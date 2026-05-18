लक्ष्मीनारायण राजयोग मई के आखिर में बनेगा, 4 राशियों के लिए सफलता, धनलाभ और समृद्धि मिलेगी
Lakshmi Narayan Rajyog 2026 in hindi:29 मई को लक्ष्मी नारायण राजयोग का राशियों को लाभ मिलेगा। इस योग से कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। आपको बता दें कि शुक्र मिथुन राशि में हैं और बुध भी इस राशि मे जा रहे हैं।
29 मई को लक्ष्मी नारायण राजयोग का राशियों को लाभ मिलेगा। इस योग से कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। आपको बता दें कि शुक्र मिथुन राशि में हैं और बुध भी इस राशि मे जा रहे हैं। बुध आपकी सोच, लॉजिकल और कम्युनिकेशन को प्रभावशाली बनाता है और शुक्र आपको धन, एश्वर्य और आकर्षण देते हैं। इस प्राकर इन दोनों ग्रहों के कारण 29 मई से लक्ष्मी नारायण बनेगा, जो कई राशियों को लाभ दिलाएगा। सबसे पहले जानें क्या है यह राजयोग और किस ग्रह के कारण बनता है और इससे किस राशियों को क्या लाभ मिलताहै।
क्या है लक्ष्मी नाराण राजयोग
वैदिक ज्योतिष में लक्ष्मी नारायण राजयोग बहुत खास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस योग में जो शुभ काम किएजाते हैं, वो सफलता, समृद्धि सोशली आप सम्मान पाते हैं और बुद्धिमानी से काम करते हैं। जैसा कि इसके नाम से पचा चलता है कि यह योह भगवान विष्णु और से जुड़ा है। इसके अलावा बुध और शुक्र की युति के कारणयह योग बनता है। जब यह योग बनता है तो आपकी लाइफ में बैलें, समन्वय और मजबूत वैल्यूज होती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसमें बुध और शुक्र एक साथ होते हैं, वो आपके केंद्र 1, 4, 7वें और 10वें घर और पहले, 5वें और नौवें घर में होने चाहिए। इन ग्रहों पर किसी भी अशुभ ग्रह का असर जैसे राहु, केतु और शनि का असर ना हो रहा हो। वहीं शुक्र आकर्षण, धन, सौभाग्य और विलासिता के कारक माने जाते हैं। लक्ष्मी नारायण योग के प्रभाव से व्यक्ति इंटेलीजेंट बनता है और हर काम में सफलता पाता है।
किन राशियों के लिए लाभ के योग
इसस योग का लाभ कई राशियों को मिलेगा, इसमें मिथुन राशि के लिए अच्छे योग हैं, करियर से लेकर सोशल लाइफ में आप सम्मान अर्जित करेंगे, अपने किए गए कार्यों से आपकी तारीफ होगी। आपको कम्युनिकेशन लेवल अच्छा रहेगा। लोग आपसे इंप्रेस होंगे। इस प्रकार आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आपके फैसले अच्छा वर्क करेंगे।
तुला राशि के लिए भी अच्छे योग है। इस राशि के लिए पहले की गई कोई इंवेस्टमेंट आपको लाभ दिला सकती है। आपने जो कुछ हासिल किया है, उसेक आधार पर आप अब आपके लिए लक काम करेगा, पुराने काम बनेंगे।
कन्या राशि के लिए भी अच्छे योग हैं,नौकरी में आपके लिए समयअच्छा है। आपको प्रमोशन मिल सकता है, सेविंग पर ध्यान दें। बाकी चीजें सही रहेंगी।
सिंह राशि के लिए समाज में आपके कामों की सरहाना होगी। आपको फैसले लेते समय ध्ान देना है। जो लोग कम्युनिकेशन वाले बिजनेस में हैं, उनके लिए लाभ के योग हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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