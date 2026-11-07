दिवाली पूजन में मां लक्ष्मी को किस पर और कैसे बैठाएं, मां लक्ष्मी को किस चीज का भोग लगाएं
दिवाली पर लक्ष्मी पूजन पर कैसे मां लक्ष्मी को बैठाएं, उनके भोग के लिए क्या चीज बनाएं। यहां पढ़ें लक्ष्मी पूजन विधि
मां लक्ष्मी का दिवाली पर खास पूजन होता है। दिवाली पर चाहिए होता है कि मां लक्ष्मी उनके घर में विराजमान हों। इस दिन उनके विराजमान होने से लेकर उनके पूजन में सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है। आज हम इसी बात को बताएंगे कि दिवाली पर मां लक्ष्मी की पूजा के लिए उनको विराजमान कैसे करें कि वो आपके घर में टिक जाएं। मां लक्ष्मी को विराजमान करने के लिए आप पहले उस जगह को साफ कपड़े से साफ करें, गंगाजल छिड़के, फिर लकड़ी की साफ चौकी बिछाएं। इसके बाद उस पर साफ सुंदक कपड़ा बिछाएं। पहले समय की बात करें तो पहले उस जगह को गाय के गोबर से लीपकर साफ करके फिर उसके ऊपर मां लक्ष्मी को विराजमान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि मां लक्ष्मी का वास गाय के गोबर में होता है, इसलिए मां लक्ष्मी की पूजा से पहले गाय के गोबर से स जगह को लीपा जाता था। आइए पढ़ते हैं मां लक्ष्मी की पूजा में खास बातें और उनको और गणेश जी को किस चीज का भोग लगाएं।
कमल पर करें मां लक्ष्मी को विराजमान
पहले मां लक्ष्मी का आवाह्नन करें। क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। दिवाली पर घर को साफ रखें और मां लक्ष्मी का स्वागत करें। मां लक्ष्मी को कमल का फूल जरूर खरीदें, उनको अर्पित करें। पदमासन है उनका, हो सके तो उनको कमल पर विराजमान करें। गोधूली बोला के समय एक बेसन का लड्डू लेकर काली चींटियों को खिलाएं, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हों। सभी लोग मिलकर माता लक्ष्मी का पूजन करें।
मां लक्ष्मी को किस चीज का भोग लगाएं
नारियल खीर सिंघाड़ा आदि का भोग मां लक्ष्मी को लगाया जाता है। इस दिन खील और खिलोनों का भी भोग लगता है। घर में ही मिठाई बनाएं। घर में उनके लिए खीर बनाएं और थोडा गुलाब जल , केसर, मेवा आदि बनाएं। मां लक्ष्मी को इसका भोग लगाएं। गणेशजी को बूंदी के लड़्डू अर्पित करें।
लक्ष्मी पूजन में इन चीजों को चढ़ाएं
दिवाली के दिन 5 सुपारी, 5 कमल गट्टा, 5 कौड़ी, 5 गोमती चक्र 5 हल्दी और उनकी पूजा के स्थान में रख दें। दूसरे दिन उस पोटली को लेकर अनी तिजोरी में रख दें। आप दिन ब दिन तरक्की करते चले जाएंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां