सितंबर में बनेगा भाग्य बदलने वाला लक्ष्मी नारायण राजयोग, 3 राशियों की राजा समान होगी जिंदगी
Budh-Shukra Yuti 2026 September: सितंबर में बुध-शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग का शुभ संयोग बनेगा। यह योग कई राशियों के लिए धन लाभ के साथ तरक्की के रास्ते खोल सकता है। जानें लक्ष्मी नारायण योग से किन राशियों को होगा लाभ।
Lakshmi Narayan Rajyoga Lucky Zodiac Signs: ज्योतिष शास्त्र में बुध और शुक्र की युति बहुत अच्छी मानी जाती है। जन्मकुंडली के केंद्र यानी पहले, चौथे, सातवें और दसवें भाव में बुध और शुक्र एक साथ बैठे होते हैं, इसे लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग बनता है, वह कही भी चला जाए उसे धन की कमी नहीं होती है और भाग्य का साथ मिलता है। सितंबर में बुध और शुक्र मिलकर लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। पंचांग के अनुसार, इस समय बुध कर्क राशि में हैं। कर्क राशि के बाद कन्या और तुला राशि में गोचर होगा। 26 सितंबर को बुध तुला गोचर करेंगे। जहां पहले से ही शुक्र विराजमान होंगे। इन दोनों ग्रहों की तुला राशि में युति होने से लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। यह राजयोग 5 नवंबर तक बना रहेगा। इस योग का सबसे ज्यादा शुभ प्रभाव वृषभ, मिथुन और कन्या राशि वालों को प्राप्त होगा। इस समय इन राशियों को धन लाभ के योग बनेंगे और करियर में तरक्की प्राप्त होगी। जानें सितंबर में बनने वाला लक्ष्मी नारायण योग भाग्यशाली राशियों को क्या फल देगा।
लक्ष्मी नारायण योग कब बनता है:
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब जन्मकुंडली में बुध-शुक्र की युति हो और बुध उच्च की राशि में विराजमान हों, तब बुध नारायण के समान होते हैं। इस स्थिति में बुध को भगवान विष्णु का 'नारायण' और शुक्र को ‘लक्ष्मी’ का रूप माना जाता है। जिससे लक्ष्मी नारायण योग बनता है। यह योग अत्यंत शुभ माना जाता है। इस योग के प्रभाव से जातक पर धन वर्षा होती है। जिनकी कुंडली में यह योग बनता है उन्हें मानसिक शांति, चल-अचल संपत्ति और सुख-वैभव प्राप्त होता है।
वृषभ राशि: लक्ष्मी नारायण योग के प्रभाव से होगा धन लाभ
वृषभ राशि वालों के लिए लक्ष्मी नारायण योग अच्छे फल प्रदान करेगा। इस समय आपके निर्णय क्षमता में सुधार देखने को मिलेगा। आप जिस काम में हाथ डालेंगे सफलता पाएंगे। शत्रु हावी होने की कोशिश करेंगे लेकिन परास्त होंगे। इस समय आपको करियर में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप लक्ष्यों में सफलता हासिल करेंगे। धन की स्थिति में सुधार होगा, जिससे कर्ज से छुटकारा मिल सकता है।
मिथुन राशि: लक्ष्मी नारायण योग दिला सकता है तरक्की
मिथुन राशि वालों को सितंबर माह में बनने वाला लक्ष्मी नारायण योग करियर में अच्छी तरक्की या उपलब्धि दिला सकता है। इस समय बिजनेस करने वालों को भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता मिलने के योग हैं। वाणी प्रभावशाली रहेगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आय के नए-नए स्रोत बनेंगे और पुराने साधनों से भी रुपए-पैसे का आगमन होगा। भविष्य को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं।
तुला राशि: मिलेंगे करियर में आगे बढ़ने के अवसर
तुला राशि वालों को लक्ष्मी नारायण योग के प्रभाव से करियर में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इस समय किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होने से मन प्रसन्न रहेगा। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। व्यक्तित्व में निखार आएगा। परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। अपनों का साथ होगा। कुटुंबों में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपको मेहनत का पूरा परिणाम मिलेगा। कुछ लोगों को नौकरी में तरक्की के साथ आय में वृद्धि मिल सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान