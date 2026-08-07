Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

घर में विराजमान हैं लड्डू गोपाल? इन 7 प्रिय चीजों का लगाएं भोग, बरसेगी कान्हा की असीम कृपा

By Navaneet Rathaur
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

घर में विराजमान हैं लड्डू गोपाल? इन 7 प्रिय भोगों को लगाएं और पाएं कान्हा की असीम कृपा। माखन-मिश्री, पंचामृत, खीर, पंजीरी समेत प्रभु के पसंदीदा व्यंजन जानें। सच्चे प्रेम से अर्पित करने पर बरसेगी श्रीकृष्ण की विशेष कृपा।

Laddu Gopal bhog
लड्डू गोपाल के प्रिय भोग

हिंदू धर्म में भगवान श्रीकृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है। कई भक्त घर में भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी को विराजमान करते हैं और उनकी सेवा छोटे बच्चे की तरह प्रेम से करते हैं। मान्यता है कि नियमित स्नान, वस्त्र, शृंगार और भोग अर्पित करने से लड्डू गोपाल शीघ्र प्रसन्न होते हैं। कान्हा को सच्चे मन से लगाया गया भोग उन्हें अत्यंत प्रिय लगता है और इससे भक्तों पर विशेष कृपा बरसती है।

माखन-मिश्री का भोग सबसे प्रिय

भगवान श्रीकृष्ण को माखन और मिश्री बेहद प्रिय है। बचपन में माखन चुराने वाले कान्हा को श्रद्धा से माखन-मिश्री अर्पित करने पर वे बहुत खुश होते हैं। माना जाता है कि इस भोग से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। रोज या विशेष दिनों में यह भोग लगाने से घर का माहौल मधुर और शुभ बना रहता है। प्रेम भाव से अर्पित करने पर कृपा जल्दी मिलती है।

मिठाइयों से प्रसन्न होते हैं कान्हा

भगवान कृष्ण को मीठे व्यंजन बहुत भाते हैं। पेड़ा, बेसन के लड्डू या मखाने के लड्डू का भोग लगाना शुभ माना जाता है। मिठाई अर्पित करने से परिवार में सुख-शांति बनी रहती है और घर में मंगल का वास होता है। लड्डू गोपाल को मीठा भोग लगाने से मन प्रसन्न रहता है और भक्ति का आनंद बढ़ता है। भोग के लिए सात्विक मिठाई का चुनाव करें और शुद्ध भाव से अर्पित करें।

पंचामृत का विशेष महत्व

दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बना पंचामृत भगवान कृष्ण को अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे मानसिक शांति मिलती है। पूजा के बाद पंचामृत को प्रसाद रूप में ग्रहण करना भी लाभकारी माना जाता है। यह भोग सात्विक ऊर्जा बढ़ाता है और भक्त के अंदर सकारात्मकता का संचार करता है। नियमित पंचामृत चढ़ाने से कृपा बनी रहती है।

खीर और रबड़ी का मधुर भोग

कान्हा जी को दूध से बनी चीजें विशेष रूप से प्रिय हैं। मान्यता है कि लड्डू गोपाल को खीर या रबड़ी का भोग लगाने से जीवन की बाधाएं धीरे-धीरे दूर होती हैं। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होने के योग बनते हैं। दूध आधारित भोग लगाने से घर में मंगल और समृद्धि आती है। शुद्ध घी और दूध से बनी खीर अर्पित करना कान्हा को बहुत भाता है।

क्या आपके घर में भी रखा है खाली सूटकेस? जान लें सही वास्तु नियम, वरना बढ़ सकती हैं परेशानियां

ताजा दूध अर्पित करने का फल

श्रीकृष्ण का गहरा संबंध गौसेवा और दूध से है। इसलिए उन्हें ताजा दूध अर्पित करना बेहद शुभ माना गया है। इससे घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है और धन संबंधी परेशानियां कम होती हैं। सुबह या शाम शुद्ध दूध का भोग लगाने से कान्हा प्रसन्न होते हैं। गाय के दूध का विशेष महत्व है और इसे श्रद्धा से अर्पित करना चाहिए।

घर में बिछा कारपेट चमका सकता है आपकी किस्मत, बस वास्तु के इन नियमों का रखें ध्यान

पंजीरी से बढ़ती है शुभता

लड्डू गोपाल जी को पंजीरी अर्पित करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह भोग सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है और घर में शुभता लाता है। पंजीरी सात्विक और पौष्टिक होती है, इसलिए कान्हा को बहुत प्रिय लगती है। नियमित रूप से यह भोग लगाने से परिवार का स्वास्थ्य और माहौल दोनों सुधरते हैं। प्रेम से बनाया पंजीरी का भोग अधिक फलदायी होता है।

ग्रह दोष कर रहे हैं परेशान? 9 ग्रहों की शांति के लिए अपनाएं पानी के ये आसान उपाय

भोग लगाते समय मन में पूर्ण श्रद्धा और प्रेम रखना सबसे जरूरी है। स्वच्छता का ध्यान रखें और सात्विक वस्तुएं ही अर्पित करें। भोग लगाने के बाद आरती करें और प्रसाद वितरित करें। नियमित सेवा और इन प्रिय भोगों से कान्हा की असीम कृपा बरसती है। घर में लड्डू गोपाल की विधि-विधान से पूजा करने से जीवन में सुख-शांति और मंगल बना रहता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

और पढ़ें
Laddu gopal Laddu gopal puja niyam
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने