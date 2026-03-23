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सिंह राशिफल 23 मार्च 2026: समय पर पूरा करें आज अपना काम, पॉजिटिव रहने से मिलेगा अच्छा परिणाम

Mar 23, 2026 07:00 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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Leo Horoscope today Singh Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। सिंह राशि वालों की लवलाइफ में उथलपुथल, आर्थिक समृद्धि फेवर में रहेगी, जानें कैसा रहेगा दिन, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ Hindustan

सिंह राशिफल 23 मार्च 2026: समय पर पूरा करें आज अपना काम, पॉजिटिव रहने से मिलेगा अच्छा परिणाम

Leo Horoscope 23 March 2026, सिंह राशिफल: आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए आत्मविश्वास, विनम्रता और समयबद्धता का है। आपका साहसी स्वभाव गर्मजोशी से नेतृत्व करने में मदद करेगा। छोटे-छोटे कार्यों को समय पर पूरा करने से सफलता और सराहना मिलेगी। प्रेम में हास्य और प्रशंसा का माहौल रहेगा, करियर में रचनात्मक विचारों को व्यावहारिक रूप देने का समय है, धन की स्थिति संतुलित रहेगी और स्वास्थ्य के लिए संतुलित दिनचर्या जरूरी है। पॉजिटिव रहकर आज हर चुनौती को अवसर में बदलें। आइए जानते हैं आज का विस्तृत राशिफल।

सिंह प्रेम राशिफल

प्रेम जीवन में आज गर्मजोशी, चंचलता और हल्कापन रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए नए लोगों से मुस्कान के साथ मिलने और छोटी बातचीत शुरू करने का अच्छा दिन है। आपकी जिज्ञासा और आत्मविश्वास किसी स्थिर रिश्ते की शुरुआत कर सकता है। यदि आप रिश्ते में हैं, तो साथ में कोई हल्की-फुल्की गतिविधि जैसे पार्क में टहलना, कॉफी पीना या घर पर मूवी देखना प्लान करें। एक-दूसरे की छोटी-छोटी तारीफ करें और हास्य का सहारा लें। नियंत्रित करने वाले शब्दों या बहस से बचें। छोटे-छोटे इशारे और सच्ची प्रशंसा रिश्ते को मजबूत बनाएंगे। विवाहित जोड़ों के लिए आज का दिन रोमांस को ताजा करने का है। कुल मिलाकर, प्रेम संबंध सकारात्मक और आनंदपूर्ण रहेंगे।

सिंह करियर राशिफल

कार्यक्षेत्र में आज अपने रचनात्मक विचारों को स्पष्ट और व्यावहारिक योजनाओं के साथ प्रस्तुत करने का समय है। मीटिंग या चर्चा में एक मजबूत सुझाव दें और उसे सरल उदाहरणों से समझाएं। विनम्रता से मदद मांगने पर सहकर्मी पूरा सहयोग करेंगे। एक ही प्राथमिक लक्ष्य पर फोकस करें ताकि ऊर्जा बिखरे नहीं। छोटा प्रोजेक्ट या टास्क समय पर पूरा करने से स्पष्ट परिणाम मिलेंगे। समय सीमा के दबाव में शांत रहें और कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए छोटी चेकलिस्ट बनाएं। इससे वरिष्ठों और सहकर्मियों से पहचान मिलेगी और कौशल में वृद्धि होगी। आज की मेहनत और समयबद्धता भविष्य में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी दिला सकती है।

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सिंह धन राशिफल

आर्थिक स्थिति आज सावधानी से लिए गए निर्णयों के साथ स्थिर और संतुलित रहेगी। नियमित खर्चों की समीक्षा करें और उन सेवाओं या सदस्यताओं को बंद करें जिनकी अब जरूरत नहीं है। जोखिम भरे निवेश, सट्टेबाजी या अनप्लांड खरीद से बचें। यदि अतिरिक्त आय की आवश्यकता है, तो छोटा फ्रीलांस काम, पुरानी चीजें बेचना या कोई स्किल-बेस्ड सर्विस शुरू करने पर विचार करें। छोटी-छोटी बचत की आदत बनाएं और हर खर्च का रिकॉर्ड रखें। इससे खर्च कम करने के आसान तरीके मिलेंगे और भविष्य की बचत मजबूत होगी। बैंक स्टेटमेंट नियमित जांचें। कुल मिलाकर, धन का प्रवाह संतुलित रहेगा और अनावश्यक हानि से बचा जा सकता है।

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सिंह स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य आज अच्छा रहेगा यदि आप संतुलन बनाए रखें। सुबह की शुरुआत हल्की स्ट्रेचिंग, तेज चाल से छोटी सैर या योग से करें। संतुलित शाकाहारी भोजन लें और रात में भारी मिठाइयों या तले हुए खाने से बचें। थकान महसूस होने पर आराम करें और हमेशा पानी पास रखें। यदि तनाव बढ़े, तो आंखें बंद करके 5-10 मिनट गहरी सांस लें। अच्छी नींद आपकी ऊर्जा को पुनः स्थापित करेगी और मन को प्रसन्न बनाए रखेगी। रोजाना हल्का ध्यान या प्राणायाम करने की आदत डालें। शराब और तंबाकू जैसी आदतों से दूर रहें। छोटी-छोटी आदतों में बदलाव से दिन भर ऊर्जा और सकारात्मकता बनी रहेगी।

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सिंह राशि वालों के लिए आज समय पर काम पूरा करने और पॉजिटिव रहने से हर क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे। आत्मविश्वास और विनम्रता बनाए रखें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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