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Laddu Gopal Sewa Niyam: नौतपा में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें? इन 5 बातों का रखें विशेष ध्यान

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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Nautapa 2026 नौतपा के गर्म दिनों में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें? जानें स्नान, श्रृंगार, भोग लगाने के नियम। इन नियमों से कान्हा जी प्रसन्न होंगे और घर में सुख-शांति बनी रहेगी।

Laddu Gopal Sewa Niyam: नौतपा में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें? इन 5 बातों का रखें विशेष ध्यान

नौतपा साल के सबसे गर्म नौ दिन होते हैं, जब सूर्य की प्रचंड गर्मी चरम पर पहुंच जाती है। इस साल नौतपा 25 मई से शुरू होकर 2 जून 2026 तक रहेगा। सनातन परंपरा में इन दिनों लड्डू गोपाल की सेवा का विशेष महत्व है। जैसे हमें इस भीषण गर्मी में ठंडक और देखभाल की जरूरत होती है, वैसे ही बाल गोपाल को भी विशेष शीतलता और प्रेमपूर्ण सेवा की आवश्यकता होती है। नौतपा में लड्डू गोपाल की सही सेवा करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख-शांति बनी रहती है।

नौतपा में लड्डू गोपाल की सेवा का महत्व

नौतपा के दौरान सूर्य की तीव्र ऊर्जा के कारण वातावरण अत्यधिक गर्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में लड्डू गोपाल की सेवा ना केवल उनकी प्रसन्नता के लिए जरूरी है, बल्कि यह भक्त की भक्ति की परीक्षा भी है। धर्म विशेषज्ञों के मुताबिक, इस अवधि में गोपाल की सेवा करने से उनके प्रति प्रेम और समर्पण बढ़ता है। सही विधि से सेवा करने पर बाल गोपाल भक्त की मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण करते हैं।

स्नान और शृंगार की विधि

नौतपा में प्रतिदिन सुबह लड्डू गोपाल को हल्के ठंडे पानी से स्नान कराएं। स्नान के जल में थोड़ा गुलाबजल या गंगाजल मिलाना शुभ होता है। स्नान के बाद गोपी चंदन का तिलक लगाएं और हल्का सुगंधित इत्र लगाएं। गर्मी के मौसम में उन्हें भारी या चमकदार वस्त्र ना पहनाएं। हल्के, सूती और नरम कपड़े ही पहनाएं। गहनों की जगह ताजे फूलों की माला पहनाएं, जो उन्हें ठंडक और ताजगी प्रदान करती है।

भोग लगाने के नियम

लड्डू गोपाल को भोग लगाते समय मन और शरीर दोनों शुद्ध रखें। भोग पूरी तरह सात्विक होना चाहिए। भोजन में तुलसी दल अवश्य शामिल करें। माखन-मिश्री उनके सबसे प्रिय भोग हैं। गर्मियों में उन्हें आम, तरबूज, ठंडी खीर, रबड़ी या शिकंजी का भोग लगाएं। भोग लगाते समय इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें:

त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये।

गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर।।

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भूलकर भी ना करें ये गलतियां

नौतपा में लड्डू गोपाल को कभी भारी, ऊनी या चुभने वाले कपड़े ना पहनाएं। गहने भी कम और हल्के रखें। उनके पीने का पानी नियमित बदलते रहें, क्योंकि गर्म पानी उन्हें नहीं चढ़ाना चाहिए। दोपहर में उन्हें सीधी धूप या गर्म हवा वाले स्थान पर ना रखें। उनके आसपास का वातावरण ठंडा और हवादार रखें।

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सेवा से मिलने वाले लाभ

नौतपा में सही विधि से लड्डू गोपाल की सेवा करने से घर में सुख-समृद्धि आती है। भगवान बाल रूप में प्रसन्न होते हैं और परिवार की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इससे भक्त के मन में शांति आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। जो भक्त श्रद्धा और प्रेम से सेवा करता है, उसे गोपाल की विशेष कृपा प्राप्त होती है।

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नौतपा के इन नौ दिनों में लड्डू गोपाल की सेवा करना भक्ति का सुंदर रूप है। छोटी-छोटी सावधानियों और प्रेम से की गई सेवा भगवान को बहुत प्रिय होती है। यदि आप भी इन नियमों का पालन करते हुए लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे, तो निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद से आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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