28 नवंबर को सिंह राशि वालों को मानसिक और आर्थिक मामलों में सावधानी बरतनी होगी। आमदनी के मुकाबले खर्च बढ़ने और किसी तरह के नुकसान की आशंका है। कारोबार के सिलसिले में लंबी यात्रा के योग हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छे नतीजे मिलने की उम्मीद कम है।

Leo Horoscope 28 November 2026, Aaj Ka Singh Rashifal: घर में आज किसी अपने का भावनात्मक सहारा चाहिए होगा और अपने फैसले पर भरोसा कुछ कम रहेगा। शनिवार को मन की बात कहने की जरूरत महसूस होगी। बाहर के कामों के बीच भी भीतर ठहराव तलाशेंगे। खर्च आमदनी से अधिक रहने के संकेत हैं और किसी तरह के नुकसान की संभावना है। इस कारण पैसे को लेकर सतर्कता का भाव रहेगा। सिंह राशि के पहले भाव में गुरु उम्मीद और अपनी प्रतिष्ठा का बोध देगा। इससे झिझक के बीच भी अपने पक्ष को महत्व देने की ताकत रहेगी। आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव होगा, मगर आगे की उम्मीद बनी रहेगी। घर में किसी परिचित के पास बैठना अच्छा लगेगा। अपनी बात समझे जाने की इच्छा तेज होगी और अकेले कुछ समय बिताने का मन भी रहेगा।

सिंह राशि का करियर राशिफल कारोबार के लिए लंबी यात्रा के योग हैं, हालांकि उससे बहुत अच्छे परिणाम मिलने के संकेत नहीं हैं। यात्रा की तैयारी और उससे होने वाले लाभ को लेकर मन में सवाल रहेंगे। काम में अपनी क्षमता पर भरोसा कुछ डगमगाएगा। किसी निर्णय पर दोबारा सोचना पड़ेगा तो दबाव महसूस होगा। विद्यार्थियों का समय पढ़ाई से हटकर गैरजरूरी गतिविधियों में जाने की संभावना है। किताब खोलने के बाद भी दूसरी हलचल ध्यान खींचेगी। दिन का सबसे जरूरी काम पहले पूरा करें। अपनी भूमिका को लेकर सम्मान का भाव बना रहेगा, हालांकि उत्साह समान नहीं रहेगा। आज काम को आगे ले जाने में मानसिक सहारे की जरूरत अधिक महसूस होगी। कारोबार की अपेक्षाएं संयमित रखना उपयोगी रहेगा।

सिंह राशि का आर्थिक राशिफल आज बाहर जाने वाली रकम आमदनी से अधिक रहने की संभावना है। खर्च का दबाव महसूस होगा और किसी नुकसान के संकेत भी हैं। पैसे के मामले में लापरवाही से सावधान रहें। तुला राशि के तीसरे भाव में स्वराशि का शुक्र निजी शौक और सुख सुविधा पर खर्च का आकर्षण बढ़ाएगा। किसी प्रिय व्यक्ति के लिए पैसा लगाने की इच्छा भी होगी। अपनी पसंद पूरी करने का मन रहेगा, जबकि कुल खर्च पर ध्यान टिकेगा। गैरजरूरी खरीद फिलहाल रोकें। आर्थिक फैसलों में दिन का भावनात्मक असर महसूस होगा। अपने पास मौजूद रकम का महत्व ज्यादा स्पष्ट लगेगा। खर्च की चर्चा घर में होगी तो अपनी प्राथमिकताओं पर फिर सोचने का मन बनेगा।

सिंह राशि का लव राशिफल किसी करीबी से मन की बात कहने की इच्छा रहेगी। जीवनसाथी की नाराजगी की संभावना है, इसलिए संबंधों का माहौल संवेदनशील लग सकता है। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मिथुन राशि के ग्यारहवें भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में कर्क राशि के बारहवें भाव में आएगा। आरंभ में मित्रों से मेलजोल तथा अच्छी खबर का सुख होगा, फिर दिन के बड़े हिस्से में निजी समय और आराम की चाह रहेगी। किसी मित्र की अच्छी खबर मन को खुशी देगी। साथी को अपनी मनःस्थिति शांत शब्दों में बताएं। एक ओर अपनापन चाहिए होगा, दूसरी ओर कुछ देर अकेला रहना अच्छा लगेगा। रिश्तों में अपनी बात समझे जाने का महत्व आज अधिक महसूस होगा।

सिंह राशि का स्वास्थ्य राशिफल खानपान पर ध्यान देने का दिन है। काम की उलझन में खाने का क्रम बदलने की गुंजाइश रहेगी। थकान की संभावना है और आराम की जरूरत स्पष्ट महसूस होगी। बाहरी हलचल से कुछ देर दूर रहना अच्छा लगेगा। जल्दी सोने का समय रखें। रात का शांत माहौल राहत देगा और निजी समय का महत्व बढ़ेगा। किसी अपने का सहारा मिलने पर मन हल्का महसूस होगा। दिन की चिंता के बीच भी विश्राम की इच्छा बनी रहेगी। भोजन को लेकर सजगता उपयोगी रहेगी, हालांकि किसी खास बीमारी का निष्कर्ष आज के संकेत नहीं देते। दिन ढलने पर अपनी परिचित दिनचर्या और घर का सुकून अधिक आकर्षित करेगा।

शुभ अंक- 7 शुभ रंग- लाल

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:28 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- भरोसेमंद व्यक्ति से अपनी चिंता साफ शब्दों में साझा करें।

क्या न करें- पढ़ाई के समय को लगातार मनोरंजन में न लगाएं।