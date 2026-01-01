Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Leo Career Finance Horoscope 2026 singh varshik rashifal finance career Singh Rashi 2026 kaisa rahega
सिंह वार्षिक फाइनेंस राशिफल 2026: सिंह वालों के लिए नया साल करियर और फाइनेंस को लेकर कैसा रहेगा

सिंह वार्षिक फाइनेंस राशिफल 2026: सिंह वालों के लिए नया साल करियर और फाइनेंस को लेकर कैसा रहेगा

संक्षेप:

Leo Career Finance Horoscope 2026: सिंह राशि के लोगों के लिए यह साल मौकों और जिम्मेदारियों का मिलाजुला रूप होगा। शनि 2026 में पूरे साल आपके आठवें भाव में रहेगा, जो आपके फाइनेंस, करियर, लोन पर असर डालेगा। 

Jan 01, 2026 10:08 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Leo Career & Finance Horoscope 2026: सिंह राशि के लोगों के लिए यह साल मौकों और जिम्मेदारियों का मिलाजुला रूप होगा। शनि 2026 में पूरे साल आपके आठवें भाव में रहेगा, जो आपके फाइनेंस, करियर, लोन पर असर डालेगा। इस स्थिति के कारण सावधानी से प्लानिंग करनी है, इमोशनली अनुशासन की जरूरत है। गुरु आय और व्यय को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 21 मई को ये आपके 11वें घर में रहेंगे। ये आपकी इनकम को बढ़ाएंगे और नेटवर्क और निवेश के जरिए प्रॉफिट कराएंगे

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जनवरी से मार्च 2026 कैसा रहेगा करियर और फाइनेंस

पहली आर्थिक रूप से सहायक है। 11वें भाव में गुरु इनकम को तो बढ़ाएगा, साथ ही बोनस और लाभ दिलाएगा। नेटवर्किंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और दोस्तों और प्रोफेशनल्स को सपोर्ट कर आगे कई दरवाजे खोलती है। आठवें भाव में शनि रिस्क भरे फैसले की अनदेखी के प्रति चेतावनी देता है। करियर में आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको सभी चीजों की बारीकियों पर फोकस करने की जरूरत है। इस समय आप अपनी सेविंग्स को मजबूत करने और देनदारियों को कम करने के लिए करें।

अप्रैल से जून 2026 कैसा रहेगा करियर और फाइनेंस

अप्रैल का महीना आय वृद्धि के लिए अनुकूल बना रहेगा, लेकिन सावधानी बढ़ जाएगी। 21 मई के बाद, गुरु आपके12वें भाव में आएंगे। इससे विदेशी काम से जुड़े खर्चों पर ध्यान फोकस करना होगा। शनि आपके फाइनेंस का टेस्ट लेते रहेंगे। अकरियर की गति धीमी हो सकती है, लेकिन यह फेज में आपको प्लानिंग बनाने से लाभ होगा। सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए अच्छा समय है। इस समय आपको सट्टेबाजी वाले निवेशों से बचें।

जुलाई से सितंबर 2026 तक कैसा रहेगा करियर और फाइनेंस

इस समय में थोड़ा सेल्फ कंट्रोल आपके लिए जरूरी है। आपकी लाइबिलिटीज से आपके खर्च बढ़ सकते हैं। फाइनेंस में जहां आपका कम हुआ तो शनि करियर में दिक्कतें ला सकते हैं। जिन सिंह राशि वालों ने पहले बचत की है, वे इस फेज को अच्छी तरह से संभाल लेंगे। रिस से जुड़े काम सुचारू रूप से आगे बढ़ सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सेविंग के बजाय सावधानीपूर्वक प्लानिंग बनाने पर निर्भर करती है।

ये भी पढ़ें:कुंभ हेल्थ राशिफल 2026: कुंभ राशि वालों की नए साल में कैसी रहेगी हेल्थ
ये भी पढ़ें:मकर वार्षिक राशिफल 2026: नया साल जनवरी से दिसंबर तक कैसा रहेगा मकर वालों के लिए
ये भी पढ़ें:मीन वार्षिक राशिफल 2026:मीन राशि वालों को रहना होगा सावधान,जानें कैसा है नया साल
ये भी पढ़ें:वृश्चिक करियर, फाइनेंस राशिफल : गुरु और शनि का पूरे साल फाइनेंस पर प्रभाव

अक्टूबर से दिसंबर 2026 तक करियर और फाइनेंस कैसा रहेगा?

आखिरी चार महीने आपको फिर से करियर और आर्थिक लाइफ में अच्छा करने पर जोर दिया गया है। करियर में थोड़ा अच्छा होगा, लेकिन हुत जरूरी होगा, विशेष रूप सेफाइनेंस, रिसर्च या एडवाइज के रोल में जो लोग हैं, उनके लिए अच्छा समय है। गुरु आपको ऐसे खर्चों को दिखाएंगे, जो छिपे हुएहैं। इसलिए अच्छे से बजट बनाएं।साल के आखिर में कोशिश करें कि रिस्क ना लें, फिलहाल इससे बचें।

2026 के लिए करियर और फाइनेंस गाइडेंस

वर्ष की शुरुआत में आपको लाभ होगा, इसे रिजर्व करें। सेविंग करना आपके लिए जरूरी है। इस समय आपको पैसा निवेश करना चाहिए और अस्पष्ट साझेदारी से बचना चाहिए। दूसरी छमाही में विदेशी या बड़े खर्चों की सावधानीपूर्वक प्लानिंग बनाएं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Leo Rashifal Singh Rashi horoscope 2026
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने