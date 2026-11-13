आज का सिंह राशिफल (13 नवंबर 2026):फैसला आत्मविश्वास से होगा, शिक्षा में सफलता के संकेत
Today Leo Horoscope in hindi: स्पष्ट सावधानी यह है कि लंबित उत्तर को मंजूरी मानकर खर्च का वादा न करें। आज आर्थिक योजना सरल रखना उपयोगी रहेगा।
जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने का फैसला आज पूरे आत्मविश्वास से होगा। नौकरी में अपना काम संभालते हुए हौसला रहेगा और शिक्षा में सफलता के संकेत हैं। दिन में उत्साह होगा, हालांकि साझा धन या किसी निजी चिंता की बात धीरे स्पष्ट होगी। पारिवारिक उत्सव या सामाजिक मिलन में व्यस्त रहने की संभावना है। बच्चों के लिए समय निकलेगा और किसी सुखद सैर का अवसर मिलने के योग हैं। कारोबारियों के लिए विस्तार के उद्देश्य से दूर की यात्रा की संभावना है। पढ़ाई और रचनात्मक काम मन को हल्का रखेंगे। किसी उत्तर की प्रतीक्षा दिन का धीमा हिस्सा होगी, जबकि अपनों के बीच बिताया समय खुशी देगा। हर विषय की गति एक जैसी न होने से कार्यक्रम कुछ खिंचा हुआ लगेगा।
आज का सिंह करियर राशिफल
विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए दिन अनुकूल है और सफलता के योग हैं। किसी विषय को अलग ढंग से समझने में रुचि होगी। तैयारी के दौरान अपनी क्षमता पर भरोसा रहेगा। नौकरीपेशा लोग जिम्मेदारियां पूरे आत्मविश्वास से संभालेंगे। काम सामने आने पर उससे जुड़ने का उत्साह होगा। कारोबारी विस्तार के लिए दूर की यात्रा की संभावना है, जिससे काम की अगली दिशा पर विचार होगा। खिलाड़ियों को पदक या प्रशंसा मिलने के योग हैं। आज अपनी मेहनत को पहचान मिलने की उम्मीद उत्साह बढ़ाएगी। रचनात्मक काम करने वालों को अपने विचार पर समय देना अच्छा लगेगा। मुख्य जिम्मेदारी के लिए कार्यक्रम में पर्याप्त जगह रखें।
आज का सिंह धन राशिफल
साझा धन की स्थिति धीरे साफ होगी और किसी जवाब की प्रतीक्षा बनी रहेगी। मीन राशि के आठवें भाव में वक्री अष्टम शनि निजी चिंताओं तथा धन से जुड़ी साझा बातों का भार बढ़ाएगा। मन में किसी अधूरे विषय का विचार बार-बार आएगा। बातचीत आगे बढ़ेगी, लेकिन पूरी तस्वीर सामने आने में समय लगेगा। कारोबार के विस्तार की यात्रा पर विचार करते हुए खर्च का पक्ष भी ध्यान मांगेगा। उपलब्ध रकम और आगे की जरूरत के बीच तालमेल सोचने में समय जाएगा।
आज का सिंह लव राशिफल
बच्चों के साथ समय निकलेगा और उनकी बातों से मन हल्का होगा। पूरे दिन धनु राशि के पांचवें भाव में चंद्रमा रहेगा, जिससे संतान और रचनात्मक रुचियों से खुशी मिलेगी। किसी सुखद सैर की संभावना है। परिवार के उत्सव या सामाजिक मिलन में शामिल होने का अवसर दिन को व्यस्त रख सकता है। अपने किसी विचार को साझा करते हुए बातचीत में उत्साह होगा। प्रेम संबंधों में साथ बैठने का मन रहेगा। निजी चिंता के बीच भी अपनों से जुड़ने का आकर्षण बना रहेगा। काम से अलग मिला समय आपको अच्छा लगेगा। बच्चों की किसी रचनात्मक गतिविधि के लिए थोड़ा समय तय करें।
आज का सिंह हेल्थ राशिफल
सेहत का संकेत अनुकूल है और दिन के कामों में सक्रिय रहने का उत्साह होगा। सिंह राशि के पहले भाव में मार्गी मंगल जोश के साथ गर्मी और छोटी चिड़चिड़ाहट बढ़ाएगा। किसी बात का उत्तर देर से आने पर मन अधीर होगा। इसके साथ ही रचनात्मक काम में लगने से हल्कापन रहेगा। पारिवारिक कार्यक्रम का विचार खुशी देगा और घर से बाहर सुखद समय बिताने की इच्छा होगी। भीतर की चिंता कुछ देर ध्यान खींचेगी, फिर अपनी रुचि का काम मन को व्यस्त रखेगा। आज ऊर्जा का एहसास अच्छा रहने की संभावना है। गतिविधियों के बीच थोड़ा खाली समय रखें, ताकि दिन का कार्यक्रम सहज रहे।
क्या करें
अपने किसी रचनात्मक काम के लिए तय समय निकालें। उस समय मन हल्का और उत्साहित रहेगा।
क्या न करें
क्षणिक चिड़चिड़ाहट में परिवार की चलती बातचीत बीच में न काटें।
कल का राशिफल
कल पढ़ाई में मेहनत होगी और प्रेम के लिए दिन अनुकूल रहेगा। कारोबारी सोच-समझकर साहसिक फैसले लेंगे। नौकरी की दिनचर्या सामान्य रहेगी। सेहत का साथ मिलने से सक्रियता का एहसास बना रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र