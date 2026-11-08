Today Laxmi Puja Time: दिवाली पूजन के लिए घर, दुकानदार, छात्रों और ऑफिस का ये है शुभ मुहूर्त
Diwali Puja Time Today: कार्तिक माह की अमावस्या के दिन यानी दिवाली पर गणेश-लक्ष्मी पूजन का विधान है। इस दिन ऑफिस, फैक्ट्री, घरों और दुकानों में लक्ष्मी पूजन किया जाता है। जानें आज दीवाली पर लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है।
आज 8 नवंबर 2026, रविवार को दीवाली है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक माह के अमावस्या तिथि को प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजन अति उत्तम माना जाता है। दीवाली के दिन मां लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश और कुबेर देवता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि कार्तिक अमावस्या की रात माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक का भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों कृपा बरसाती हैं। सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल युक्त स्थिर लग्न में लक्ष्मी पूजा करने से धन-वैभव बढ़ने की मान्यता है। कुछ लोग दीवाली के दिन महानिशीथ काल में भी लक्ष्मी पूजन करते हैं। महानिशीथ काल विशेष रूप से मां काली के पूजन, तांत्रिक और साधकों के लिए उपयुक्त माना जाता है।
लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे उत्तम समय कौन-सा होता है?
पंडित दिवाकर त्रिपाठी के अनुसार, अमावस्या तिथि में प्रदोष काल पूरी रात मिल रहा है। धर्मशास्त्रों के अनुसार दीपावली के पूजन में प्रदोष काल अति महत्वपूर्ण होता है। दिन-रात के संयोग को प्रदोष काल कहा जाता है। जहां दिन विष्णु स्वरूप है वहीं रात माता लक्ष्मी स्वरूप हैं। दोनों के संयोग काल को ही प्रदोष माना जाता है।
महानिशा काल रविवार की मध्यरात्रि में स्थिर लग्न में रात 12 बजकर 06 मिनट से रात 02 बजकर 17 बजे के बीच रहेगा। निशा पूजा, काली पूजा, तांत्रिक पूजा शुभ चौघड़िया के साथ रात 01 बजकर 37 मिनट से रात 03 बजकर 15 बजे करना शुभ रहेगा।
आज लक्ष्मी पूजन के लिए आज शुभ मुहूर्त क्या हैं?
गृहस्थों के लिए लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 5:49 से रात 8: 59 तक रहेगा।
नौकरीपेशा लोगों के लिए गणेश-लक्ष्मी पूजन का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11: 46 से दोपहर 12:34 तक रहेगा।
प्राइवेट ऑफिस के लिए सुबह 11:28 से दोपहर 12:13 तक अमृत चौघड़िया मुहूर्त मिलेगा।
दुकान और नए प्रतिष्ठानों के लिए लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त: सुबह 8:10 से सुबह 9:40 तक रहेगा।
व्यापारियों और किसानों के लिए लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त 08 नवंबर को सुबह 9:40 से 11:10 तक रहेगा। इस दौरान लाभ चौघड़िया मुहूर्त रहेगा।
छात्र-छात्राओं के लिए लक्ष्मी पूजन का समय आज दोपहर 01:35 से 2:58 तक शुभ रहेगा।
साधक और उपासकों के लिए दिवाली लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 5:41 से रात 8:17 तक रहेगा। इस दौरान प्रदोष काल का उत्तम संयोग बनेगा।
लग्न अनुसार लक्ष्मी पूजन का शुभ मूहर्त:
घरेलू व्यापारियों के लिए दिवाली लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:09 से रात 08:07 तक रहेगा। इस दौरान वृषभ लग्न विद्यमान रहेगा।
विदेश में व्यापार करने वालों के लिए लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त रात 12:37 से 2: 49 तक रहेगा। इस दौरान सिंह लग्न विराजमान रहेगा।
दिवाली पूजन का शुभ मुहूर्त कितने बजे तक है?
दिवाली पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का मुख्य और श्रेष्ठ मुहूर्त शाम 05:54 बजे से लेकर रात 07:50 बजे तक है। पूजन की कुल अवधि 01 घंटा 54 मिनट की रहेगी।
प्रदोष काल: शाम 5:31 बजे से रात 8:09 बजे तक
वृषभ काल: शाम 5:54 बजे से रात 7:50 बजे तक
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
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वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
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