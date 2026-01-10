Hindustan Hindi News
सिंह राशिफल 10 जनवरी: सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण, एक गलती बढ़ा सकती है परेशानी, समझदारी से करें काम

सिंह राशिफल 10 जनवरी: सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण, एक गलती बढ़ा सकती है परेशानी, समझदारी से करें काम

संक्षेप:

Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। सिंह राशि वाले आज रिश्तों में ईमानदारी रखें और अगर कोई परेशानी है तो पहल करके उसे सुलझाएं।

Jan 10, 2026 06:12 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Leo Horoscope Today, सिंह राशिफल 10 जनवरी 2026: सिंह राशि वाले आज रिश्तों में ईमानदारी रखें और अगर कोई परेशानी है तो पहल करके उसे सुलझाएं। काम और पैसों के मामले में समझदारी से चलना जरूरी है। सेहत आज ठीक रहेगी। प्यार में आने वाली हर समस्या को सुलझाने की कोशिश करें, ताकि भविष्य बेहतर हो। सोच-समझकर लिया गया फैसला आपको सही रास्ता दिखाएगा। करियर में सफलता मिलेगी। पैसों को सही तरीके से संभालें। सेहत भी आज आपका साथ देगी।

सिंह राशि का लव राशिफल: दिन के पहले हिस्से में रिश्ते में हल्की खटास रह सकती है। आपके रवैये को लेकर मतभेद हो सकते हैं। किसी तीसरे व्यक्ति की दखलअंदाजी भी रिश्ते में परेशानी पैदा कर सकती है। पुराने प्रेमी की दोबारा एंट्री हो सकती है, जिससे पुराना रिश्ता फिर जुड़ने के संकेत हैं। पार्टनर की निजी बातों में ज्यादा दखल न दें और उन्हें अपने फैसले लेने की आज़ादी दें। शादीशुदा महिलाओं को भावनाओं में बहकर पारिवारिक माहौल खराब नहीं होने देना चाहिए।

सिंह राशि का करियर राशिफल: काम में परफॉर्मेंस को लेकर कुछ दिक्कत आ सकती है, जिससे ऑफिस में हल्का तनाव रहेगा। जो लोग हाल ही में नई नौकरी में जुड़े हैं, उन्हें अपनी राय रखते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि सीनियर नाराज हो सकते हैं। बैंकिंग, अकाउंट्स और फाइनेंस से जुड़े लोगों को फाइनल आंकड़ों में खास ध्यान रखना होगा। जो छात्र विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें वहीं नौकरी का मौका मिल सकता है। कारोबारी किसी भी बड़े फैसले से पहले हर पहलू को अच्छे से चेक कर लें।

सिंह राशि का आर्थिक राशिफल: आज कोई बड़ी आर्थिक परेशानी नहीं होगी, लेकिन शेयर बाजार में बिना सोचे-समझे निवेश करने से बचें। पुराने निवेश से पैसा मिल सकता है, जिससे बकाया चुकाने में आसानी होगी। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने में भी सफलता मिल सकती है। यात्रा करने वालों को खर्च पर कंट्रोल रखना होगा। कारोबारी बड़े निवेश या नए सौदे साइन करने से पहले सावधानी जरूर बरतें।

सिंह राशि का स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। हालांकि कुछ लोगों को आंखों या कानों से जुड़ी परेशानी हो सकती है। दोपहिया वाहन चलाने वालों को शाम के समय खास सावधानी रखनी चाहिए। एडवेंचर एक्टिविटी में हिस्सा लेने की योजना बना सकते हैं। तनाव से दूर रहें और दोस्तों व परिवार के साथ समय बिताएं। महिलाओं को स्त्री रोग से जुड़ी समस्या हो सकती है, जिसके लिए डॉक्टर की सलाह जरूरी हो सकती है। बाहर का खाना खाने से बचें, पेट खराब हो सकता है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
