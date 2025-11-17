Hindustan Hindi News
जन्म कुंडली में किस ग्रह के कारण गुस्सा आता है? जानिए इससे बचाव के उपाय

संक्षेप: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली में क्रोध या गुस्सा आने का सबसे प्रमुख ग्रह मंगल है। मंगल को सेनापति और अग्नि तत्त्व का कारक माना जाता है। जब कुंडली में मंगल अशुभ भावों में हो, नीच राशि में हो, शत्रु ग्रहों से दृष्ट या युत हो, तो व्यक्ति में अकारण क्रोध, झुंझलाहट, आवेश और आक्रामकता बढ़ जाती है।

Mon, 17 Nov 2025 08:25 PMNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली में क्रोध या गुस्सा आने का सबसे प्रमुख ग्रह मंगल है। मंगल को सेनापति और अग्नि तत्त्व का कारक माना जाता है। जब कुंडली में मंगल अशुभ भावों (6, 8, 12) में हो, नीच राशि (कर्क) में हो, शत्रु ग्रहों (शनि, राहु, केतु) से दृष्ट या युत हो, या लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम भाव पर उसकी दृष्टि पड़ती हो, तो व्यक्ति में अकारण क्रोध, झुंझलाहट, आवेश और आक्रामकता बढ़ जाती है। सूर्य भी कभी-कभी अहंकार के साथ गुस्सा बढ़ाता है, लेकिन मुख्य दोषी मंगल ही होता है। अगर मंगल लग्नेश या लग्न में होकर पाप प्रभाव में हो तो व्यक्ति बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाता है। राहु-मंगल की युति या अंगारक योग तो विनाशकारी क्रोध पैदा करता है।

मंगल के अन्य ग्रहों के साथ संबंध और क्रोध की तीव्रता

  • मंगल + चंद्रमा: मानसिक अस्थिरता के साथ भावनात्मक गुस्सा (जल्दी भड़कना और जल्दी शांत होना)
  • मंगल + सूर्य: अहंकार युक्त क्रोध, किसी की बात सहन न होना
  • मंगल + बुध: तीखी जुबान, तंज कसना, बहस करना
  • मंगल + शनि: दबा हुआ गुस्सा जो अचानक फट पड़ता है, बदले की भावना
  • मंगल + राहु: हिंसक प्रवृत्ति, गाली-गलौज, मारपीट तक जाना
  • मंगल + केतु: अजीबोगरीब तरीके से गुस्सा आना, चीखना-चिल्लाना, मानसिक विकार

तीसरे, छठे और ग्यारहवें भाव में मंगल हो तो भाई-बहन या मित्रों से झगड़ा, सातवें में हो तो वैवाहिक जीवन में रोज कलह, दसवें में हो तो नौकरी में बॉस या सहकर्मियों से टकराव आम बात हो जाती है।

क्रोध से बचने के ज्योतिषीय उपाय

मंगलवार का व्रत – सुबह स्नान के बाद हनुमानजी की पूजा, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। व्रत में मीठा खाना छोड़ें, नमक कम लें।

मूंगा रत्न – यदि मंगल लग्नेश हो या शुभ भाव (1, 4, 9, 10) में हो तो ज्योतिषी की सलाह से 5-7 रत्ती का मूंगा तांबे की अंगूठी में दाहिने हाथ की अनामिका में मंगलवार को धारण करें। अशुभ मंगल में मूंगा कभी न पहनें।

लाल चंदन का तिलक – रोज सुबह लाल चंदन का तिलक लगाएं।

हनुमानजी के मंदिर में गुड़-चना प्रसाद – हर मंगलवार को चढ़ाएं और खुद भी ग्रहण करें।

रक्त दान या लाल मसूर की दाल दान – मंगलवार को गरीब को दान करें।

मंत्र जाप – 'ॐ अं अंगारकाय नमः' या 'ॐ हं हनुमते नमः' कम से कम 108 बार रोज करें। अंगारक योग हो, तो ॐ अंगारकाय नमः 19,000 जाप करवाएं।

अतिरिक्त घरेलू और व्यवहारिक उपाय

  • गुस्सा आने पर 10 तक गिनती गिनें या गहरी सांस लें।
  • रोज सुबह 10-15 मिनट व्यायाम या दौड़ लगाएं – मंगल की ऊर्जा बाहर निकलेगी।
  • मीठा गुड़ या सोंफ मुंह में रखें, गुस्सा अपने आप कम हो जाता है।
  • घर में लाल रंग के पर्दे, बेडशीट कम से कम रखें।
  • मंगलवार को नॉन-वेज, शराब, तीखा-मसालेदार भोजन बिल्कुल न लें।
  • बहन या बुआ (मंगल की करक भावना) का सम्मान करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार रखें – मंगल शांत रहता है।

इन उपायों को नियमित और श्रद्धा से करने पर 40-90 दिनों में ही क्रोध पर काफी हद तक नियंत्रण आ जाता है। सबसे बड़ा उपाय है – स्वयं का आत्म-निरीक्षण और संयम। ज्योतिष उपाय केवल दिशा दिखाता है, अंतिम सुधार आपको ही करना है।

डिस्क्लेमर: यह खबर धर्म ग्रंथों, सामान्य जानकारियों और धर्म विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

