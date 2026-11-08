लक्ष्मी पूजन का स्थिर लग्न क्या है, तीन स्थिर लग्न में रात वाला लग्न क्यों मां लक्ष्मी को पाने के लिए बेस्ट
Diwali puja time: दिवाली पर यहां हम आपको लक्ष्मी पूजा के तीन खास मुहूर्त बताएंगे। आइए जानें इन तीनों लग्नों को क्यों खास माना गया है।
दिवाली पर सभी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी आपके घर में आएं। इसके लिए वो बेस्ट मुहूर्त में पूजा करना चाहते हैं। यहां हम आपको बताएंगे उन मुहूर्तों का खेल जो लक्ष्मी जी की पूजा के लिए खास माने जाते हैं। दरअसल स्थिर लग्न दिवाली की पूजा के लिए खास माना जाता है। आपको बता दें कि तीन राशियों को वृषभ, सिंह और कुंभ लग्न को स्थिर राशि कहा जाता है। इसलिए इन राशियों में जो मुहूर्त होता है, उसे स्थिर लग्न कहते हैं। स्थिर का अर्थ है अपनी जगह पर बने रहना और जल्दी बदलाव न होना। धार्मिक मान्यता के मुताबिक, स्थिर लग्न में पूजा करने से घर और कारोबार में धन-संपत्ति, सुख-समृद्धि और वैभव बना रहता है। इसी वजह से दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के लिए स्थिर लग्न को विशेष महत्व दिया जाता है।
तीन स्थिर लग्न में पूजा का मुहूर्त
कुंभ लग्न: दोपहर 1:22 से 2:53 बजे तक।
वृष लग्न: शाम 6 से 7:54 बजे तक।
सिंह लग्न: रात 12:26 से 2:40 बजे तक।
ग्रहस्थों के लिए दिवाली की पूजा वृषभ लग्न में कर सकते हैं, कहते हैं कि इससे मां लक्ष्मी स्थिर होकर आपके पास रहती हैं। 8 बजे के बाद भी पूजा करेंगे. तो भी कुछ नहीम होगा, लेकिन स्थिर लग्न में पूजा बहुत फलदायी होती है। सुबह दोपहर में कुंभ लग्न में यहां हम आपको इन तीनों महूर्तों के बारे में बताएंगे। जिनमें पूजा करेंगे तो धन तो बढ़ेगा ही साथ ही मां लक्ष्मी का स्थाई वास होता है। पहला मुहूर्त कुंभ लग्न का होता है, जो दोपहर में होता है, इसमें दुकान, फैक्टरी और ऑफिस की पूजा होती है, इसके बाद शाम को ग्रहस्थों को वृषभ लग्न में पूजा करनी चाहिए। इसके बाद रात 12 बजे के बाद सिंह लग्न में बड़े व्यापारी पूजा और हवन करते हैं। इस समय पूजा करने से स्थायी लक्ष्मी मिलती है।
कैसे करें स्थिर लग्न में पूजा
घोर गरीबी का नाश होता है, इसमें श्री सूक्तम का पाठ करते हैं, इस समय कमलगट्टे को घी में डूबा कर इसका हवन किया जाता है। इसके लिए सिंह लग्न में पूजा की जाती है। इसे निशितकाल का मुहूर्त कहलाता है। आधीरात के बाद ये मुहूर्त पौने तीन बजे के बाद तक मुहूर्त है। कहा जाता है कि दिवाली की पूरी रात पूजा करें। खीर मखाने की बनाएं। माता लक्ष्मी का ध्यान करें। ग्रहस्थ लोग वृषभ लग्न में , व्यापारी कुंभ लग्न में दोपहर को पूजा कर लें। वहीं सिंह ल्गन में पूजा से स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा? सुपारी पीली सरसो, लौंग इलायची, कलावा, कमलगट्टा, कौड़ी, सिक्के आदि थाली में रखें। पूजा के बाद कलावे को अपनी संपत्तियों में बांधे। भगवान को स्नान कराने के लिए पंचामृतजरूर बनाएं। मिट्टी के पात्र में हल्दी घोलें। थोड़ा सा कुमकम, साबूत चावल, सफेद तिल रखें। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ चार राशियां स्थिर हैं। पीली सरसों को दसों दिशाओं में आपको रखनी है। कौड़ी भगवान के पास रखी जाती है।
सर्वोत्तम प्रदोष काल स्थिर लग्न वृष सहित शाम 05:37 से 07:34 बजे तक है।
दीप प्रज्वलित करने के लिए श्रेष्ठ समय सायं 05:37 से 6:30 बजे तक है।
अमावस्या तिथि को स्थिर लग्न :-
(1) 8 नवंबर दिन रविवार को स्थिर लग्न कुंभ दिन में 1:00 बजे से लेकर के 2:31 बजे के बीच में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए पूजन किया जा सकता है।
(2)- 8 नवंबर दिन रविवार को स्थिर लग्न वृष रात में 05:37 से 7:34 बजे तक । जो अति श्रेष्ठ है एवं प्रदोष काल से युक्त है। साथ ही सायं 5:29 बजे से रात 10:22 बजे तक शुभ, अमृत एवं चर चौघड़िया भी है। अतः दीप प्रज्वलित करने का श्रेष्ठ मुहुर्त्त। गृहस्थों के लिए दीवाली पूजन श्रेष्ठ मुहूर्त्त।
8 नवंबर की रात में 12:05 बजे से लेकर 2:19 बजे के बीच में स्थिर लग्न सिंह । अर्थात 8 एवं 9 नवंबर की मध्य रात्रि बाद 12:05 से 2:19 बजे रात तक ।
निशीथ काल में स्थिर लग्न के साथ शुभ चौघड़िया रात में 1:37 बजे से लेकर 3:15 बजे तक प्राप्त हो रही है। इस प्रकार तंत्र साधना के लिए शुभ चौघड़िया के साथ स्थिर लग्न का श्रेष्ठ मुहूर्त 8 एवं 9 नवंबर की रात में 1:37 बजे से लेकर 2:19 बजे तक ही प्राप्त हो रहा है ।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां