिंह राशि वालों को आज टीम भावना से काम करना होगा। टीम को लेकर अगर सही एफर्ट नहीं दिखाएंगे तो आपके लिए आगे की चीजें दिक्कतें ला सकती हैं। अपने साथ काम करने वालों को सपोर्ट करें। जितना हो सके, उनके लिए चीजों को आसान करें, उनकी हेल्प करें, उनकी समस्याओं को सुनें। तभी आप उनका मनोबल बढ़ा पाएंगे। इससे ही सफलता का रास्ता खुलेगा। जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए पढ़ाई के लिए समय को और बढ़ाना चाहिए। सफल होना चाहते हैं तो ईमानदारी से काम करें।
सिंह मनी राशिफल
आज सिंह राशि के लोगों को बिजनेस में अपने स्टाफ की समस्याओं को सुनना चाहिए, इससे आप कई अच्छे फैसले ले सकेंगे और विश्वास भी बढ़ेगा। आपका काम बढ़ रहा है, इसलिए आपको बिजनेस में चीजों को मैनेज करना होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छा समय है निवेश के लिए उपयुक्त समय है और खर्च के अधिकता मन को परेशान करेगी और शारीरिक स्थिति भी थोड़ी मध्यम दिख रही है।
सिंह हेल्थ राशिफल
सिंह राशि के लिए आज का दिन जोखिम भरा कहा जाएगा। आपको हेल्थ को लेकर थोड़ा ध्यान देना होगा। इसस समय स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा बच कर पार करिएगा, ये बहुत अच्छा नहीं समय कहा जाएगा थोड़ा बच के पार करिए। अगर जरा सी भी समस्या आए तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। वायरल फीवर और संक्रमण हो सकता है, इसलिए इसको लेकर भी सतर्क रहें।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
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