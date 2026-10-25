सिंह राशिफल 25 अक्टूबर: आज फैसले लेने में जल्दबाजी न करें, शाम को बदलेगी चंद्रमा की चाल

आज का सिंह राशिफल 25 अक्टूबर 2026: जानें सिंह राशि वालों का करियर, आर्थिक स्थिति, लव लाइफ और स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दिन की शुरुआत चंद्राष्टम के साथ होगी, जबकि शाम को चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेगा। पढ़ें आज का शुभ अंक, शुभ रंग, शुभ मुहूर्त और दिन में क्या करें व क्या करने से बचें।

Leo Horoscope 25 October 2026 Singh Rashifal: आज आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा मीन राशि के आठवें भाव में रहेगा। यह चंद्राष्टम है, जिसका व्यावहारिक अर्थ धीमी, व्यवस्थित गति और जरूरी जानकारी की जांच है, किसी अनिष्ट का अनुमान नहीं। अधूरा विवरण हो तो निर्णय रोककर प्रश्न पूछना उचित रहेगा। शाम के समय चंद्रमा मेष राशि के नौवें भाव में आएगा। तब किसी विषय को समझने, पढ़ने या अनुभवी व्यक्ति से राय लेने की ओर ध्यान जा सकता है। सलाह को निश्चित समाधान न मानें। यदि मन कुछ बोझिल लगे तो पूरे दिन को खराब घोषित करने के बजाय कार्यक्रम सरल करें। एक संभालने योग्य काम पूरा करना भी पर्याप्त प्रगति हो सकती है।

सिंह राशि का करियर राशिफल वक्री शनि मीन राशि के आठवें भाव में है। अष्टम शनि की यह महत्वपूर्ण दीर्घकालीन स्थिति उन कामों में व्यवस्थित तैयारी मांगती है जिनका पूरा नियंत्रण अकेले आपके पास नहीं है। साझा परियोजना में अनुमति, जिम्मेदारी और वैकल्पिक व्यवस्था स्पष्ट रखें। इसे नुकसान की भविष्यवाणी न समझें। किसी उत्तर की प्रतीक्षा हो तो अपना पूरा हिस्सा तैयार करें और पूछने का उचित तरीका अपनाएं। बुध तुला राशि के तीसरे भाव में वक्री है। आवेदन, संदेश और संशोधित निर्देश भेजने से पहले नाम, संलग्न सामग्री तथा आशय जांचें। विद्यार्थियों के लिए आज गलत उत्तर की वजह समझना नया अध्याय जल्दी खत्म करने से अधिक उपयोगी हो सकता है। पढ़ाई अटके तो प्रश्न को छोटे भागों में बांटें। सहपाठी से मदद लेने के बाद वैसा प्रश्न स्वतंत्र रूप से हल करें।

सिंह राशि का आर्थिक राशिफल गुरु कर्क राशि के बारहवें भाव में उच्च स्थिति में है। फिर भी खर्च, निजी जिम्मेदारी और आराम से जुड़ी जरूरतों को बजट के भीतर रखना आवश्यक है। सुविधा देने वाली सेवा उपयोगी लगे तो उसकी नियमित लागत भी देखें। किसी की सहायता करने से पहले तय करें कि अपनी जरूरत प्रभावित किए बिना कितनी राशि दे सकते हैं। निवेश में सट्टे या तेजी से लाभ की संभावना को मन की उलझन दूर करने का साधन न बनाएं। पुराने भुगतान की रसीद, वापसी की शर्त और लंबित प्रतिपूर्ति का रिकॉर्ड जुटाना उपयोगी रहेगा। यदि किसी आर्थिक प्रस्ताव का विवरण अधूरा है, तो तुरंत हामी भरने के बजाय स्वतंत्र जानकारी और योग्य सलाह लें।

सिंह राशि का लव राशिफल राहु कुंभ राशि के सातवें भाव और केतु सिंह राशि के पहले भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी दूसरे की अपेक्षाओं के बीच अपनी जरूरत पहचानने और उसे स्पष्ट कहने का विषय रखती है। साथी से मतभेद हो तो उसकी बात को अपनी पहचान पर टिप्पणी न मानें। पहले समझें कि असहमति खर्च, समय या किसी अलग प्राथमिकता को लेकर है। बातचीत गरम होने लगे तो विराम लेकर उसी मुद्दे पर लौट सकते हैं। नए परिचय में लगातार उपलब्ध रहना अपनापन साबित करने की शर्त नहीं है। परिवार में कोई फैसला हो तो अपनी असुविधा समय रहते बताएं। बिना कहे सब समझ लिए जाने की अपेक्षा से बचना उपयोगी रहेगा।

सिंह राशि का स्वास्थ्य राशिफल यदि आज ऊर्जा कम लगे तो जरूरी कामों के बीच आराम रखें। मनोदशा या शरीर की असुविधा का कारण ग्रहों से तय न करें। नियमित भोजन, पर्याप्त पानी और सामान्य नींद की तैयारी पर ध्यान दें। लंबे समय तक बैठे हों तो सुविधानुसार उठकर चलें। बाहर निकलते समय रास्ता और जरूरी सामान पहले देख लें, ताकि जल्दबाजी न करनी पड़े। वाहन चलाते हुए फोन से ध्यान न बंटाएं, यह सामान्य सावधानी है। दर्द या दूसरी परेशानी बनी रहे तो स्वयं उपचार बदलने के बजाय चिकित्सकीय सलाह लें। लगातार मानसिक बोझ महसूस हो तो विश्वसनीय व्यक्ति या विशेषज्ञ से बात करें।

शुभ अंक- 7 शुभ रंग- तांबई लाल

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:27 से 12:28 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- अटके काम में देखें कि कौन सी जानकारी आपके पास नहीं है और उसे किससे पूछना है। बातचीत से पहले अपनी मुख्य बात लिख लें, ताकि असहमति के बीच भी चर्चा विषय पर बनी रहे।