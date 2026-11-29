सिंह राशिफल 29 नवंबर: खर्च बढ़ने से बिगड़ सकता है बजट, जीवनसाथी से मनमुटाव और निवेश में नुकसान के संकेत
29 नवंबर को सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक और पारिवारिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। खर्च आमदनी से ज्यादा रहने के संकेत हैं, जिससे बजट बिगड़ सकता है। साझा धन से जुड़े किसी मामले में जवाब मिलने में देरी हो सकती है। निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है।
Leo Horoscope 29 November 2026, Aaj Ka Singh Rashifal: साझा धन के किसी सवाल पर जवाब का इंतजार दिन को भारी बनाएगा। खर्च आमदनी से ज्यादा रहने के संकेत हैं और गैरजरूरी खर्च बढ़ा तो आर्थिक दबाव गहराने की संभावना है। मीन राशि के आठवें भाव में वक्री शनि का अष्टम शनि चरण निजी चिंताओं को बोझिल करेगा और बातें देर से खुलेंगी। आज दिन धीमा लगेगा। जीवनसाथी से संबंधों में कड़वाहट आने की संभावना है। छोटे भाई या बहन की किसी बात अथवा कदम से अपना हित प्रभावित होने की आशंका रहेगी। निवेश और सेहत के लिहाज से दिन अनुकूल नहीं है। काम की योजना सीमित रखने पर संभालना आसान लगेगा, जबकि एक साथ बहुत कुछ सुलझाने की इच्छा उलझन बढ़ाएगी।
29 नवंबर को सिंह राशि वालों के लिए खर्च, निवेश और वैवाहिक जीवन में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? क्या साझा धन से जुड़े मामलों में देरी और बढ़ते खर्च आर्थिक परेशानी बढ़ा सकते हैं? जीवनसाथी के साथ मनमुटाव और मानसिक तनाव से बचने के लिए कौन-से ज्योतिषीय उपाय कारगर रहेंगे? अपनी जन्मकुंडली के अनुसार ग्रहों का प्रभाव और उपाय जानने के लिए लाइव हिन्दुस्तान के पंडित जी से फ्री चैट करें।
सिंह राशि का करियर राशिफल
काम में आगे बढ़ने का उत्साह रहेगा, लेकिन जवाब मिलने की गति धीमी लगेगी। किसी बात का पूरा संदर्भ देर से स्पष्ट होगा और तब तक मन उसी पर लौटता रहेगा। सिंह राशि के पहले भाव में मार्गी मंगल अपने ढंग से काम करने का जोश देगा, साथ ही छोटी चिड़चिड़ाहट बढ़ाएगा। दफ्तर में अपनी गति और सामने से मिल रही प्रतिक्रिया का फर्क खलेगा। विद्यार्थियों में बैठकर पढ़ने की इच्छा और जल्दी ऊबने का भाव साथ रहेंगे। निजी चिंता के कारण ध्यान बंटने की संभावना है। आज काम की योजना सरल रखें। दिन की उपयोगिता एक सीमित जिम्मेदारी संभालने में अधिक रहेगी। देर से खुल रही बात पर पूरा ध्यान टिक जाने से दूसरे काम भारी महसूस होंगे।
सिंह राशि का आर्थिक राशिफल
खर्च का पलड़ा आमदनी से भारी रहने की संभावना है। हाथ में रकम होते हुए भी उसके निकलने की गति चिंता देगी। साझा धन से जुड़ा सवाल मन पर रहेगा और जवाब के इंतजार में आर्थिक तस्वीर अधूरी लगेगी। आज निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है। गैरजरूरी खर्च से सावधान रहें, क्योंकि बढ़ा हुआ दबाव आगे की व्यवस्था कठिन बना सकता है। दूसरों के साथ जुड़े पैसे पर आपकी चिंता ज्यादा रहेगी। छोटे भाई या बहन से जुड़े आर्थिक विषय में असहजता की संभावना है, हालांकि उनके इरादे को लेकर पक्का निष्कर्ष उचित नहीं होगा। उपलब्ध रकम की सीमा तय करें। आज खर्च को संभाल पाने का एहसास ही पैसे से जुड़ी बेचैनी को कुछ कम करेगा।
सिंह राशि का लव राशिफल
जीवनसाथी के साथ बात में कड़वाहट आने की संभावना है। मन पहले से भरा रहेगा, इसलिए साधारण मतभेद भी अधिक तीखा महसूस होगा। बहस बढ़ी तो घर का माहौल प्रभावित होगा और साथ बैठे होने पर भी दूरी महसूस होगी। छोटे भाई या बहन की किसी बात से मन खिन्न होने की आशंका है। उनकी प्रतिक्रिया का अर्थ समझने में जल्दबाजी संबंधों को और बोझिल करेगी। जवाब देने से पहले बातचीत को कुछ देर रोकें। आज अपनी चिड़चिड़ाहट साफ पहचान में आएगी, हालांकि उसे व्यक्त करने की इच्छा भी प्रबल होगी। कुछ समय अकेले बैठना अच्छा लगेगा। निजी जगह मिलने पर मन की उथल-पुथल अधिक स्पष्ट होगी और बातचीत की थकान महसूस होगी।
सिंह राशि का स्वास्थ्य राशिफल
थकान और आराम की मांग आज प्रमुख रहने की संभावना है। पूरे दिन चंद्रमा कर्क राशि के बारहवें भाव में रहेगा। इससे खर्च की चिंता के साथ अकेले रहने की इच्छा बढ़ेगी और जल्दी सोना राहत देगा। सेहत के लिहाज से दिन अनुकूल नहीं है, इसलिए ऊर्जा का उत्साह वास्तविक क्षमता से अधिक महसूस होने की संभावना रहेगी। काम रुकने के बाद थकान उभर सकती है। निजी चिंताओं का भार मन को व्यस्त रखेगा और शांत वातावरण अधिक अच्छा लगेगा। रात का काम जल्दी समेटें। आज विश्राम के लिए समय मिलने पर सुकून बढ़ेगा। देर तक बातों को मन में दोहराने की इच्छा रहेगी, जबकि अपने लिए शांत समय लेना ज्यादा सहज अनुभव होगा।
शुभ अंक- 2
शुभ रंग- सफेद
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:30 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- आज केवल सबसे जरूरी काम चुनें और बाकी समय में आराम की जगह रखें।
क्या न करें- अधूरा जवाब मिलते ही जीवनसाथी पर नाराजगी न उतारें। निजी बातों का पूरा संदर्भ देर से खुलेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
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