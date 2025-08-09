laxmi narayan yog lucky zodiac signs horoscope rashifal 21 अगस्त से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, लक्ष्मी नारायण योग से होगा लाभ, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
21 अगस्त से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, लक्ष्मी नारायण योग से होगा लाभ

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 9 Aug 2025 08:34 AM
वैदिक ज्योतिष के अनुसार बुध और शुक्र की युति होने पर शुभ लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। यह योग कुछ राशियों के जातकों के लिए सौभाग्य लाएगा। बुध इस समय कर्क राशि में विराजमान हैं। शुक्र 21 अगस्त को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध और शुक्र की युति से कर्क राशि में लक्ष्मी नारायाण राजयोग बना जाएगा। इस राजयोग से कुछ राशियों को काफी शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं, बुध और शुक्र की युति से किन राशियों की चमकेगी किस्मत-

मिथुन राशि : आपमें ऊर्जा और आत्मविश्वास भरपूर होगा। करियर में तरक्की के भरपूर अवसर मिलेंगे। ऑफिस में नेटवर्किंग बढ़ेगी। नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलेगी। उद्यमियों को नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने का अवसर मिलेगा। आय में वृद्धि के नए स्त्रोत बनेंगे। सिंगल जातकों की साथी की तलाश पूरी होगी। लाइफ में किसी दिलचस्प व्यक्ति की एंट्री होगी। परिजनों के विचारों का सम्मान करें।

कन्या राशि : कन्या राशि के जातक सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे। करियर में तरक्की के नए अवसर मिलेंगे। ऑफिस में सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करें। नए पार्टनरशिप के साथ व्यापार में बढ़ोतरी के नए अवसर मिलेंगे। फैमिली फंक्शन या ऑफिस इवेंट के दौरान किसी दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात होगी।

धनु राशि : प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की के भरपूर अवसर मिलेंगे। करियर में नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। व्यापार में विस्तार होगा। शैक्षिक कार्यों में बड़ी कामयाबी मिलेगी। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। धन-दौलत में वृद्धि होगी। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में संतुलन बनाए रखें। करियर ग्रोथ के नए अवसरों पर नजर रखें। नौकरीपेशा वालों का प्रमोशन या अप्रेजल हो सकता है।

मकर राशि- लव और करियर के मामले में भाग्य साथ देगा। प्रोफेशनल लाइफ में नए अनुभव मिलेंगे। कार्यों की अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिलेंगी। तरक्की के कई अवसर भी मिलेंगे। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। ऑफिस परफॉर्मेंस में सुधार आएगा। पार्टनरशिप के बिजनेस में प्रॉफिट होगा। वैवाहिक जीवन में खुशहाली आएगी। रिश्तों में प्यार और रोमांस बढ़ेगा।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

