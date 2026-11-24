कुंडली के ये 6 अशुभ संयोग लाइफ में मचा सकते हैं खलबली
kundali ashubh grah sanyog : जन्म के समय ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति व्यक्ति की लाइफ पर प्रभाव डाल सकती है। कुंडली में ग्रहों के एक साथ आने से कुछ ऐसे योग भी कई बार बन जाते हैं, जिन्हें ज्योतिष में अशुभ या चुनौतीपूर्ण माना जाता है।
kundali ashubh grah sanyog : ज्योतिष शास्त्र में कुंडली को व्यक्ति के भविष्यफल का आधार माना जाता है। मान्यता है कि जन्म के समय ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति व्यक्ति के स्वभाव, सेहत, विवाह, करियर, धन और फैमिली लाइफ पर प्रभाव डाल सकती है। कुंडली में ग्रहों के एक साथ आने से कुछ ऐसे योग भी कई बार बन जाते हैं, जिन्हें ज्योतिष में अशुभ या चुनौतीपूर्ण माना जाता है। कुंडली में बताए गए इन अशुभ योगों को ज्योतिष की नजर से जीवन की चुनौतियों को समझने का एक माध्यम माना गया है। आइए पंडित जी से जानते हैं कुंडली के ऐसे ही कुछ अशुभ संयोगों के बारे में, जिनके चलते लाइफ में स्ट्रगल, रुकावटें और रिश्तों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है।
कुंडली के ये 6 अशुभ संयोग लाइफ में मचा सकते हैं खलबली
कुंडली की जांच करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए
1- ग्रहों की स्थिति: ग्रह किस राशि और भाव में बैठे हैं।
2- ग्रहों की दृष्टि: शुभ और अशुभ ग्रहों का एक-दूसरे पर प्रभाव।
3- महादशा और अंतर्दशा: किस समय किस ग्रह की दशा चल रही है।
4- नवांश कुंडली: विवाह और ग्रहों की शक्ति का विश्लेषण।
5- शुभ योग: अशुभ माने जाने वाले योगों को संतुलित करने वाले दूसरे योग।
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, जहां ग्रहों का संयोग बनता है, वहां न सिर्फ शुभ बल्कि अशुभ स्थिति भी बनती है। जब एक से अधिक ग्रह मिलते हैं, तो शुभ और अशुभ योग का निर्माण होता है।
1- राहु के साथ मंगल का मिलना अंगार योग बनाता है। इस योग के बनने से जीवन में असंतुलन और उतार- चढ़ाव बना रहता है।
2- चंद्रमा के साथ राहु का होना चंद्र ग्रहण योग बनाता है। इस योग के बनने से गलतफहमी, ओवरथिंकिंग और भ्रम की स्थिति बन सकती है।
3- सूर्य के साथ राहु का होना सूर्य ग्रहण योग बनाता है। इससे कॉन्फिडेंस में कमी, मानसिक दिक्कतें और फैसले लेने में कठिनाई हो सकती है।
4- शनि और मंगल का एक साथ आना अपमान योग बनाता है। इससे काम में देरी, गुस्सा, तनाव और स्ट्रगल बढ़ सकता है।
5- शुक्र और केतु का संयोग पूरे दांपत्य को हार्मोनल प्रॉब्लम और कहीं- कही ये कैंसर का कारक भी बनता है।
6- सप्तम भाव में और लग्न में सूर्य और मंगल की युति दांपत्य जीवन को मधुर स्थिति में चलने नहीं देती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियां धार्मिक मान्यता, शास्त्रीय मत व हिंदू पंचांग पर आधारित हैं। हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सटीक हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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