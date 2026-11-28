सिंह राशिफल 28 नवंबर 2026: खर्च बढ़ने से बिगड़ सकता है बजट, जीवनसाथी की नाराजगी और कारोबार में निराशा के संकेत
28 नवंबर को सिंह राशि वालों को मानसिक और आर्थिक मामलों में सावधानी बरतनी होगी। आमदनी के मुकाबले खर्च बढ़ने और किसी तरह के नुकसान की आशंका है। कारोबार के सिलसिले में लंबी यात्रा के योग हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छे नतीजे मिलने की उम्मीद कम है।
Leo Horoscope 28 November 2026, Aaj Ka Singh Rashifal: घर में आज किसी अपने का भावनात्मक सहारा चाहिए होगा और अपने फैसले पर भरोसा कुछ कम रहेगा। शनिवार को मन की बात कहने की जरूरत महसूस होगी। बाहर के कामों के बीच भी भीतर ठहराव तलाशेंगे। खर्च आमदनी से अधिक रहने के संकेत हैं और किसी तरह के नुकसान की संभावना है। इस कारण पैसे को लेकर सतर्कता का भाव रहेगा। सिंह राशि के पहले भाव में गुरु उम्मीद और अपनी प्रतिष्ठा का बोध देगा। इससे झिझक के बीच भी अपने पक्ष को महत्व देने की ताकत रहेगी। आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव होगा, मगर आगे की उम्मीद बनी रहेगी। घर में किसी परिचित के पास बैठना अच्छा लगेगा। अपनी बात समझे जाने की इच्छा तेज होगी और अकेले कुछ समय बिताने का मन भी रहेगा।
28 नवंबर को सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों और वैवाहिक जीवन में क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या बढ़ते खर्च और कारोबार से जुड़ी यात्रा के कारण परेशानी हो सकती है? जीवनसाथी की नाराजगी दूर करने और मानसिक तनाव से राहत पाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? अपनी जन्मकुंडली के अनुसार धन, करियर, प्रेम और स्वास्थ्य से जुड़े सवालों के जवाब जानने के लिए पंडित जी से फ्री चैट करें।
सिंह राशि का करियर राशिफल
कारोबार के लिए लंबी यात्रा के योग हैं, हालांकि उससे बहुत अच्छे परिणाम मिलने के संकेत नहीं हैं। यात्रा की तैयारी और उससे होने वाले लाभ को लेकर मन में सवाल रहेंगे। काम में अपनी क्षमता पर भरोसा कुछ डगमगाएगा। किसी निर्णय पर दोबारा सोचना पड़ेगा तो दबाव महसूस होगा। विद्यार्थियों का समय पढ़ाई से हटकर गैरजरूरी गतिविधियों में जाने की संभावना है। किताब खोलने के बाद भी दूसरी हलचल ध्यान खींचेगी। दिन का सबसे जरूरी काम पहले पूरा करें। अपनी भूमिका को लेकर सम्मान का भाव बना रहेगा, हालांकि उत्साह समान नहीं रहेगा। आज काम को आगे ले जाने में मानसिक सहारे की जरूरत अधिक महसूस होगी। कारोबार की अपेक्षाएं संयमित रखना उपयोगी रहेगा।
सिंह राशि का आर्थिक राशिफल
आज बाहर जाने वाली रकम आमदनी से अधिक रहने की संभावना है। खर्च का दबाव महसूस होगा और किसी नुकसान के संकेत भी हैं। पैसे के मामले में लापरवाही से सावधान रहें। तुला राशि के तीसरे भाव में स्वराशि का शुक्र निजी शौक और सुख सुविधा पर खर्च का आकर्षण बढ़ाएगा। किसी प्रिय व्यक्ति के लिए पैसा लगाने की इच्छा भी होगी। अपनी पसंद पूरी करने का मन रहेगा, जबकि कुल खर्च पर ध्यान टिकेगा। गैरजरूरी खरीद फिलहाल रोकें। आर्थिक फैसलों में दिन का भावनात्मक असर महसूस होगा। अपने पास मौजूद रकम का महत्व ज्यादा स्पष्ट लगेगा। खर्च की चर्चा घर में होगी तो अपनी प्राथमिकताओं पर फिर सोचने का मन बनेगा।
सिंह राशि का लव राशिफल
किसी करीबी से मन की बात कहने की इच्छा रहेगी। जीवनसाथी की नाराजगी की संभावना है, इसलिए संबंधों का माहौल संवेदनशील लग सकता है। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मिथुन राशि के ग्यारहवें भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में कर्क राशि के बारहवें भाव में आएगा। आरंभ में मित्रों से मेलजोल तथा अच्छी खबर का सुख होगा, फिर दिन के बड़े हिस्से में निजी समय और आराम की चाह रहेगी। किसी मित्र की अच्छी खबर मन को खुशी देगी। साथी को अपनी मनःस्थिति शांत शब्दों में बताएं। एक ओर अपनापन चाहिए होगा, दूसरी ओर कुछ देर अकेला रहना अच्छा लगेगा। रिश्तों में अपनी बात समझे जाने का महत्व आज अधिक महसूस होगा।
सिंह राशि का स्वास्थ्य राशिफल
खानपान पर ध्यान देने का दिन है। काम की उलझन में खाने का क्रम बदलने की गुंजाइश रहेगी। थकान की संभावना है और आराम की जरूरत स्पष्ट महसूस होगी। बाहरी हलचल से कुछ देर दूर रहना अच्छा लगेगा। जल्दी सोने का समय रखें। रात का शांत माहौल राहत देगा और निजी समय का महत्व बढ़ेगा। किसी अपने का सहारा मिलने पर मन हल्का महसूस होगा। दिन की चिंता के बीच भी विश्राम की इच्छा बनी रहेगी। भोजन को लेकर सजगता उपयोगी रहेगी, हालांकि किसी खास बीमारी का निष्कर्ष आज के संकेत नहीं देते। दिन ढलने पर अपनी परिचित दिनचर्या और घर का सुकून अधिक आकर्षित करेगा।
शुभ अंक- 7
शुभ रंग- लाल
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:28 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- भरोसेमंद व्यक्ति से अपनी चिंता साफ शब्दों में साझा करें।
क्या न करें- पढ़ाई के समय को लगातार मनोरंजन में न लगाएं।
कल का राशिफल
कल खर्च आमदनी से अधिक रहने के संकेत हैं। छोटे भाई बहन से परेशानी की संभावना है। जीवनसाथी से कड़वाहट रहेगी। बहस से बचें। निवेश और सेहत के लिए दिन अनुकूल नहीं है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र