सिंह राशि में लग रहा है चंद्र ग्रहण, इस राशि पर चंद्र ग्रहण का क्या असर होगा, सलाह भी मानें
इस साल चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो भारत में दिखेगा और इसका धार्मिक महत्व भी माना जाएगा। इसलिए इस ग्रहण को लेकर कुछ राशिवालों को सावधान रहना होगा। सिंह राशि वालों के लिए यह ग्रहण खास होगा,
इस साल चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो भारत में दिखेगा और इसका धार्मिक महत्व भी माना जाएगा। इसलिए इस ग्रहण को लेकर कुछ राशिवालों को सावधान रहना होगा। सिंह राशि वालों के लिए यह ग्रहण खास होगा, क्योंकि सिंह राशि में ही चंद्र ग्रहण लग रहा है। इसके अलावा इस राशि के स्वामी सूर्य भी है, वहीं शनि की ढैय्या इस राशि पर चल रही है। ऐसे में राहु, केतु, शनि और सूर्य इन ग्रहों का सिंह राशि पर प्रभाव रहेगा। इसिलए इस राशि के लोगों को खास ध्यान देने की जरूरत है।
कब लग रहा है चंद्र ग्रहण और किस नक्षत्र और किस राशि में
3 मार्च को लगने वाला ग्रहण पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है। इस दिन चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, ऐसे में कई राशियों पर इसका असर होगा, लेकिन यहां हम सिर्फ सिंह राशि पर इसका विश्लेषण करेंगे। इस दौरान आपको सलाह दी जाती है कि ग्रहण के दौरान या पहले कोई बड़ा आर्थिक फैसला ना लें। इस राशि में पहले से केतु बैठे हैं और सूर्य की सिंह राशि में ग्रहण लग रहा है, इसलिए समाज में सम्मान, आदि पर भी इसका असर होगा। इस दौरान आपको खुद का अच्छे से आत्म निरीक्षण करना होगा, और जानें कि आप कहां -कहां गलत हैं। सिंह राशि वालों की लाइफ में रिलेशनशिप से लेकर हेल्थ और आर्थिक लाइफ में बदलाव आएगे।
ईगो को छोड़े सिंह राशि वाले, शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव भी
इस दौरान सिंह राशि वाले इमोशनली तो प्रभावित हो सकते हैं, वहीं आपको ईगो को भी फिलहाल छोड़ना होगा। फाइनेंशिल और करियर स्टेट्स में आपके लिए बदलाव आ सकते हैं। आपको फैसले लेते समय गहराई से विचार करना बहुत जरूरी है। आवेग में आकर फैसले ना लें।
सिंह राशि वालों के लिए जून के बाद का समय बहुत खास
2026 में सिंह राशि वालों के विए मई बाद थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन 2 जून को जब गुरु मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में जाएंगे। ऐसे में इस राशि वालों के लिए समय अच्छा रहेगा। गुरु 30 अक्टूबर तक इस राशि में रहेंगे। इस दोरान आपको आर्थिक से लेकर हेल्थ और पर्सनल लाइफ में खास ध्यान देने की जरूरत है। शनि की वजह से सेहत और धन दोनों में सतर्कता जरूरी रहेगी। आपको सेविंग पर खास ध्यान देना है और फालतू खर्च से बचें। यात्रा या काम की वजह से दूरी हो तो परिवार से साफ बोलें। हेल्थ को किसी हालात में नजरअंदाज न करें, रोजाना आराम करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां