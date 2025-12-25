Hindustan Hindi News
पूजा में महिलाएं क्यों नहीं फोड़ती हैं नारियल? राहु-केतु से हैं परेशान तो कर लें ये उपाय

पूजा में महिलाएं क्यों नहीं फोड़ती हैं नारियल? राहु-केतु से हैं परेशान तो कर लें ये उपाय

संक्षेप:

पूजा-पाठ के समय आपने नोटिस किया होगा कि महिला कभी भी नारियल नहीं फोड़ती हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह है। इसे विस्तार से समझते हैं। साथ ही जानिए नारियल से जुड़ा एक आसान सा उपाय जिससे राहु-केतु के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं।

Dec 25, 2025 10:51 pm IST
हिंदू धर्म में पूजा-पाठ के दौरान नारियल को शामिल करने की पुरानी परंपरा है। दरअसल नारियल को शुद्धता के साथ-साथ शुभता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में कोई भी पूजा नारियल के बिना अधूरी ही समझी जाती है। आसान सी भाषा में समझा जाए तो नारियल को संस्कृत में श्रीफल भी कहा जाता है। श्री का अर्थ लक्ष्मी और शुभता माना जाता है। मान्यता के अनुसार पूजा में इसे शामिल करने से मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है और घर में सुख-समृद्धि के साथ-साथ सौभाग्य आता है।

वहीं पूजा-पाठ या फिर किसी भी शुभ काम के दौरान नारियल को फोड़ने की परंपरा भी काफी पुरानी है। हालांकि आपने देखा होगा कि महिलाएं नारियल नहीं फोड़ती हैं या फिर ऐसा करने से मना किया जाता है। इसके पीछे कई धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यता है। नीचे विस्तार से इसके पीछे की कहानी को समझते हैं और साथ ही नारियल से जुड़ा वो उपाय भी जानते हैं जो राहु-केतु के बुरे प्रभाव को कम कर देता है।

नारियल फोड़ने का महत्व

बता दें कि हिंदू धर्म में नारियल को फोड़ने को अहंकार और नेगेटिविटी को त्यागने से जोड़कर देखा जाता है। जब भी पूजा या फिर किसी भी मांगलिक काम के दौरान नारियल फोड़ा जाता है तो इसका एक ही मतलब होता है कि अपने अंदर के अहंकार को तोड़कर हम खुद को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रहे हैं।

महिलाएं क्यों नहीं फोड़ती हैं नारियल?

पारंपरिक मान्यता के अनुसार नारियल को जीवन और प्रजनन का प्रतीक मानते हैं क्योंकि इसमें बीज होता है। ठीक इसी तरह महिलाएं भी नए जीवन को जन्म देती हैं। ऐसे में धार्मिक मान्यता के हिसाब से महिला के हाथों नारियल फोड़ना अशुभ माना जाता है। यही वजह है कि किसी भी पूजा या शुभ काम के दौरान महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष ही आम तौर पर नारियल फोड़ते हैं।

ये भी है एक मान्यता

साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि नारियल फोड़ने वाली प्रक्रिया से ऊर्जा का तेज प्रवाह होता है। हालांकि महिलाओं का स्वभाव इससे थोड़ा अलग होता है और इसी वजह से उन्हें इस तेज प्रवाह वाली ऊर्जा से दूर ही रखा जाता है। वैसे देखा जाए तो आज के समय में कई महिलाएं नारियल फोड़ती है और इसमें कोई दोष भी नहीं माना जाता है। इसमें किसी भी तरह की रोक टोक नहीं है। बस ये परंपरा भावानात्मक रूप से जुड़ा हुआ है।

नारियल से जुड़ा आसान उपाय

अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु और केतु का प्रभाव अशुभ होता है तो उसके कई कामों में अड़चन आने लगती है। इसके बुरे प्रभाव से धीरे-धीरे मानसिक ही नहीं बल्कि पारिवारिक, आर्थिक और स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें भी आने लगती हैं। ऐसे में राहु-केतु से जुड़ा उपाय करना जरूरी हो जाता है। कुछ पूजा-पाठ करवाकर इसे शांत करवाते हैं। तो वहीं कुछ लोग खुद से ही उपाय करके जिंदगी में शांति लाने की कोशिश करते हैं। बता दें कि नारियल से जुड़ा एक छोटा सा उपाय है जोकि राहु और केतु के अशुभ प्रभाव को तुरंत कम कर सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक सूखे नारियल के अंदर थोड़ी सी चीनी डाल दें। इसके बाद इसे किसी जगह पर दबा देना चाहिए। माना जाता है कि इससे राहु-केतु से जुड़े सारे अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

