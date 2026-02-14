सिंह राशिफल 14 फरवरी 2026: सिंह राशि वाले करियर में मानें ये सलाह, लवलाइफ भी शानदार, पढ़ें पूरा राशिफल
Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। सिंह राशि वाले करियर में मानें ये सलाह, लवलाइफ भी शानदार, पढ़ें पूरा राशिफल
Leo Horoscope for Today 14th February 2026 : आज सिंह राशि वालों के ब्राइट प्लान आपको साहस से भर देगें। आप आज तैयार और बोल्ड दोनों फील करेंगे। छोटी और क्लियर चॉइ, आपको तुरंत तरक्की दिलाएगी। आपको अपने आइडियाज शेयर करें और दिल को भी तैयार रखना है। आज आपका कॉन्फिडेंस आपको नई चीजें ट्राई करने के लिए मदद करेगी। टीम वर्क से चीजें इंप्रूव होंगी। आपको अपने प्लान एक्सप्लेन करने हैं। आज आर्थिक मामले सावधानी से ही सुलझेंगे।
सिंह लव राशिफल
आज आप शाइन करेंगे और दूसरे भी आपके चीयरफुल तरीकों को नोटिस करेंगे। आप पार्टनर के साथ प्यार से बात करें और उनके हर एफर्ट की तारीफ करें, जिससे आप दोनों में नजदीकियां आएं। आपको सिंपल फन के लिए टाइम शेयर करना है। जैसे एक शार्ट वॉक और सिंपल प्लान बनाना है। अगर आप सिंगल हैं. तो सेफ और सोशल स्पेस में खुलकर हंसे। आप आज फ्रेंडली चैट भी शुरू कर सकते हैं। अपना आभार जताएं और जितना बोल सकते हैं, उससे ज्यादा पार्टनर को सुनें कि आखिर वो क्या चाहता है। ईमानदारी आप दोनों में स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगी।
सिंह करियर राशिफल
आज सिंह राशि वालों को लीडरशिप के जरिए शांत एक्शन और क्लियर डायरेक्शन दिखेगी। आपको अपना प्लान शेयर करना है और अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए मदद लेनी है। आपको बड़े कामों को छोटे प्रोजेक्ट में तोड़ना है। शार्ट स्टेप्स को लगातार चेक करने से आपका कोई काम नहीं छूटेगा। आपको अपने कोवर्कर की तारीफ करनी है, जब वो आपकी मदद करें और उनसे सलाह भी लें। आपको अपनी प्राथमिकताओं को क्लियर रखना है और बड़े ब्रैक लेते समय फोकस को लगातार बनाए रखना है। पहले एक काम को खत्म करें और फिर दूसरा शुरू करें।
सिंह राशि मनी राशिफल
आज आप धन के मामले में कोई भी कदम बहुस सोच-समझकर उठाएं। छोटे-छोटे बिलों का ध्यान रखें। खर्चों को लेकर पार्टनरशिप में किए वादों को निभाएं, इससे दोनों के बीच भरोसा और भी मजबूत बनेगा। किसी भी ऑफर को ध्यान से जांच-पड़ताल कर लें, ताकि बाद में कोई परेशानी न हो। बचत का ख्याल रखें। अतिरिक्त आया का कुछ हिस्सा बचाएं, क्योंकि छोटी-छोटी बचतें भविष्य में बेहद काम आएगी। हर एक खर्च का हिसाब लिखें। कोई बड़ी खरीदारी करने का मन हो तो पहले परिवार या किसी समझदार मित्र से सलाह लें। आर्थिक मामलों का रिकॉर्ड रखें, इससे आर्थिक स्थिति सुरक्षित और स्थिर बनी रहेगी। हर रोज थोड़ी बचत करें।
सिंह राशि हेल्थ राशिफल
आज आपको सेहत पर ध्यान रखने की जरुरत है। धीरे-धीरे गहरी सांस लें और थकान महसूस हो तो आराम करें, ताकि ऊर्जा बनी रहे। भोजन हल्का और शाकाहारी ग्रहण करें। उन फलों का सेवन करें, जिसमें भरपूर मात्रा में प्राकृतिक विटामिन हो। मन और शरीर को तरोताजा रखने के लिए हल्की सैर या थोड़ा खेल-कूद करें। ज्यादा भारी काम से बचें और जरूरत पड़े, तो मदद लें। परिवार या दोस्तों के साथ हंसते-बोलते समय बिताएं, इससे तनाव कम होगा।
डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.comफोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां