सिंह मासिक राशिफल: अक्टूबर 2025 का महीना सिंह वालों के कैसा, शो ऑफ से बचें, पैसा बढ़ेगा

Leo Horoscope Monthly, Singh Rashi ka Rashifal : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। पढ़ें सिंह का मासिक राशिफल

Leo Horoscope Month 1st October 2025: आपका चमकता कॉन्फिडेंस आज आपके क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा अक्टूबर का महीना आपके लिए जीतेन के मौके लेकर आया है। इस समय साहस और धैर्य को एक साथ इस्तेमाल करें, जिससे आप काम में औ रिलेशनशिप में मौके पा सकें। इस महीने अच्छे से आराम करें, क्लियप वर्ड के जरिए विश्वास को बनाए रखें। लगातार कोशिशों के जरिए आप पैसा बढ़ा सकते है, लेकिन आपको शो ऑफ नहीं करना चाहिए।

सिंह लव राशिफल इस महीने सिंह राशि के लोगों को क्लियर वर्ड्स के साथ खास अटेंशन मिलेगी। अपनी फीलिंग्स को ईमानदारी, शांति और पूरे आत्मविश्वास के साथ शेयर करें। इसके अलावा अपने पार्टनर की बातों को भी अच्छे से सुनें। एक दूसरे के साथ डेट पर जाने की प्लानिंग करें, क्रिएटिव एक्टिविटीज में साथ मिलकर एंजॉय करें। अगर आप सिंगल हैं, तो शेयरिंग, हॉबी और प्रोजेक्ट से आपको लाभ मिल सकता है। इस समय लवलाइफ में किसी भी ड्रामे से बचें, अपनी बातचीत को सिंपल रखें। छोटी बातों पर पार्टनर की तारीफ करें।

सिंह करियर राशिफल आपको करियर में आगे बढ़ने का समय है। अपने बजट को शेयर करें, लेकिन आप प्लान क्लियर होने चाहिए, छोटे स्टेप्स से आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपके साथ काम करने वाले भी आपकी सुनेंगे, अगर आप पूरे कॉन्फिडेंस से बोलेंगे। ऐसे काम पर फोकस करें, जो आपके स्किल्स दिखाएं। फीडबैक लें और इससे सीखें। छोटे बदलाव आपके नतीजों को बेहतर कर सकेंगे। लगातार काम करने से आपकी एक अलग पहचान बन जाएगी। महीने के आखिर में आपको अलग रोल भी मिल सकता है।

सिंह मनी राशिफल पैसा आपके पास बढ़ेगा, अगर आप केयरफुल तरीके से प्लानिंग करेंगे। उन चीजों का हिसाब रखें, जो आप खर्च कर रहे हैं। सेविंग्स के लिए सिंपल सा प्लान बनाएं। बड़ी और चमकती हुई, दिखावटी चीजों को फिलहाल ना खरीदें। उन चीजों को खरीदें, जिनकी आपको वाकई में जरूरत है। ऐसे छोटे एकस्ट्रा काम या प्रोजेक्ट देखें जिनसे इनकम लगातार हो। कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी फैमिली के साथ बड़ी प्लानिंग पर चर्चा करें। बिलों रिव्यू करने से सेविंग्स का पता चल सकता है। लगातार छोटे-छोटे ऑप्शन और धैर्य आपके कैश फ्लो को बढ़ाने में मदद करेंगे।

सिंह हेल्थ राशिफल जब आप रोजाना हेल्दी आदतों के साथ नियमित आराम करते हैं तो एनर्जी बढ़ती है। सहनशक्ति बढ़ाने के लिए नींद और हल्की एक्सरसाइज से रुटीन को सिंपल बनाए रखें। बैलेंस डाइट लें और पर्याप्त पानी पिएं, देर रात हैवी खाना खाने से बचें। काम के दौरान छोटे-छोटे ब्रेक और हल्के ब्रेक तनाव को कम करेंगे। अगर आप उदास महसूस करते हैं, तो परिवार से मिलें, छोटी-छोटी, नियमित आदतों को फॉलो करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com