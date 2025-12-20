Leo Horoscope 2026: नया साल सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें अपना विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Leo Horoscope 2026 Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आइए जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2026…

Leo Horoscope 2026, Singh Rashi ka Rashifal 2026: 2026 की शुरुआत में गुरु आपके ग्यारहवें भाव में रहेंगे, जिससे आय बढ़ने और निवेश से लाभ मिलने के योग बनेंगे। पहले से लगाए गए पैसों से अच्छा रिटर्न मिल सकता है या दोस्तों के सहयोग से आपकी योजनाएं आगे बढ़ सकती हैं। 21 मई के बाद गुरु बारहवें भाव में चले जाएंगे, जिससे खर्च बढ़ सकते हैं। इस दौरान विदेश यात्रा, विदेश में काम या दूर की जगहों से जुड़े मौके मिल सकते हैं। वहीं शनि पूरे साल आठवें भाव में रहेंगे, जो स्वास्थ्य, धन और करियर में कुछ रुकावट या सावधानी का संकेत देते हैं। इसलिए इस साल संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लव राशिफल: साल की शुरुआत रिश्तों के लिए सहयोगी रहेगी। दोस्त और सोशल सर्कल रिश्तों को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। मई के बाद काम, यात्रा या दूरी के कारण साथ में समय कम मिल सकता है। ऐसे में जरूरी है कि अपने पार्टनर को हर बात साफ-साफ बताएं और धैर्य रखें। शनि की वजह से अगर पैसा या सेहत को लेकर तनाव आए तो उसे छिपाने के बजाय खुलकर बात करें। रोजमर्रा की छोटी आदतें और एक-दूसरे का ख्याल रखना रिश्तों में भरोसा बनाए रखेगा।

करियर और आर्थिक राशिफल: साल की शुरुआत में गुरु की स्थिति आय बढ़ाने में मदद करेगी। निवेश, ग्रुप प्रोजेक्ट या टीमवर्क से फायदा मिल सकता है। यह समय पुराने निवेश की समीक्षा करने और धीरे-धीरे फायदा लेने का है। 21 मई के बाद खर्च बढ़ सकते हैं, खासकर अगर विदेश यात्रा या विदेशी काम से जुड़ी योजना हो। इसलिए बजट बनाकर चलना जरूरी रहेगा और बिना सोचे-समझे खर्च से बचना बेहतर होगा।

स्वास्थ्य राशिफल: शनि के आठवें भाव में होने से सेहत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। छोटी-छोटी दिक्कतों को हल्के में लेने की बजाय समय पर जांच कराएं। नियमित नींद और हल्की-फुल्की एक्सरसाइज। जैसे टहलना आपको स्वस्थ रखेगा। साल के दूसरे भाग में खर्च और यात्रा से तनाव बढ़ सकता है इसलिए आराम और हेल्थ चेकअप को प्राथमिकता दें ताकि छोटी परेशानी बड़ी न बने।

2026 के सबसे अच्छे महीने: जनवरी से मई का समय आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। इस दौरान गुरु ग्यारहवें भाव में रहेंगे, जिससे आय, निवेश और दोस्तों की मदद से लाभ मिलेगा। इस समय का इस्तेमाल छोटे-छोटे निवेश मजबूत करने, भरोसेमंद अवसर अपनाने के लिए लिए करें।

2026 के सबसे खराब महीने: मई के अंत से लेकर साल के बाकी महीने, खासकर जून से सितंबर तक सावधान रहने की जरूरत होगी। इस दौरान खर्च बढ़ सकते हैं, खासकर विदेश या दूर के कामों से जुड़े मामलों में। शनि की वजह से सेहत और धन दोनों में सतर्कता जरूरी रहेगी।

2026 के लिए मंत्र: साल की शुरुआत में होने वाले फायदे को बचत में बदलें और फालतू खर्च से बचें। यात्रा या काम की वजह से दूरी हो तो अपने प्रियजनों से साफ बातचीत करें। सेहत को नजरअंदाज न करें, नियमित आराम और जांच को अपनी प्राथमिकता बनाएं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com