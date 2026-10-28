आज सिंह राशि के लिए उच्च के गुरु धन में क्या दे रहे खास अलर्ट, पढ़ें ज्योतिष की सलाह
Leo Horoscope in hindi: दूसरों की जिम्मेदारी लेते समय अपनी सीमा तथा उत्तर देने की व्यवस्था पहले तय करना भी जरूरी रहेगा।
अट्ठाईस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि के दसवें भाव में रहेगा। काम, जिम्मेदारी और अपने योगदान को स्पष्ट रखने पर ध्यान जा सकता है। उपयोगी प्रगति संभव है, लेकिन पहचान या प्रशंसा को तय परिणाम न मानें। वक्री शनि मीन राशि के आठवें भाव में है। अष्टम शनि एक महत्वपूर्ण दीर्घकालीन स्थिति है, जिसमें साझा दायित्व, अनिश्चित काम और अपनी गति का संयमित प्रबंधन जरूरी होता है। इससे अनिष्ट का निष्कर्ष नहीं निकलता। आज उन विषयों को अलग रखें जो आपके नियंत्रण में हैं और जिनके लिए दूसरे की पुष्टि चाहिए। इससे जिम्मेदारी उठाते हुए अनावश्यक दबाव कम रखने में मदद मिलेगी।
आज का सिंह करियर राशिफल
कार्यक्षेत्र में स्थिति सुधारने के लिए अधूरे काम की वास्तविक प्रगति सामने रखें। यदि किसी वरिष्ठ या प्रभावशाली परिचित से बात हो तो सहायता का स्पष्ट विषय बताएं, केवल सामान्य परिचय पर निर्भर न रहें। जरूरी विवरण, नमूना या काम का संक्षिप्त सार तैयार रखना उपयोगी होगा। वक्री बुध तुला राशि के तीसरे भाव में है। ईमेल, आवेदन और लिखित निर्देश भेजने से पहले नाम, संलग्नक और आशय दोबारा पढ़ें। संशोधन की जरूरत पड़े तो उसे व्यवस्थित ढंग से करें, अपनी योग्यता पर अनावश्यक संदेह न बनाएं। विद्यार्थी छोटे अध्ययन लक्ष्य और अभ्यास के बाद समीक्षा की पद्धति अपना सकते हैं। एकाग्रता का आकलन बैठने के समय से नहीं, समझे और हल किए काम से करें।
आज का सिंह धन राशिफल
गुरु कर्क राशि के बारहवें भाव में उच्च स्थिति में है। उच्च होने पर भी यहां खर्च, निजी जिम्मेदारियों और विश्राम की व्यवस्था में सीमा जरूरी है। हर भुगतान को भावी समृद्धि का संकेत न मानें। किसी आवश्यक सेवा या सुविधा पर रकम लगाने से पहले उसके विकल्प और नियमित लागत देखें। साझा संपत्ति या जीवनसाथी के नाम किसी खरीद का विचार हो तो स्वामित्व, योगदान और कानूनी शर्तों पर स्वतंत्र सलाह लें। आज ऐसे परिणाम तय नहीं हैं। बकाया बिल और दस्तावेज एक जगह रखने से निर्णय आसान होगा। आकस्मिक जरूरत के लिए रखी रकम को सामाजिक प्रभाव या जल्द लाभ के प्रस्ताव में लगाने से बचें।
आज का सिंह लव राशिफल
राहु कुंभ राशि के सातवें भाव में और केतु सिंह राशि के पहले भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी साथी की अपेक्षाओं और अपनी पहचान के बीच स्पष्ट संवाद की जरूरत दिखाती है। हर सहमति में खुद को पीछे रखना और हर मतभेद में केवल अपनी बात मनवाना, दोनों से बचें। यदि साथ समय बिताने की योजना है तो काम की वास्तविक स्थिति बताएं। कम समय भी ध्यानपूर्वक दिया जाए तो उपयोगी हो सकता है। माता या पिता की सेहत को लेकर चिंता हो तो अनुमान के बजाय उनकी जरूरत पूछें और आवश्यक चिकित्सकीय सलाह का साथ दें। रिश्ते में अपनापन बनाए रखने के लिए बिना बाधा सुनी गई छोटी बात भी महत्वपूर्ण रहेगी।
आज का सिंह सेहत राशिफल
जिम्मेदारियों के बीच आराम की जरूरत को टालते न रहें। यदि मन लगातार अगले काम में लगा है तो काम रोकने का स्पष्ट बिंदु तय करें। भोजन के दौरान संदेश देखना और आराम के समय अधूरे काम गिनना कम करने का प्रयास करें। सहज चलना, हल्का खिंचाव और पर्याप्त पानी सामान्य देखभाल के उपयोगी हिस्से हैं। किसी स्वास्थ्य समस्या का अनुमान केवल ग्रह स्थिति या दिन की थकान से न लगाएं। परेशानी बनी रहे तो चिकित्सकीय परामर्श लें। परिवार की देखभाल कर रहे हों तो सहायता मांगना उचित है। अपनी क्षमता का ध्यान रखने से जिम्मेदारियां अधिक व्यवस्थित ढंग से निभाई जा सकती हैं।
क्या करें
काम की प्रगति और लंबित निर्भरता अलग लिखें। जिस व्यक्ति की पुष्टि चाहिए, उससे स्पष्ट प्रश्न पूछें। किसी साझा जिम्मेदारी में अपना योगदान तय करें और आवश्यक दस्तावेज सुरक्षित, आसानी से मिलने योग्य स्थान पर रखें।
क्या न करें
प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए खर्च या काम की क्षमता बढ़ाकर न बताएं। साथी की ओर से बिना पूछे निर्णय न लें और अनिश्चित विषय पर ऐसा आश्वासन न दें जिसे निभाना आपके नियंत्रण में नहीं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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