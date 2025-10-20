Hindustan Hindi News
Diwali Puja Muhurat: दिवाली लक्ष्मी पूजा के बाद बिजनेसमैन करेंगे बहीखातों की पूजा, जानें दिवाली मुहूर्त

Diwali Puja Muhurat: दिवाली लक्ष्मी पूजा के बाद बिजनेसमैन करेंगे बहीखातों की पूजा, जानें दिवाली मुहूर्त

संक्षेप: Laxmi puja Muhurat: कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन सोमवार को प्रदोषकाल में माता लक्ष्मी की पूजा करना शास्त्रसम्मत है। इसबार दीपावली के दिन सोमवती अमावस्या का संयोग है। 

Mon, 20 Oct 2025 07:50 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, रांची, वरीय संवाददाता
आज दीपावली मनाई जाएगी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन सोमवार को प्रदोषकाल में माता लक्ष्मी की पूजा करना शास्त्रसम्मत है। इसबार दीपावली के दिन सोमवती अमावस्या का संयोग है। संध्या काल में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा होगी। साथ ही काली पूजा होगी। खुशियां मनाकर अपने घरों को दीपमालाओं से प्रकाशित करेंगे। प्रदोषकाल में होगी श्री गणेश और लक्ष्मी की पूजा पंडित रामदेव पाण्डेय के अनुसार प्रदोषकाल में श्री गणेश व माता लक्ष्मी की पूजा होगी। इस दिन संध्या प्रदोष काल में शाम 5:27 बजे से लेकर रात 8:20 बजे तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। जबकि अभिजीत मुहूर्त रात 11:10 बजे से लेकर 12:10 बजेतक रहेगा। वहीं, इस दिन सुबह में 7:15 बजे से 8:40 बजे तक राहुकाल रहेगा।

व्यापारी वर्ग पूजा के बाद बदलेंगे बही-खाता
ज्योतिषियों और धर्मशास्त्रों के जानकारों के मुताबिक, प्रदोषकाल में प्रथम देवता श्री गणेश और माता महालक्ष्मी की पूजा की जाएगी। इसके साथ ही, घरों से लेकर मंदिरों तक में विभिन्न देवी-देवताओं की पूजा होगी। इस समय पर व्यवसायी व व्यापार से जुड़े लोग माता महालक्ष्मी के साथ धन के देवता कुबेर की पूजा करेंगे। साल भर के बही-खातों की पूजा के बाद इसे बदलकर नए बही खाते पर नए साल के व्यवसाय का आरंभ किया जाएगा।

जबकि रात्रि निशीथ काल (मध्य रात्रि) में माता महाकाली का विशेष अनुष्ठान किया जाएगा। इसी के साथ शहर में काली पूजा का आरंभ हो जाएगा। अमावस्या की तिथि और पूजा का मुहूर्त अमावस्या तिथि: अमावस्या तिथि रविवार की संध्या 4:26 बजे से शुरू होकर सोमवार को दिन के 2:40 बजे तक रहेगी। स्थिर लग्न: दोपहर 2 बजकर 13 मिनट से लेकर 3 बजकर 44 मिनट तक। लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त: सोमवार की संध्या प्रदोष काल में शाम 5:27 बजे से रात 8:20 बजे तक। काली पूजा का शुभ मुहूर्त: सोमवार को काली पूजा का शुभ मुहूर्त रात्रि निशीथ काल में 11:45 बजे से 12 बजकर 40 मिनट तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त शुभ-सुबह 8.41 बजे से 10 बजे तक चर-अपराह्न 12.45 बजे से 2.25 बजे तक लाभ-2.25 बजे से 4 बजे शाम अमृत-सायं 4 बजे से 5.18 बजे तक चर-सायं 5.18 बजे से 8.52 बजे तक लाभ-रात 10 बजे से 11.30 बजे तक

महामंत्र

ऊं श्रीं श्रीं हूं या ऊं श्रीं श्रीं कमलासिन्यै नमो नम:।

धन प्राप्ति मंत्र

ऊं श्रीं श्रियें नम:।

(कमल ग‌ट्टे की माला से)

(देवी लक्ष्मी जी की आराधना के लिए देवी सूक्तम, कनकधारा स्तोत्र और लक्ष्मी सूक्तम का पाठ करें। महालक्ष्मी जी की पूजा अकेले नहीं वरन भगवान श्रीविष्णु के साथ करनी चाहिए।)

