Lathmar Holi 2026: श्रीकृष्ण जन्मभूमि में लठमार होली आज, टेसू के फूल से बनाए गए रंगों से सराबोर होंगे राधा-कृष्ण
Lathmar Holi 2026: श्रीकृष्ण-जन्मभूमि की प्रसिद्ध लठमार होली का आयोजन शुक्रवार को रंग भरनी एकादशी पर भव्यता से किया जायेगा। रंगारंग लठामार होली की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जानें कहां-कहां पर लठमार होली की धूम मचने वाली है?
Lathmar Holi 2026: ब्रज के प्रमुख धार्मिक नगरी में होली का उत्सव अब शुरू हो चुका है। ब्रज की होली देखने के लिए देश-विदेश से श्रद्धालु बरसाना, नंदगांव, मथुरा,वृंदावन और गोकुल सहित प्रमुख तीर्थस्थलों पर आ चुके हैं। गुरूवार को ही श्री राधारानी की प्राकट्य स्थली रावल धाम में श्रद्धालुओं ने जमकर होली खेली गई है। होली खेलने के लिए कई प्रदेशों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। गांव रावल की महिलाएं सोलह श्रृंगार कर हाथ में लट्ठ लेकर मंदिर प्रांगण में होली खेलने पहुंची। तो वहीं रसिया गीतों का गायन किया गया। दिव्य होली का साक्षी बनने के लिए कई राज्यों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। क्षेत्र के गांवों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। अब आज यहां पर लठ्मार होली खेली जाएगी। नीचे विस्तार से जानें कि मथुरा में कहां-कहां होली का उत्सव शुरू हो चुका है और आज और आने वाले दिनों में यहां पर क्या-क्या होने वाला है?
श्रीकृष्ण-जन्मभूमि की लठामार होली
श्रीकृष्ण-जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने बताया कि श्रीकृष्ण-जन्मभूमि की लठामार होली का शुभारम्भ शुक्रवार 27 फरवरी को शाम 4 बजे गुरु शरणानन्द महाराज द्वारा किया जायेगा। ब्रज की परंपरागत होली रसिया गायन एवं नृत्य के उपरान्त पुष्प होली के दर्शन उपस्थित श्रद्धालुजन करेंगे। तदोपरान्त ब्रज के विभिन्न भागों से पधारे कलाकार लठामार होली के साथ-साथ नृत्य. भावपूर्ण लठामार होली का भी प्रदर्शन करेंगे।
पूरी हुई होली की तैयारी
संस्थान प्रबंध समिति के सदस्य गापेश्वरनाथ चतुर्वेदी ने बताया कि टेसू के फूलों से निर्मित प्राकृतिक रंग भक्तों को प्रिया-प्रियतम को रंग से सराबोर कर होली के आनन्द में विशिष्ट रस प्राप्त करायेंगे। रंग एवं गुलाल वर्षा के लिए स्वचालित यंत्रों का उपयोग श्रद्धालुजनों को होली के विशिष्ट आनन्द की अधिकाधिक अनुभूति करायेंगे।
सुरक्षादृष्टि से लिए गए ये फैसले
चतुर्वेदी ने बताया कि श्रीकृष्ण-जन्मभूमि के पवित्र प्रांगण में आयोजित होली में मंदिर के अनुकूल मर्यादा का पालन करें। मंदिर परिसर की मर्यादा के विपरीत आचरण जैसे जूते-चप्पल उछालना आदि कृत्य करने वाले तत्वों से पुलिस एवं प्रशासन के सहयोग से कड़ाई से निपटा जायेगा। उन्होंने श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि कोई भी इलैक्ट्रानिक सामान एवं प्रतिबंधित सामान साथ लेकर न आये। गोपेश्वर चतुर्वेदी ने बताया कि श्रद्धालु बाहर से पानी की बोतल और रंग-गुलाल लेकर न आयें। ऐसा सुरक्षा की द्रष्टि से निर्णय लिया गया है।
द्वारकाधीश मंदिर में कुंज की होली आज
पुष्टिमार्ग संप्रदाय के प्रसिद्ध मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश में राजाधिराज कुंज में विराजमान होकर अपने भक्तों के संग होली खेलेंगे। इस दौरान प्रभु द्वारकानाथ अपने भक्तों पर टेसू के फूलों से बने रंग से होली खेलेंगे। मंदिर के विधि एवं मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी एडवोकेट ने बताया कि शुक्रवार को रंग भरनी एकादशी पर्व है। इस एकादशी को पुष्टीमार्ग सप्रदाय में कुंज एकादशी भी कहते हैं। इस दिन पुष्टीमार्गीय मंदिरों में आराध्य देवों के कुंज की होली खेलने की परम्परा है। इसी के परिपालन में मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में भी राजाधिराज कुंज की होली खेलेंगे। ठाकुर जी प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक भक्तों के साथ कुंज में विराजमान होकर होली खेलेंगे। उन्होंने समस्त धर्म प्रेमी जनता से अनुरोध किया है कि वे कुंज की होली के दर्शन का आनंद उठाकर अपने आप को धन्य करें।
राधारानी मंदिर पर एक मार्च को होली महोत्सव
राया। श्री राधारानी सेवा समिति द्वारा मांट रोड स्थित राधारानी मंदिर पर एक मार्च को होली महोत्सव आयोजित होगा। समिति के पवन गोयल एड. ने कहा सुबह पांच बजे रेतिया बाजार स्थित ठा. गोपालजी मंदिर से राधारानी पदयात्रा भजन कीर्तन के साथ प्रारंभ होगी एवं मंदिर पर होली महोत्सव आयोजित किया जायेगा।
