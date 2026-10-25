सिंह राशिफल 25 अक्टूबर: आज फैसले लेने में जल्दबाजी न करें, शाम को बदलेगी चंद्रमा की चाल
आज का सिंह राशिफल 25 अक्टूबर 2026: जानें सिंह राशि वालों का करियर, आर्थिक स्थिति, लव लाइफ और स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दिन की शुरुआत चंद्राष्टम के साथ होगी, जबकि शाम को चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेगा। पढ़ें आज का शुभ अंक, शुभ रंग, शुभ मुहूर्त और दिन में क्या करें व क्या करने से बचें।
Leo Horoscope 25 October 2026 Singh Rashifal: आज आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा मीन राशि के आठवें भाव में रहेगा। यह चंद्राष्टम है, जिसका व्यावहारिक अर्थ धीमी, व्यवस्थित गति और जरूरी जानकारी की जांच है, किसी अनिष्ट का अनुमान नहीं। अधूरा विवरण हो तो निर्णय रोककर प्रश्न पूछना उचित रहेगा। शाम के समय चंद्रमा मेष राशि के नौवें भाव में आएगा। तब किसी विषय को समझने, पढ़ने या अनुभवी व्यक्ति से राय लेने की ओर ध्यान जा सकता है। सलाह को निश्चित समाधान न मानें। यदि मन कुछ बोझिल लगे तो पूरे दिन को खराब घोषित करने के बजाय कार्यक्रम सरल करें। एक संभालने योग्य काम पूरा करना भी पर्याप्त प्रगति हो सकती है।
सिंह राशि का करियर राशिफल
वक्री शनि मीन राशि के आठवें भाव में है। अष्टम शनि की यह महत्वपूर्ण दीर्घकालीन स्थिति उन कामों में व्यवस्थित तैयारी मांगती है जिनका पूरा नियंत्रण अकेले आपके पास नहीं है। साझा परियोजना में अनुमति, जिम्मेदारी और वैकल्पिक व्यवस्था स्पष्ट रखें। इसे नुकसान की भविष्यवाणी न समझें। किसी उत्तर की प्रतीक्षा हो तो अपना पूरा हिस्सा तैयार करें और पूछने का उचित तरीका अपनाएं। बुध तुला राशि के तीसरे भाव में वक्री है। आवेदन, संदेश और संशोधित निर्देश भेजने से पहले नाम, संलग्न सामग्री तथा आशय जांचें। विद्यार्थियों के लिए आज गलत उत्तर की वजह समझना नया अध्याय जल्दी खत्म करने से अधिक उपयोगी हो सकता है। पढ़ाई अटके तो प्रश्न को छोटे भागों में बांटें। सहपाठी से मदद लेने के बाद वैसा प्रश्न स्वतंत्र रूप से हल करें।
सिंह राशि का आर्थिक राशिफल
गुरु कर्क राशि के बारहवें भाव में उच्च स्थिति में है। फिर भी खर्च, निजी जिम्मेदारी और आराम से जुड़ी जरूरतों को बजट के भीतर रखना आवश्यक है। सुविधा देने वाली सेवा उपयोगी लगे तो उसकी नियमित लागत भी देखें। किसी की सहायता करने से पहले तय करें कि अपनी जरूरत प्रभावित किए बिना कितनी राशि दे सकते हैं। निवेश में सट्टे या तेजी से लाभ की संभावना को मन की उलझन दूर करने का साधन न बनाएं। पुराने भुगतान की रसीद, वापसी की शर्त और लंबित प्रतिपूर्ति का रिकॉर्ड जुटाना उपयोगी रहेगा। यदि किसी आर्थिक प्रस्ताव का विवरण अधूरा है, तो तुरंत हामी भरने के बजाय स्वतंत्र जानकारी और योग्य सलाह लें।
सिंह राशि का लव राशिफल
राहु कुंभ राशि के सातवें भाव और केतु सिंह राशि के पहले भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी दूसरे की अपेक्षाओं के बीच अपनी जरूरत पहचानने और उसे स्पष्ट कहने का विषय रखती है। साथी से मतभेद हो तो उसकी बात को अपनी पहचान पर टिप्पणी न मानें। पहले समझें कि असहमति खर्च, समय या किसी अलग प्राथमिकता को लेकर है। बातचीत गरम होने लगे तो विराम लेकर उसी मुद्दे पर लौट सकते हैं। नए परिचय में लगातार उपलब्ध रहना अपनापन साबित करने की शर्त नहीं है। परिवार में कोई फैसला हो तो अपनी असुविधा समय रहते बताएं। बिना कहे सब समझ लिए जाने की अपेक्षा से बचना उपयोगी रहेगा।
सिंह राशि का स्वास्थ्य राशिफल
यदि आज ऊर्जा कम लगे तो जरूरी कामों के बीच आराम रखें। मनोदशा या शरीर की असुविधा का कारण ग्रहों से तय न करें। नियमित भोजन, पर्याप्त पानी और सामान्य नींद की तैयारी पर ध्यान दें। लंबे समय तक बैठे हों तो सुविधानुसार उठकर चलें। बाहर निकलते समय रास्ता और जरूरी सामान पहले देख लें, ताकि जल्दबाजी न करनी पड़े। वाहन चलाते हुए फोन से ध्यान न बंटाएं, यह सामान्य सावधानी है। दर्द या दूसरी परेशानी बनी रहे तो स्वयं उपचार बदलने के बजाय चिकित्सकीय सलाह लें। लगातार मानसिक बोझ महसूस हो तो विश्वसनीय व्यक्ति या विशेषज्ञ से बात करें।
शुभ अंक- 7
शुभ रंग- तांबई लाल
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:27 से 12:28 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- अटके काम में देखें कि कौन सी जानकारी आपके पास नहीं है और उसे किससे पूछना है। बातचीत से पहले अपनी मुख्य बात लिख लें, ताकि असहमति के बीच भी चर्चा विषय पर बनी रहे।
क्या न करें- छोटी देरी को अपनी योग्यता का अंतिम प्रमाण न मानें। नाराजगी में तीखा संदेश न भेजें, बिना पढ़े आर्थिक सहमति न दें और मन बहलाने के लिए जोखिम वाली खरीद या निवेश न चुनें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र