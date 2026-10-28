करवा चौथ पर श्रीहरि,मां लक्ष्मी की कृपा, लक्ष्मी नारायण राजयोग एक्टिव, क्या है ये और किसे लाभ?
Lakshmi Narayan Rajyog: तुला राशि में लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है। इसके कारण कई राशियों को लाभ होगा। आप इस राजयोग के बारे में भी जाने।
इस साल करवा चौथ पर शुक्र उदय हो रहे हैं, वहीं लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग से राशियों को लाभ होगा। करवा चौथ पर इस योग के बनने से आपको धन आदि की भी कमी नहीं रहेगी। आपको बता दें कि इस समय तुला राशि में शुक्र और बुध की युति बनी हुई है। इसलिए लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। आपको सबसे पहले समझना होगा कि बुध और शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण योग बनाती है। केंद्र और त्रिकोण के मालिक एक साथ बैठ जाएं तो लक्ष्मी नारायणयोग बनता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब बुध और शुक्र, बुध यानी श्रीहरि और शुक्र यानी लक्ष्मी का प्रतीक है। इसे परमसौभाग्यशाली योग कहते हैं। लक्ष्मी नारायण योग जब बनता है तो व्यक्ति को धन की कमी नहीं रहती है।
कैसे बनता है लक्ष्मी नारायण योग
गोचर में चलते हुए भी अगर ये योग बन जाता है तो आपको अपने आप पैसा मिलने लगता है। इस योग के लाभ इतने हैं कि गिन नहीं पाएंगे। धन अपने आप ऐसे व्यक्ति के पास आने लगता है। इस योग के आने से धन आने के योग आपके लिए बनने लगेंगे। इसके लिए आपको कुंडली में भी देखना होगा कि यह कब बन रहा है। इसके अलावा गोचर के कारण भी यह योग जब बन रहा है तो आपको इसके बारे में जानना जरूरी है। आपको इस बारे में भी जानना जरूरी है कि कहीं इस योग पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं बन रही है या फिर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं बन रही है। इसके बारे में आपको जानना चाहिए। अगर यह योग आपकी कुंडली में तो आपको इसको प्रबल कैसे करें इसके बारे में भी जानना जरूरी है। कुंडली में बन रहा है तो इसके लिए आपको इसका भाव जानना जरूरी है। वहीं गोचर से बन रहा है तो आपको देखना होगा कि किस राशि में बन रहा है।
किन राशियों में बनता है लक्ष्मी नारायण राजयोग और इसमें किसकी पूजा करनी चाहिए?
मिथुन, कन्या, तुला, वृषभ, वृश्चिक, मकर, कुंभ में ही यह योग बनता है। इनके अलावा किसी राशि में यह योग नहीं बनता है। इसके लिए आपको लक्ष्मी नारायण भगवान की पूदा करनी चाहिए। इसके लिए श्रीयंत्र की पूजा कर मां लक्ष्मी का पाठ करना चाहिए। 5, 9 वां स्थान को लक्ष्मी स्थान होता है। नारायण और लक्ष्मी केंद्र और त्रिकोण के मालिक अगर एक साथ बैठ जाते हैं तो इसे लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं।
किन राशियों को इस योग से लाभ होगा?
मेष राशि के लोगों को इस साल करवा चौथ पर बनने वाले इस राजयोग से लाभ होगा। आप मेहनत कर पाएंगे और आगे चलकर लाभ पाएंगे। आपकी प्लानिंग आपको सपोर्ट करेगी। कन्या राशि के लिए भी यह योग अच्छा लाभ देने वाला होगा। इस राशि के लोगों का पैसा टिकने लगेगा और इनकम और लाभ मिलेंगे। दिवाली से पहले बने इस योग से आपके लिए लाभ ही लाभ होगा। तुला राशि के लिए भी यह राजयोग अच्छे नतीजे लेकर आएगा। आपके लिए इनकम में सुधार हो सकेगा और आपके लिए आर्थिक फैसले वृद्धि लेकर आएंगे।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
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