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सिंह राशिफल 27 जून: आज चंद्रमा और मंगल देंगे लाभ, जानें कैसा होगा शनिवार का दिन?

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Singh Rashi Aaj Ka Rashifal 27 June: सिंह राशि वालों को आज चंद्रमा और मंगल मिलकर सुकून और एनर्जी देंगे। इससे दिन अच्छा जाएगा। पढ़ें शनिवार का दिन लव, करियर, फाइनेंस और हेल्थ के लिहाज से आपके लिए कैसा जाएगा?

सिंह राशिफल 27 जून: आज चंद्रमा और मंगल देंगे लाभ, जानें कैसा होगा शनिवार का दिन?

Singh Rashi Aaj Ka Rashifal 27 June 2026 Leo Horoscope: घरेलू सुकून, परिवार और मन की शांति आज खास मायने रखेंगे। पिछले दिनों की कुछ उलझनें हल्की पड़ती महसूस हो सकती हैं और आपको लगेगा कि अब चीजें संभाली जा सकती हैं। घर की व्यवस्था, परिवार के साथ समय, पुराने दोस्तों से मिलना या किसी छोटे सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होना अच्छा रहेगा। मन आराम चाहता है, इसलिए बहुत ज्यादा बाहर की भागदौड़ के बजाय अपने लोगों के बीच रहना ज्यादा संतोष देगा। माता या घर के किसी बड़े सदस्य से सहयोग मिल सकता है। घर, वाहन, सुविधा या रहने के माहौल को बेहतर बनाने की सोच भी बन सकती है। चंद्रमा आपके सुख और भीतर की शांति वाले हिस्से को सक्रिय कर रहा है, इसलिए भावनात्मक संतुलन मिलना संभव है। साथ ही आय और पहचान का संकेत देने वाला सूर्य यह बता रहा है कि लोगों से जुड़ाव भी आपके लिए उपयोगी रहेगा। दिन अच्छा है, बस भीतर जमा थकान को समझें और हर समस्या का बोझ अकेले न उठाएं।

सिंह राशि का लव राशिफल

रिश्तों में अपनापन बढ़ सकता है, लेकिन आपको अपनी अपेक्षाओं को थोड़ा नरम रखना होगा। परिवार के साथ बैठना, पुरानी बातें करना और घरेलू समय बिताना मन को सुकून देगा। प्रेम संबंधों में बहुत बड़े वादे करने के बजाय सहज मौजूदगी ज्यादा असरदार रहेगी। अगर साथी व्यस्त या थोड़ा दूर-दूर लगे, तो तुरंत नतीजा न निकालें। शांत बातचीत से बात साफ हो जाएगी। विवाहित लोगों के लिए घर के काम, खर्च या परिवार से जुड़ी चर्चाएं हो सकती हैं, जिन्हें मिलकर संभालना बेहतर रहेगा। मां जैसी भूमिका निभाने वाली किसी महिला से स्नेह और समर्थन मिल सकता है। अहंकार को किनारे रखेंगे तो रिश्तों की गर्माहट बढ़ेगी।

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सिंह राशि का करियर राशिफल

करियर के मोर्चे पर परिश्रम नजरअंदाज नहीं होगा। आप काम में गंभीर रहेंगे और जिम्मेदारी लेने का भाव भी दिखेगा। जो लोग नेतृत्व की भूमिका में हैं, उन्हें टीम को केवल निर्देश देने के बजाय सहयोग भी देना होगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन स्थिर है। बड़े फैसले से पहले पूरी जानकारी लेना सही रहेगा। घर और काम के बीच संतुलन बनाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि मन बार-बार निजी पक्ष की ओर जाएगा। विद्यार्थियों को घर का वातावरण पढ़ाई में मदद दे सकता है, खासकर अगर वे शोर से दूर रहकर तैयारी करें। किसी प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल काम में धैर्य की जरूरत होगी। मंगल काम की दिशा में जोर दे रहा है, इसलिए मेहनत रुकेगी नहीं, पर भीतर की बेचैनी के कारण खुद पर अनावश्यक दबाव न बढ़ाएं।

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सिंह राशि का फाइनेंस राशिफल

बचत बढ़ाने की सोच बन सकती है और यह सही समय भी है कि खर्चों की सूची दोबारा देखी जाए। घर, वाहन, सजावट या सुविधा पर खर्च संभव है, इसलिए जरूरी और गैरजरूरी चीजों का फर्क रखें। माता-पिता या परिवार से जुड़ा कोई आर्थिक सहयोग मिल सकता है, या कम से कम वित्तीय सलाह उपयोगी साबित हो सकती है। आय सामान्य से ठीक रह सकती है, लेकिन बड़े निवेश या केवल भावनात्मक खरीदारी से बचना बेहतर रहेगा। जो चीज लंबे समय तक काम आए, उसी पर पैसा लगाएं।

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सिंह राशि का हेल्थ राशिफल

मन को आराम मिलेगा तो शरीर भी बेहतर महसूस करेगा। घर पर अच्छा भोजन, थोड़ी नींद पूरी करना और डिजिटल शोर से दूरी रखना फायदेमंद रहेगा। तनाव कम करने के लिए हल्की वॉक, संगीत या परिवार के साथ शांत समय अच्छा असर देगा। अगर पीठ, थकान या भारीपन जैसा लगे, तो लगातार बैठे न रहें। छोटे-छोटे ब्रेक लें और पानी पर्याप्त पिएं।

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आज की सलाह: घर के माहौल को हल्का रखें, खर्च सोचकर करें और मन की थकान को अनदेखा न करें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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