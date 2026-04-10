सिंह राशिफल 10 अप्रैल 2026: सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें पूरा राशिफल

Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आइए जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए आज यानी 10 अप्रैल का दिन कैसा रहेगा।

Leo Horoscope today aaj ka singh Rashifal : सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन उम्मीद से थोड़ा ज्यादा व्यवस्थित और नियमों में बंधा हुआ रहेगा। सुबह आप तेजी से काम शुरू करने और फैसले लेने के मूड में रहेंगे। आज चंद्रमा मकर राशि में है, इसलिए आपका ध्यान थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल और जिम्मेदारियों पर रहेगा, न कि रोमांच या उत्साह पर। इस बात का एहसास दिन के शुरुआत में ही महसूस हो सकती है। आज किसी काम को पूरा करने में उम्मीद से ज्यादा समय लग सकता है। जिस काम को आप आसान समझ रहे थे, उसमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है। इससे आपकी गति स्लो हो सकती है और शुरुआत में हल्की झुंझलाहट हो सकती है। हालांकि आप चाहते हैं कि आज काम जल्दी और आसानी से हो, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। जब आप जल्दीबाजी छोड़कर काम को धीरे और सही तरीके से करना शुरू करेंगे, तब चीजें आसान लगने लगेंगी। यही आज का सबसे बड़ा बदलाव होगा। एक काम को अच्छे से करना, कई काम आधे-अधूरे करने से ज्यादा सुकून देगा।

Leo Career Horoscope today, सिंह करियर राशिफल अगर कोई पहले से ही प्रोग्रेस में है और आप उसके साथ देखते हैं, तो आपको काम अधिक यूजफुल लगता है। आपको जल्दबाजी में आज कोई काम नहीं करना है, कोशिश करेंगे कि हर चीज को अच्छे से देखें। अगर आप देखते हैं, कि किसी चीज को ध्यान से देखने की जरूरत है, तो वापस जाएं। हर एक डिटेल को सही करना जरूरी है।एक बातचीज में जब तक यह सैटल नहीं हो जाती है, कई जवाब चाहिए होगें। यहां आपके एफर्ट बहुत मदद करेंगे। आप आज ऐसा भी फील करेंगे कि जिन लोगों को जल्दी चलना चाहिए, वो थोड़ा लेट हैं। अगर आप काम को आसान बनाना चाहते हैं, तो काम को अच्छे से हैंडल करें, रेस्ट बाद में कर सकते हैं। शाम तक आप फील करेंगे कि आप सही दिशा में जा रहे हैं।

Leo Money Horoscope today, सिंह मनी राशिफल आज सिंह राशि वालों के मनी मैटर्स स्टडी रहेंगे। आज आप पर कोई बड़ा दवाब नहीं रहेगा, आपकी उपस्थिति इसमें मदद करेगी, जब आप बड़े फैसले लेंगे। पेमेंट, खरीदादीर और छोटे फैसले को लेकर आज आप पर कोई दवाब नहीं होगा। ये आज आपको सिंपल रहेंगी। लेकिन आपको फिर सभी चीजों पर खास ध्यान देना है और खुद से चेक करना है। आज आपको कुछ गलत नहीं लगेगा।

Leo Love horoscope today, सिंह लव राशिफल इमोशनली आप अटेंशन से ज्यादा लगातार काम करना चाहते हैं। आप शब्दों से ज्यादा कोशिशों को नोटिस करते हैं। अगर आपको कोई चीद सही लगती है, तो आप उसके साथ रहते हैं। अगर आपको कोई चीज अनिश्चित लगती है, तो आप चाहते हैं कि आप उसे इग्नोर कर दें। अगर किसी रिलेशनशिप में है, तो आप चाहेंगे, कि कोई इंसान अपने आपको दिखा रहा है। अगर आप सिंगल है, तो आप किसी के साथ इसलिए नहीं खड़े हैं कि वो ड्रामेटिक हैं, बल्कि इसलिए कि वो शांत और क्लियर हैं। आज आपकी उपस्थिति ही काफी है, आपके चार्म से ज्यादा, ये ही बातें थोड़ा अलग बनाती हैं।

Leo Health horoscope for today, सिंह हेल्थ राशिफल आज सिंह राशि वालों की फिजिकल एनर्जी है, लेकिन टेंशन के कारण आप अपनी गति से पीछे हो सकते हैं। आपकी बॉडी आज टाइट फील करेगी, थोड़ा आप बैचेन हो सकते हैं, क्योंकि आपने काम का पूरा सिस्टम होल्ड कर दवाब के कारण आप थका हुआ महसूस करेंगे। आपको थोड़े-थोड़े समय में ब्रैक लेना चाहिए, जिससे एनर्जी चार्ज रहे। आप दिन को अपनी गति के साथ चलने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। आपको उसके साथ काम करान है जो तैयार है।

इशिता कोटिया (वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

1 सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन व्यवस्थित और प्रैक्टिकल रहेगा।

2 काम में जल्दबाजी से बचें; धीरे-धीरे और ध्यान से काम करें।