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सिंह राशिफल 10 अगस्त: सुबह लाभ की संभावना, खुद को हर जगह उपलब्ध रखने की कोशिश ना करें

By Anita Baranwal
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Leo Horoscope Today, Aaj ka Singh Rashifal 10 August 2026: आज सिंह राशि वालों के लिए भाग्य के सितारे क्या कहते हैं। आपको वित्त, करियर, परिवार और सेहत से जुड़े किस तरह के फल प्राप्त होंगे। पढ़ें आज का सिंह राशिफल।

aaj ka singh rashifal 10 august 2026
आज का सिंह राशिफल 10 अगस्त 2026

Aaj ka Singh Rashifal, Leo Horoscope Today 10 August 2026: दिन की शुरुआत अपेक्षाकृत सहयोगी रह सकती है। सुबह के समय दोस्तों, नेटवर्क, टीम या किसी समूह से जुड़ी बातों में मदद मिल सकती है। कोई योजना, संपर्क या लंबित बात आगे बढ़ने का संकेत दे सकती है। आय और खर्च के बीच संतुलन बनाने की समझ भी रहेगी। लेकिन दिन बढ़ने पर मन थोड़ा भीतर की तरफ जा सकता है। अकेले समय की जरूरत महसूस होगी। कुछ योजनाएं धीमी पड़ सकती हैं और दूर की यात्रा या बड़ा मूवमेंट टलना संभव है। सूर्य, बुध और गुरु का असर खर्च, विश्राम और निजी सोच वाले क्षेत्र को उभार रहा है, इसलिए खुद को हर जगह उपलब्ध रखने की कोशिश न करें। यह दिन दिखावे से ज्यादा आंतरिक स्पष्टता मांगता है। जो काम चुपचाप तैयारी से पूरे होते हैं, उनमें प्रगति बेहतर दिखेगी। घर, जमीन या रहने की व्यवस्था से जुड़ा कोई निर्णय अभी रोककर रखना ठीक रहेगा। सुबह सक्रियता का लाभ लें और बाद के हिस्से में गति थोड़ी कम करके पुनरावलोकन करें। यही तरीका दिन को संतुलित बनाएगा।

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आज का सिंह लव राशिफल

रिश्तों में सुधार की गुंजाइश अच्छी है। सुबह के समय साथी या प्रिय व्यक्ति से खुली बातचीत का मौका मिल सकता है। किसी गलतफहमी को सहज तरीके से सुलझाया जा सकता है। राहु साझेदारी के क्षेत्र में असामान्य प्रतिक्रियाएं ला सकता है, इसलिए सामने वाले की बात बीच में काटने से बचें। दिन के बाद वाले हिस्से में मन थोड़ा चुप रहना चाहेगा। ऐसे में बिना वजह दूरी बनाने के बजाय बता दें कि आपको थोड़ा शांत समय चाहिए। प्रेम संबंध में अपनापन बढ़ सकता है, खासकर अगर आप उम्मीदों के बजाय व्यवहार में स्नेह दिखाएं। जिन लोगों के रिश्ते नए हैं, उन्हें बहुत आगे की बात करने के बजाय वर्तमान को समझना चाहिए। भावनात्मक ईमानदारी आज सबसे ज्यादा काम आएगी।

आज का सिंह करियर राशिफल

कामकाज में यह औसत से बेहतर, पर संतुलित दिन है। सुबह टीमवर्क, नेटवर्क, क्लाइंट या सहयोगी लोगों से फायदा मिल सकता है। किसी लंबित काम में मित्रवत मदद या सही जानकारी मिलने से राहत होगी। व्यापार में आय सामान्य रह सकती है और काम की चाल भी नियमित रहेगी। बड़े विस्तार या संपत्ति से जुड़ा फैसला अभी टालना ठीक रहेगा। छात्रों के लिए एक सहपाठी, मित्र या समूह अध्ययन से फायदा मिल सकता है। बाद में एकांत में पढ़ना ज्यादा असरदार रहेगा। जो लोग रचनात्मक या शोध वाले काम में हैं, उनके लिए शांत वातावरण उपयोगी होगा। शनि की पृष्ठभूमि आपको सावधानी से चलने की सलाह दे रही है, इसलिए दस्तावेज, समयसीमा और साझा जिम्मेदारियों को हल्के में न लें। धीमे पर साफ कदम आज ज्यादा दूर तक ले जाएंगे।

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आज का सिंह आर्थिक राशिफल

आय और खर्च में लगभग संतुलन रह सकता है। सुबह लाभ या प्राप्ति की संभावना बेहतर दिखेगी, लेकिन बाद में खर्चों का दबाव भी महसूस हो सकता है। इसलिए जो भी रकम आए, उसका पूरा उपयोग एक साथ तय न करें। घर, यात्रा, आराम या ऑनलाइन खरीदारी पर अचानक खर्च बढ़ सकता है। बड़ा आर्थिक वादा, नई प्रॉपर्टी या भारी खरीद फिलहाल रोकना बेहतर है। नियमित बजट बनाकर चलेंगे तो दिन बिना दबाव के निकल जाएगा।

आज का सिंह सेहत राशिफल

ऊर्जा का स्तर दिन चढ़ने के साथ थोड़ा नीचे आ सकता है। सुबह सक्रियता रहेगी, पर बाद में विश्राम की जरूरत साफ महसूस होगी। नींद, मानसिक शांति और अकेले समय की कमी थकान बढ़ा सकती है। देर तक जागना या अनियमित भोजन आपको भारी कर सकता है। हल्का भोजन, पानी और कुछ समय बिना स्क्रीन के बिताना मदद देगा। मन को शांत रखने के लिए दिन का आखिरी हिस्सा धीमा रखें।

आज की सलाह: सुबह अवसर पकड़ें, बाद में रफ्तार कम करें और अनावश्यक खर्च रोकें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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