Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अंतिम बड़े मंगल की शाम पीपल के पत्ते का ये उपाय बरसों पुराने कर्ज से दिलाएगा मुक्ति

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

अंतिम बड़े मंगल की शाम पीपल के पत्ते का ये खास उपाय बरसों पुराने कर्ज से मुक्ति दिला सकता है। 23 जून 2026 को अंतिम बड़ा मंगल पर हनुमान जी को पीपल का पत्ता अर्पित करने का यह शक्तिशाली उपाय आर्थिक संकट, लोन और कर्ज के बोझ से छुटकारा दिलाने में बेहद प्रभावी माना जाता है। जानिए विधि।

अंतिम बड़े मंगल की शाम पीपल के पत्ते का ये उपाय बरसों पुराने कर्ज से दिलाएगा मुक्ति

आज 23 जून 2026 को ज्येष्ठ मास का अंतिम बड़ा मंगल है। हनुमान भक्तों के लिए यह पूरे साल का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए उपाय सीधे बजरंगबली तक पहुंचते हैं और बरसों पुरानी परेशानियां भी चुटकियों में दूर हो जाती हैं। खासकर जो लोग कर्ज के बोझ तले दबे हैं, उनके लिए यह अंतिम मौका है।

अंतिम बड़े मंगल का महत्व

ज्येष्ठ मास के अंतिम मंगलवार को हनुमान जी की कृपा सबसे ज्यादा प्राप्त होती है। पूरे साल में यह आखिरी बड़ा मंगल है, इसलिए इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। जो भक्त इस दिन सच्चे मन से उपाय करते हैं, उन्हें आर्थिक संकट, कर्ज और परेशानियों से जल्दी मुक्ति मिलती है। ज्योतिष शास्त्र में भी इसे संकट मोचन का दिन कहा गया है।

पीपल के पत्ते का चमत्कारी महत्व

पीपल को देववृक्ष माना जाता है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है। हनुमान जी को पीपल अत्यंत प्रिय है। इस पत्ते पर किए गए उपाय सीधे बजरंगबली तक पहुंचते हैं। पुराने कर्ज, आर्थिक तंगी और बाधाओं को दूर करने में यह उपाय बहुत प्रभावी माना जाता है।

उपाय करने की आसान विधि

शाम को सूर्यास्त के बाद पीपल का एक साफ पत्ता लें। उसे गंगाजल से धोकर सुखा लें। चमेली के तेल में थोड़ा हनुमान सिंदूर मिलाकर पत्ते पर 'श्री राम' लिखें। फिर इस पत्ते को हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। सामने घी का दीपक जलाएं, बूंदी का लड्डू भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। अंत में सच्चे मन से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें।

ये भी पढ़ें:Bada Mangal 2026: रात में हनुमान जी के इन 3 गुप्त मंत्रों का करें जाप

उपाय करते समय रखें ये सावधानियां

इस उपाय को करते समय मन शांत रखें। पूरे दिन सात्विक भोजन करें और क्रोध से बचें। सूर्यास्त के बाद पीपल का पत्ता ना तोड़ें, पहले ही ले आएं। उपाय के बाद किसी से कर्ज लेने या देने की कोशिश ना करें। शांत और विश्वास भरे मन से किया गया उपाय ही असर करता है।

ये भी पढ़ें:Monthly Panchang: देवशयनी एकादशी, चतुर्मास, गुरु पूर्णिमा, गुप्त नवरात्रि

हनुमान जी की होगी विशेष कृपा

जो भक्त श्रद्धा के साथ यह उपाय करते हैं, उन्हें हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बरसों पुराना कर्ज धीरे-धीरे कम होने लगता है। नए रास्ते खुलते हैं और आर्थिक स्थिति सुधरती है।

ये भी पढ़ें:18 अगस्त तक इन 4 राशियों की लाइफ में बड़े बदलाव के संकेत, होगा खूब लाभ

अंतिम बड़े मंगल की इस शाम को सच्चे दिल से उपाय करें। बजरंगबली अवश्य सुनेंगे और आपके जीवन से आर्थिक संकटों को दूर करेंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

और पढ़ें
Bada mangal Hindu
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने