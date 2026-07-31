सिंह राशिफल 1 अगस्त 2026: साझेदारी से मिलेगा फायदा, खर्च और सेहत पर रखें ध्यान
Leo Horoscope Today 1 August 2026: सिंह राशि के लोगों के लिए 1 अगस्त का दिन साझेदारी, करियर और रिश्तों के लिहाज से सकारात्मक रह सकता है। नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं तथा सहयोग से काम पूरे होने के संकेत हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता और आपसी समझ बढ़ेगी।
Leo Horoscope Today 1 August 2026: लोगों के साथ तालमेल आज का मुख्य विषय रहेगा। चंद्रमा संबंधों के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए अकेले चलने के बजाय सहयोग लेकर काम करना अधिक फायदेमंद होगा। किसी साथी, पार्टनर, क्लाइंट या करीबी व्यक्ति से उपयोगी मदद मिल सकती है। आपके आकर्षण और आत्मविश्वास में भी बढ़त दिखेगी, क्योंकि शुक्र आपकी राशि में नरमी और प्रस्तुति दोनों को मजबूत कर रहा है। फिर भी भीतर हल्की थकान या अनकही चिंता बनी रह सकती है। इसलिए बाहर की चमक और भीतर की जरूरतों के बीच संतुलन रखना जरूरी है। बिजनेस में नई साझेदारी, नया प्रस्ताव या पुराने संपर्क से आगे बढ़ने का मौका बन सकता है, पर हर बात को लिखित और साफ रूप में रखें। घर और निजी जीवन में महिलाओं के साथ व्यवहार खास मायने रखेगा। सम्मान और संवेदनशीलता बनाए रखें। दिन कुल मिलाकर अच्छा है, लेकिन भोजन, आराम और भावनात्मक प्रतिक्रिया पर ध्यान देने से इसका लाभ ज्यादा मिलेगा।
सिंह राशि का लव राशिफल
रिश्तों में सहयोग और अपनापन देखने को मिल सकता है। जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति आपकी बात समझने की कोशिश करेगा और कई मामलों में साथ भी देगा। रोमांटिक मूड रहेगा, इसलिए साथ समय बिताने का मौका मिले तो उसे टालें नहीं। जो लोग शादीशुदा हैं, वे किसी योजना, खरीद या पारिवारिक फैसले पर मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। अविवाहित लोगों के लिए किसी जान पहचान वाले से नजदीकी बढ़ने के संकेत हैं। बस अपने मन की बात कहने में ईमानदारी रखें। किसी महिला मित्र, सहकर्मी या परिवार की महिला सदस्य की भावना को हल्के में न लें। नरम व्यवहार से रिश्ते मजबूत होंगे।
सिंह राशि का करियर राशिफल
पढ़ाई के लिए समय अच्छा है। ध्यान बैठ सकता है और जटिल विषय भी समझ में आने लगेंगे, अगर आप नियमित ढंग से काम करें। छात्रों के लिए समूह अध्ययन, चर्चा और लिखित अभ्यास उपयोगी रहेगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए करियर में सक्रियता बढ़ेगी। किसी नए काम की जिम्मेदारी, मीटिंग या लक्ष्य सामने आ सकता है। बिजनेस में साझेदारी से फायदा मिलने की संभावना है। नए ऑफर या सहयोग के प्रस्ताव आ सकते हैं। मंगल कामकाज में ऊर्जा दे रहा है, लेकिन जल्द फैसले लेने से बचें। पहले शर्तें समझें, फिर आगे बढ़ें। आपकी छवि पर लोगों की नजर रहेगी, इसलिए समय की पाबंदी और व्यवहार दोनों संतुलित रखें।
सिंह राशि का आर्थिक राशिफल
बचत के लिए दिन अच्छा है। आप पैसों को संभालकर रखने और अनावश्यक खर्च घटाने के मूड में रहेंगे। यह आदत आगे राहत दे सकती है। हालांकि सट्टा जैसे जोखिम भरे निवेश से दूरी रखना जरूरी है। किसी दोस्त या परिचित के भरोसे पैसा न लगाएं। बिजनेस में साझेदारी वाला पैसा या साझा खर्च लिखित में रखें। घर, साज सजावट या खुद पर खर्च करने का मन हो सकता है, पर बजट सीमा तय कर लेना बेहतर रहेगा।
सिंह राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत में लापरवाही ठीक नहीं होगी। खासकर भोजन पर ध्यान दें। तला भुना, बहुत मसालेदार या अनियमित खाने से भारीपन महसूस हो सकता है। दिन भर बैठकर काम करने वालों को थोड़ी कसरत या सैर जरूरी रखनी चाहिए। नींद पूरी होगी तो मूड अच्छा रहेगा। पानी की मात्रा बढ़ाएं और शरीर को हल्का रखने की कोशिश करें। नियमित दिनचर्या आज आपके लिए सबसे अच्छा सहारा है।
आज की सलाह
सहयोग स्वीकार करें, पर अपने शरीर और बजट की सीमाएं नजरअंदाज न करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र