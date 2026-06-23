अंतिम बड़े मंगल की शाम पीपल के पत्ते का ये उपाय बरसों पुराने कर्ज से दिलाएगा मुक्ति
अंतिम बड़े मंगल की शाम पीपल के पत्ते का ये खास उपाय बरसों पुराने कर्ज से मुक्ति दिला सकता है। 23 जून 2026 को अंतिम बड़ा मंगल पर हनुमान जी को पीपल का पत्ता अर्पित करने का यह शक्तिशाली उपाय आर्थिक संकट, लोन और कर्ज के बोझ से छुटकारा दिलाने में बेहद प्रभावी माना जाता है। जानिए विधि।
आज 23 जून 2026 को ज्येष्ठ मास का अंतिम बड़ा मंगल है। हनुमान भक्तों के लिए यह पूरे साल का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए उपाय सीधे बजरंगबली तक पहुंचते हैं और बरसों पुरानी परेशानियां भी चुटकियों में दूर हो जाती हैं। खासकर जो लोग कर्ज के बोझ तले दबे हैं, उनके लिए यह अंतिम मौका है।
अंतिम बड़े मंगल का महत्व
ज्येष्ठ मास के अंतिम मंगलवार को हनुमान जी की कृपा सबसे ज्यादा प्राप्त होती है। पूरे साल में यह आखिरी बड़ा मंगल है, इसलिए इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। जो भक्त इस दिन सच्चे मन से उपाय करते हैं, उन्हें आर्थिक संकट, कर्ज और परेशानियों से जल्दी मुक्ति मिलती है। ज्योतिष शास्त्र में भी इसे संकट मोचन का दिन कहा गया है।
पीपल के पत्ते का चमत्कारी महत्व
पीपल को देववृक्ष माना जाता है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है। हनुमान जी को पीपल अत्यंत प्रिय है। इस पत्ते पर किए गए उपाय सीधे बजरंगबली तक पहुंचते हैं। पुराने कर्ज, आर्थिक तंगी और बाधाओं को दूर करने में यह उपाय बहुत प्रभावी माना जाता है।
उपाय करने की आसान विधि
शाम को सूर्यास्त के बाद पीपल का एक साफ पत्ता लें। उसे गंगाजल से धोकर सुखा लें। चमेली के तेल में थोड़ा हनुमान सिंदूर मिलाकर पत्ते पर 'श्री राम' लिखें। फिर इस पत्ते को हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। सामने घी का दीपक जलाएं, बूंदी का लड्डू भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। अंत में सच्चे मन से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें।
उपाय करते समय रखें ये सावधानियां
इस उपाय को करते समय मन शांत रखें। पूरे दिन सात्विक भोजन करें और क्रोध से बचें। सूर्यास्त के बाद पीपल का पत्ता ना तोड़ें, पहले ही ले आएं। उपाय के बाद किसी से कर्ज लेने या देने की कोशिश ना करें। शांत और विश्वास भरे मन से किया गया उपाय ही असर करता है।
हनुमान जी की होगी विशेष कृपा
जो भक्त श्रद्धा के साथ यह उपाय करते हैं, उन्हें हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बरसों पुराना कर्ज धीरे-धीरे कम होने लगता है। नए रास्ते खुलते हैं और आर्थिक स्थिति सुधरती है।
अंतिम बड़े मंगल की इस शाम को सच्चे दिल से उपाय करें। बजरंगबली अवश्य सुनेंगे और आपके जीवन से आर्थिक संकटों को दूर करेंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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